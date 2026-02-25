Kreispokal Duisburg live: Viertelfinalspiele am Mittwoch im Ticker

Der FSV Duisburg muss zum B-Ligisten SV Wanheim. – Foto: IMAGO / Funke Foto Services

Das Viertelfinale im Kreispokal Duisburg-Dinslaken-Mülheim steht in dieser Woche mit dem Auftakt beim SV Duissern, der als Kreisliga-A-Top-Team den Duisburger FV empfängt, an. Am Mittwoch trifft außerdem Rheinland Hamborn auf die Sportfreunde Hamborn, ehe am Donnerstag der SV Wanheim den FSV Duisburg erwartet. Erst in zwei Wochen steigt die Partie zwischen TuSpo Saarn und VfB Speldorf.

SV Wanheim - FSV Duisburg

Kreispokal Duisburg: die Spiele am Mittwoch, 11. März

Die zeitgenauen Ansetzungen für den Kreispokal

3. Runde

Di., 21.10.25 19:00 Uhr Rheinland Hamborn - SuS 09 Dinslaken 3:0

Mi., 22.10.25 19:00 Uhr TuRa 88 Duisburg - SC Croatia Mülheim 0:1

Mi., 22.10.25 19:00 Uhr TV Jahn Hiesfeld - VfB Speldorf 1:2

Mi., 22.10.25 19:00 Uhr Sportfreunde Walsum 09 - GSG Duisburg 13:1

Mi., 22.10.25 19:00 Uhr Spvgg Meiderich 06/95 - 1. FC Mülheim-Styrum 3:0

Mi., 22.10.25 19:00 Uhr SV Hamborn 1890 - Viktoria Buchholz 0:1

Mi., 22.10.25 19:00 Uhr Sportfreunde Hamborn 07 - Mülheimer FC 97 9:8

Mi., 22.10.25 19:00 Uhr TuSpo Saarn 1908 - Fatihspor Mülheim 3:2

Mi., 22.10.25 19:00 Uhr SGP Oberlohberg - Duisburger FV 08 0:6

Mi., 22.10.25 19:00 Uhr FC Albania Duisburg - FSV Duisburg 3:5

Mi., 22.10.25 19:30 Uhr Sportfreunde Mülheim - MTV Union Hamborn 2:0

Do., 23.10.25 19:00 Uhr SV Rot-Weiss Mülheim - Mülheimer SV 07 2:3

Do., 23.10.25 19:30 Uhr TuS Mündelheim - SG Duisburg-Süd 98/20 8:1

Do., 23.10.25 19:30 Uhr SV Heißen - Duisburger SV 1900 2:1

Do., 30.10.25 20:00 Uhr SV Duissern - SV Genc Osman Duisburg 1:0

Do., 06.11.25 19:00 Uhr SV Wanheim 1900 - SV Rhenania Hamborn 2:1



Achtelfinale

Fr., 16.01.26 19:30 Uhr TuS Mündelheim - VfB Speldorf 0:2

Sa., 17.01.26 15:00 Uhr SV Duissern - Spvgg Meiderich 06/95 4:1

Sa., 17.01.26 16:00 Uhr Sportfreunde Walsum 09 - FSV Duisburg 0:1

So., 18.01.26 11:00 Uhr Sportfreunde Mülheim - TuSpo Saarn 1908 1:2

So., 18.01.26 14:00 Uhr SV Heißen - Duisburger FV 08 2:4

So., 18.01.26 15:00 Uhr Viktoria Buchholz - Sportfreunde Hamborn 07 2:3

So., 18.01.26 15:30 Uhr SV Wanheim 1900 - SC Croatia Mülheim 2:0

So., 18.01.26 15:30 Uhr Rheinland Hamborn - Mülheimer SV 07 2:1