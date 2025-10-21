Kreispokal Duisburg live: Rheinland wirft SuS Dinslaken raus

Im Pokalspiel in Duisburg setzte sich Rheinland Hamborn mit 3:0 gegen SuS 09 Dinslaken durch. Die Gastgeber gingen bereits in der achten Minute in Führung, als Eren Taskin einen Foulelfmeter sicher verwandelte. Nach dem Seitenwechsel baute die Mannschaft von Trainer Fahri Ulutas den Vorsprung weiter aus: Samet Sadiklar traf in der 64. Minute zum 2:0. Damit war die Richtung vorgegeben, ehe Baran Özcan zehn Minuten vor dem Abpfiff für den 3:0-Endstand sorgte.

Die zeitgenauen Ansetzungen für den Kreispokal

2. Runde

Mi., 17.09.25 19:00 Uhr SV Beeckerwerth - MTV Union Hamborn 3:6

Mi., 17.09.25 19:30 Uhr Fatihspor Mülheim - SV Gelb-Weiß Hamborn 1930 6:1

Mi., 17.09.25 19:30 Uhr TuS Mündelheim - TSV Heimaterde Mülheim 4:1

Mi., 17.09.25 19:30 Uhr DSC Preußen - SV Heißen 3:5

Mi., 17.09.25 19:30 Uhr SC Wacker Dinslaken - FC Albania Duisburg 1:3

Mi., 17.09.25 19:30 Uhr SC Croatia Mülheim - FC Taxi Duisburg 2:1

Mi., 17.09.25 19:30 Uhr Sportfreunde Mülheim - Dümptener TV 3:0

Mi., 17.09.25 19:30 Uhr 1. FC Hagenshof - SG Duisburg-Süd 98/20 1:3

Mi., 17.09.25 19:30 Uhr SV Wanheim 1900 - RW Selimiyespor Lohberg 6:5

Mi., 17.09.25 19:30 Uhr SGP Oberlohberg - TSV Bruckhausen 2:1

Mi., 17.09.25 19:30 Uhr SuS Viktoria Wehofen - SV Hamborn 1890 1:3

Do., 18.09.25 19:00 Uhr TuS Union 09 Mülheim - TV Jahn Hiesfeld 1:4

Do., 18.09.25 19:00 Uhr TuRa 88 Duisburg - Post SV Siegfried Hamborn 2:0

Do., 18.09.25 19:00 Uhr SV Rot-Weiss Mülheim - DJK Vierlinden 4:1

Do., 18.09.25 19:30 Uhr SC Hertha Hamborn - TuSpo Saarn 1908 0:6

Do., 18.09.25 19:30 Uhr ETuS Bissingheim - Sportfreunde Walsum 09 0:2

Do., 18.09.25 20:00 Uhr SV Duissern - Eintracht Walsum 4:0

Mi., 08.10.25 19:30 Uhr 1. FC Dersimspor - FSV Duisburg 0:12



3. Runde

Di., 21.10.25 19:00 Uhr Rheinland Hamborn - SuS 09 Dinslaken

Mi., 22.10.25 19:00 Uhr FC Albania Duisburg - FSV Duisburg

Mi., 22.10.25 19:00 Uhr TV Jahn Hiesfeld - VfB Speldorf

Mi., 22.10.25 19:00 Uhr Sportfreunde Walsum 09 - GSG Duisburg

Mi., 22.10.25 19:00 Uhr Spvgg Meiderich 06/95 - 1. FC Mülheim-Styrum

Mi., 22.10.25 19:00 Uhr SV Hamborn 1890 - Viktoria Buchholz

Mi., 22.10.25 19:00 Uhr Sportfreunde Hamborn 07 - Mülheimer FC 97

Mi., 22.10.25 19:00 Uhr TuSpo Saarn 1908 - Fatihspor Mülheim

Mi., 22.10.25 19:00 Uhr SGP Oberlohberg - Duisburger FV 08

Mi., 22.10.25 19:00 Uhr TuRa 88 Duisburg - SC Croatia Mülheim

Mi., 22.10.25 19:30 Uhr Sportfreunde Mülheim - MTV Union Hamborn

Do., 23.10.25 19:00 Uhr SV Rot-Weiss Mülheim - Mülheimer SV 07

Do., 23.10.25 19:00 Uhr SV Wanheim 1900 - SV Rhenania Hamborn

Do., 23.10.25 19:30 Uhr TuS Mündelheim - SG Duisburg-Süd 98/20

Do., 23.10.25 19:30 Uhr SV Heißen - Duisburger SV 1900

Do., 30.10.25 20:00 Uhr SV Duissern - SV Genc Osman Duisburg