Kreispokal Duisburg live: Vier spannende Spiele - Duissern will Coup

Kreispokal Duisburg-Dinslaken-Mülheim: Das Viertelfinale steht an mit Auftakt beim SV Duissern, der als Kreisliga-A-Top-Team den Duisburger FV empfängt, an. In dieser Woche außerdem: Rheinland Hamborn - Sportfreunde Hamborn und SV Wanheim - FSV Duisburg. Erst in zwei Wochen steigt die Partie zwischen TuSpo Saarn und VfB Speldorf.

von André Nückel · Heute, 18:00 Uhr
Der FSV Duisburg muss zum B-Ligisten SV Wanheim.
Der FSV Duisburg muss zum B-Ligisten SV Wanheim. – Foto: IMAGO / Funke Foto Services

Das Viertelfinale im Kreispokal Duisburg-Dinslaken-Mülheim steht in dieser Woche mit dem Auftakt beim SV Duissern, der als Kreisliga-A-Top-Team den Duisburger FV empfängt, an. Am Mittwoch trifft außerdem Rheinland Hamborn auf die Sportfreunde Hamborn, ehe am Donnerstag der SV Wanheim den FSV Duisburg erwartet. Erst in zwei Wochen steigt die Partie zwischen TuSpo Saarn und VfB Speldorf.

Kreispokal Duisburg: die Spiele am Mittwoch, 25. Februar

Morgen, 20:00 Uhr
SV Duissern
SV Duissern
Duisburger FV 08
Duisburger FV 08
20:00live
SV Duissern - Duisburger FV 08

Morgen, 20:00 Uhr
Rheinland Hamborn
Rheinland Hamborn
Sportfreunde Hamborn 07
Sportfreunde Hamborn 07
20:00live
Rheinland Hamborn - Hamborn 07

_____

Kreispokal Duisburg: die Spiele am Donnerstag, 26. Februar

Do., 26.02.2026, 19:30 Uhr
SV Wanheim 1900
SV Wanheim 1900
FSV Duisburg
FSV Duisburg
19:30live
SV Wanheim - FSV Duisburg

_____

Kreispokal Duisburg: die Spiele am Mittwoch, 11. März

Die Match-Verlinkung für die Partie zwischen TuSpo Saarn und VfB Speldorf folgt.

_____

Die zeitgenauen Ansetzungen für den Kreispokal

3. Runde
Di., 21.10.25 19:00 Uhr Rheinland Hamborn - SuS 09 Dinslaken 3:0
Mi., 22.10.25 19:00 Uhr TuRa 88 Duisburg - SC Croatia Mülheim 0:1
Mi., 22.10.25 19:00 Uhr TV Jahn Hiesfeld - VfB Speldorf 1:2
Mi., 22.10.25 19:00 Uhr Sportfreunde Walsum 09 - GSG Duisburg 13:1
Mi., 22.10.25 19:00 Uhr Spvgg Meiderich 06/95 - 1. FC Mülheim-Styrum 3:0
Mi., 22.10.25 19:00 Uhr SV Hamborn 1890 - Viktoria Buchholz 0:1
Mi., 22.10.25 19:00 Uhr Sportfreunde Hamborn 07 - Mülheimer FC 97 9:8
Mi., 22.10.25 19:00 Uhr TuSpo Saarn 1908 - Fatihspor Mülheim 3:2
Mi., 22.10.25 19:00 Uhr SGP Oberlohberg - Duisburger FV 08 0:6
Mi., 22.10.25 19:00 Uhr FC Albania Duisburg - FSV Duisburg 3:5
Mi., 22.10.25 19:30 Uhr Sportfreunde Mülheim - MTV Union Hamborn 2:0
Do., 23.10.25 19:00 Uhr SV Rot-Weiss Mülheim - Mülheimer SV 07 2:3
Do., 23.10.25 19:30 Uhr TuS Mündelheim - SG Duisburg-Süd 98/20 8:1
Do., 23.10.25 19:30 Uhr SV Heißen - Duisburger SV 1900 2:1
Do., 30.10.25 20:00 Uhr SV Duissern - SV Genc Osman Duisburg 1:0
Do., 06.11.25 19:00 Uhr SV Wanheim 1900 - SV Rhenania Hamborn 2:1

Achtelfinale
Fr., 16.01.26 19:30 Uhr TuS Mündelheim - VfB Speldorf 0:2
Sa., 17.01.26 15:00 Uhr SV Duissern - Spvgg Meiderich 06/95 4:1
Sa., 17.01.26 16:00 Uhr Sportfreunde Walsum 09 - FSV Duisburg 0:1
So., 18.01.26 11:00 Uhr Sportfreunde Mülheim - TuSpo Saarn 1908 1:2
So., 18.01.26 14:00 Uhr SV Heißen - Duisburger FV 08 2:4
So., 18.01.26 15:00 Uhr Viktoria Buchholz - Sportfreunde Hamborn 07 2:3
So., 18.01.26 15:30 Uhr SV Wanheim 1900 - SC Croatia Mülheim 2:0
So., 18.01.26 15:30 Uhr Rheinland Hamborn - Mülheimer SV 07 2:1

