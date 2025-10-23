Kreispokal Duisburg live: So lief der Mittwoch

Im Pokalspiel in Duisburg setzte sich Rheinland Hamborn mit 3:0 gegen SuS 09 Dinslaken durch. Die Gastgeber gingen bereits in der achten Minute in Führung, als Eren Taskin einen Foulelfmeter sicher verwandelte. Nach dem Seitenwechsel baute die Mannschaft von Trainer Fahri Ulutas den Vorsprung weiter aus: Samet Sadiklar traf in der 64. Minute zum 2:0. Damit war die Richtung vorgegeben, ehe Baran Özcan zehn Minuten vor dem Abpfiff für den 3:0-Endstand sorgte.

In der aktuellen Pokalrunde gab es für die meisten höherklassigen Teams keine Probleme. Besonders deutlich machte es der Duisburger FV 08, der beim SGP Oberlohberg mit 6:0 gewann. Auch der FSV Duisburg ließ beim 5:3-Erfolg über FC Albania Duisburg nichts anbrennen, obwohl die Hausherren nach der Pause Ergebniskosmetik betreiben konnten. Ebenfalls klar setzte sich die Spvgg Meiderich 06/95 mit 3:0 gegen den 1. FC Mülheim-Styrum durch.

Für Spannung sorgte dagegen das Duell zwischen den Sportfreunden Hamborn 07 und dem Mülheimer FC 97. Nach 3:3 nach Verlängerung fiel die Entscheidung erst im Elfmeterschießen, das Hamborn knapp mit 9:8 für sich entschied. Eine Überraschung gelang SC Croatia Mülheim, der sich mit 1:0 bei TuRa 88 Duisburg durchsetzte. Der SV Hamborn 1890 musste sich dagegen Viktoria Buchholz mit 0:1 geschlagen geben.

Deutlich wurde es beim 13:1-Kantersieg der Sportfreunde Walsum 09 gegen die GSG Duisburg. Auch TuSpo Saarn lieferte ein spektakuläres Pokalspiel ab und besiegte Fatihspor Mülheim nach Verlängerung mit 3:2. Der VfB Speldorf gewann sein Auswärtsspiel beim TV Jahn Hiesfeld mit 2:1, während sich die Sportfreunde Mülheim mit 2:0 gegen MTV Union Hamborn durchsetzten.