Kreispokal Duisburg live: So lief der Mittwoch

Kreispokal Duisburg: In der 3. Runde steigen die Mannschaften ab der Bezirksliga ein. Rheinland Hamborn schlägt SuS Dinslaken klar, am Mittwoch gibt es das Landesliga-Duell zwischen Sportfreunde Hamborn und Mülheimer FC. Auf FuPa erhaltet ihr Updates zu allen Paarungen.
Im Pokalspiel in Duisburg setzte sich Rheinland Hamborn mit 3:0 gegen SuS 09 Dinslaken durch. Die Gastgeber gingen bereits in der achten Minute in Führung, als Eren Taskin einen Foulelfmeter sicher verwandelte. Nach dem Seitenwechsel baute die Mannschaft von Trainer Fahri Ulutas den Vorsprung weiter aus: Samet Sadiklar traf in der 64. Minute zum 2:0. Damit war die Richtung vorgegeben, ehe Baran Özcan zehn Minuten vor dem Abpfiff für den 3:0-Endstand sorgte.
In der aktuellen Pokalrunde gab es für die meisten höherklassigen Teams keine Probleme. Besonders deutlich machte es der Duisburger FV 08, der beim SGP Oberlohberg mit 6:0 gewann. Auch der FSV Duisburg ließ beim 5:3-Erfolg über FC Albania Duisburg nichts anbrennen, obwohl die Hausherren nach der Pause Ergebniskosmetik betreiben konnten. Ebenfalls klar setzte sich die Spvgg Meiderich 06/95 mit 3:0 gegen den 1. FC Mülheim-Styrum durch.
Für Spannung sorgte dagegen das Duell zwischen den Sportfreunden Hamborn 07 und dem Mülheimer FC 97. Nach 3:3 nach Verlängerung fiel die Entscheidung erst im Elfmeterschießen, das Hamborn knapp mit 9:8 für sich entschied. Eine Überraschung gelang SC Croatia Mülheim, der sich mit 1:0 bei TuRa 88 Duisburg durchsetzte. Der SV Hamborn 1890 musste sich dagegen Viktoria Buchholz mit 0:1 geschlagen geben.
Deutlich wurde es beim 13:1-Kantersieg der Sportfreunde Walsum 09 gegen die GSG Duisburg. Auch TuSpo Saarn lieferte ein spektakuläres Pokalspiel ab und besiegte Fatihspor Mülheim nach Verlängerung mit 3:2. Der VfB Speldorf gewann sein Auswärtsspiel beim TV Jahn Hiesfeld mit 2:1, während sich die Sportfreunde Mülheim mit 2:0 gegen MTV Union Hamborn durchsetzten.
2. Runde
Mi., 17.09.25 19:00 Uhr SV Beeckerwerth - MTV Union Hamborn 3:6
Mi., 17.09.25 19:30 Uhr Fatihspor Mülheim - SV Gelb-Weiß Hamborn 1930 6:1
Mi., 17.09.25 19:30 Uhr TuS Mündelheim - TSV Heimaterde Mülheim 4:1
Mi., 17.09.25 19:30 Uhr DSC Preußen - SV Heißen 3:5
Mi., 17.09.25 19:30 Uhr SC Wacker Dinslaken - FC Albania Duisburg 1:3
Mi., 17.09.25 19:30 Uhr SC Croatia Mülheim - FC Taxi Duisburg 2:1
Mi., 17.09.25 19:30 Uhr Sportfreunde Mülheim - Dümptener TV 3:0
Mi., 17.09.25 19:30 Uhr 1. FC Hagenshof - SG Duisburg-Süd 98/20 1:3
Mi., 17.09.25 19:30 Uhr SV Wanheim 1900 - RW Selimiyespor Lohberg 6:5
Mi., 17.09.25 19:30 Uhr SGP Oberlohberg - TSV Bruckhausen 2:1
Mi., 17.09.25 19:30 Uhr SuS Viktoria Wehofen - SV Hamborn 1890 1:3
Do., 18.09.25 19:00 Uhr TuS Union 09 Mülheim - TV Jahn Hiesfeld 1:4
Do., 18.09.25 19:00 Uhr TuRa 88 Duisburg - Post SV Siegfried Hamborn 2:0
Do., 18.09.25 19:00 Uhr SV Rot-Weiss Mülheim - DJK Vierlinden 4:1
Do., 18.09.25 19:30 Uhr SC Hertha Hamborn - TuSpo Saarn 1908 0:6
Do., 18.09.25 19:30 Uhr ETuS Bissingheim - Sportfreunde Walsum 09 0:2
Do., 18.09.25 20:00 Uhr SV Duissern - Eintracht Walsum 4:0
Mi., 08.10.25 19:30 Uhr 1. FC Dersimspor - FSV Duisburg 0:12
3. Runde
Di., 21.10.25 19:00 Uhr Rheinland Hamborn - SuS 09 Dinslaken
Mi., 22.10.25 19:00 Uhr FC Albania Duisburg - FSV Duisburg
Mi., 22.10.25 19:00 Uhr TV Jahn Hiesfeld - VfB Speldorf
Mi., 22.10.25 19:00 Uhr Sportfreunde Walsum 09 - GSG Duisburg
Mi., 22.10.25 19:00 Uhr Spvgg Meiderich 06/95 - 1. FC Mülheim-Styrum
Mi., 22.10.25 19:00 Uhr SV Hamborn 1890 - Viktoria Buchholz
Mi., 22.10.25 19:00 Uhr Sportfreunde Hamborn 07 - Mülheimer FC 97
Mi., 22.10.25 19:00 Uhr TuSpo Saarn 1908 - Fatihspor Mülheim
Mi., 22.10.25 19:00 Uhr SGP Oberlohberg - Duisburger FV 08
Mi., 22.10.25 19:00 Uhr TuRa 88 Duisburg - SC Croatia Mülheim
Mi., 22.10.25 19:30 Uhr Sportfreunde Mülheim - MTV Union Hamborn
Do., 23.10.25 19:00 Uhr SV Rot-Weiss Mülheim - Mülheimer SV 07
Do., 23.10.25 19:00 Uhr SV Wanheim 1900 - SV Rhenania Hamborn
Do., 23.10.25 19:30 Uhr TuS Mündelheim - SG Duisburg-Süd 98/20
Do., 23.10.25 19:30 Uhr SV Heißen - Duisburger SV 1900
Do., 30.10.25 20:00 Uhr SV Duissern - SV Genc Osman Duisburg