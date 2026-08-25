Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
Vereinsnachrichten
Du wirst automatisch weitergeleitet...
Kreispokal Duisburg-Mülheim-Dinslaken: Das ist die zweite Runde
Der Fußballkreis Duisburg-Mülheim-Dinslaken hat die Paarungen der zweiten Runde des Kreispokals ausgelost.
Der Fußballkreis Duisburg-Mülheim-Dinslaken hat die Paarungen der zweiten Runde des Kreispokals ausgelost. 20 Begegnungen stehen dabei auf dem Programm, die Spieltermine liefern wir nach, sobald uns diese vorliegen. Folgende Paarungen wurden ausgelost.
Das sind die Begegnungen für die 2. Runde im Peter-Thomas-Kreispokal!
TV Jahn Hiesfeld (KL A Gr. 2) vs. SV Duissern (KL A Gr. 1)
DJK Lösort Meiderich (KL B Gr. 2) vs. Eintracht Walsum (KL A Gr. 2)
1. FC Mülheim (KL A Gr. 1) vs. FC Albania Duisburg (KL A Gr. 2)
SV Raadt (KL C Gr. 1) vs. SuS Viktoria Wehofen (KL B Gr. 2)
SpVgg Meiderich (KL A Gr. 2) vs. TuSpo Saarn (KL A Gr. 1)
DSC Preußen (KL A Gr. 1) vs. MTV Union Hamborn (KL A Gr. 2)
TuS Mündelheim (KL A Gr. 1) vs. SV Heißen Mülheim (KL A Gr. 1)
Blau-Weiß Neuenkamp (KL C Gr. 2) vs. SG Duisburg Süd (KL A Gr. 1)
FC Rojava Mülheim (KL C Gr. 1) vs. TSV Bruckhausen (KL A Gr. 2)
SF Mülheim (KL B Gr. 1) vs. Dümptener TV (KL A Gr. 1)
SV Beeckerwerth (KL A Gr. 2) vs SV Hamborn 1890 (KL A Gr. 2)
TuRa 88 Duisburg (KL B Gr. 2) vs. SC Croatia Mülheim (KL A Gr. 1)
SC Hertha Hamborn (KL C Gr. 2) vs. SV Gelb-Weiß Hamborn (KL B Gr. 2)
DJK Vierlinden (KL B Gr. 2) vs. TS Rahm (KL B Gr. 1)
VfL Wedau (KL B Gr. 1) vs. FC Taxi Duisburg (KL A Gr. 1)
TSV Heimaterde (KL B Gr. 1) vs. ETuS Bissingheim (KL A Gr. 1)
1. FC Duisburg Dersimspor (KL B Gr. 2) vs. SV Wanheim 1900 (KL A Gr. 1)
GSG Duisburg (KL A Gr. 1) vs. RWS Lohberg (KL A Gr. 2)
TuS Union 09 (KL B Gr. 1) vs. SC Wacker Dinslaken (KL A Gr. 2)
SF Walsum 09 (KL A Gr. 2) vs. Viktoria Buchholz (KL A Gr. 1)