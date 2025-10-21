 2025-10-15T11:43:40.576Z

Allgemeines
Dinslaken spielt in Hamborn vor.
Dinslaken spielt in Hamborn vor. – Foto: Wolfgang Schwarz

Kreispokal Duisburg live: Rheinland wirft SuS Dinslaken raus

Kreispokal Duisburg: In der 3. Runde steigen die Mannschaften ab der Bezirksliga ein. Rheinland Hamborn schlägt SuS Dinslaken klar.

Kreispokal Duisburg: In der 3. Runde steigen die Mannschaften ab der Bezirksliga ein. Rheinland Hamborn schlägt SuS Dinslaken klar, am Mittwoch gibt es das Landesliga-Duell zwischen Sportfreunde Hamborn und Mülheimer FC. Auf FuPa erhaltet ihr Updates zu allen Paarungen.

Kreispokal Duisburg-Dinslaken-Mülheim die Spiele am 21. Oktober

Heute, 19:00 Uhr
Rheinland Hamborn
Rheinland HambornRheinland
SuS 09 Dinslaken
SuS 09 DinslakenDinslaken 09
3
0
Abpfiff

Im Pokalspiel in Duisburg setzte sich Rheinland Hamborn mit 3:0 gegen SuS 09 Dinslaken durch. Die Gastgeber gingen bereits in der achten Minute in Führung, als Eren Taskin einen Foulelfmeter sicher verwandelte. Nach dem Seitenwechsel baute die Mannschaft von Trainer Fahri Ulutas den Vorsprung weiter aus: Samet Sadiklar traf in der 64. Minute zum 2:0. Damit war die Richtung vorgegeben, ehe Baran Özcan zehn Minuten vor dem Abpfiff für den 3:0-Endstand sorgte.

_____

Kreispokal Duisburg-Dinslaken-Mülheim die Spiele am 22. Oktober

Morgen, 19:00 Uhr
TuRa 88 Duisburg
TuRa 88 DuisburgTuRa 88
SC Croatia Mülheim
SC Croatia MülheimSC Croatia
19:00
Spieltext TuRa 88 - SC Croatia

Morgen, 19:30 Uhr
Sportfreunde Mülheim
Sportfreunde MülheimSF Mülheim
MTV Union Hamborn
MTV Union HambornMTV Hamborn
19:30
Spieltext SF Mülheim - MTV Hamborn

Morgen, 19:00 Uhr
SGP Oberlohberg
SGP OberlohbergOberlohberg
Duisburger FV 08
Duisburger FV 08Duisb. FV 08
19:00
Spieltext Oberlohberg - Duisb. FV 08

Morgen, 19:00 Uhr
TuSpo Saarn 1908
TuSpo Saarn 1908TuSpo Saarn
Fatihspor Mülheim
Fatihspor MülheimFatihspor
19:00live
Spieltext TuSpo Saarn - Fatihspor

Morgen, 19:00 Uhr
Sportfreunde Hamborn 07
Sportfreunde Hamborn 07Hamborn 07
Mülheimer FC 97
Mülheimer FC 97Mülh. FC 97
19:00live
Spieltext Hamborn 07 - Mülh. FC 97

Morgen, 19:00 Uhr
FC Albania Duisburg
FC Albania DuisburgFC Albania
FSV Duisburg
FSV DuisburgFSV Duisburg
19:00
Spieltext FC Albania - FSV Duisburg

Do., 23.10.2025, 19:30 Uhr
SV Heißen
SV HeißenSV Heißen
Duisburger SV 1900
Duisburger SV 1900DSV 1900
19:30
Spieltext SV Heißen - DSV 1900

Morgen, 19:00 Uhr
SV Hamborn 1890
SV Hamborn 1890Hamborn 1890
Viktoria Buchholz
Viktoria BuchholzBuchholz
19:00
Spieltext Hamborn 1890 - Buchholz

Morgen, 19:00 Uhr
Spvgg Meiderich 06/95
Spvgg Meiderich 06/95Meid. 06/95
1. FC Mülheim-Styrum
1. FC Mülheim-Styrum1. FC Styrum
19:00live
Spieltext Meid. 06/95 - 1. FC Styrum

Morgen, 19:00 Uhr
Sportfreunde Walsum 09
Sportfreunde Walsum 09SF Walsum 09
GSG Duisburg
GSG DuisburgGSG Duisburg
19:00
Spieltext SF Walsum 09 - GSG Duisburg

Morgen, 19:00 Uhr
TV Jahn Hiesfeld
TV Jahn HiesfeldJahn Hiesf.
VfB Speldorf
VfB SpeldorfVfB Speldorf
19:00
Spieltext Jahn Hiesf. - VfB Speldorf

_____

Kreispokal Duisburg-Dinslaken-Mülheim die Spiele am 23. Oktober

Do., 23.10.2025, 19:30 Uhr
TuS Mündelheim
TuS MündelheimMündelheim
SG Duisburg-Süd 98/20
SG Duisburg-Süd 98/20SG Süd 98/20
19:30live
Spieltext Mündelheim - SG Süd 98/20

Do., 23.10.2025, 19:00 Uhr
SV Rot-Weiss Mülheim
SV Rot-Weiss MülheimRW Mülheim
Mülheimer SV 07
Mülheimer SV 07Mülheimer SV
19:00live
Spieltext RW Mülheim - Mülheimer SV

Do., 23.10.2025, 19:00 Uhr
SV Wanheim 1900
SV Wanheim 1900SV Wanheim
SV Rhenania Hamborn
SV Rhenania HambornRhe. Hamborn
19:00live
Spieltext SV Wanheim - Rhe. Hamborn

_____

Kreispokal Duisburg-Dinslaken-Mülheim die Spiele am 30. Oktober

Do., 30.10.2025, 20:00 Uhr
SV Duissern
SV DuissernSV Duissern
SV Genc Osman Duisburg
SV Genc Osman DuisburgGenc Osman
20:00live
Spieltext SV Duissern - Genc Osman

_____

Die zeitgenauen Ansetzungen für den Kreispokal

2. Runde
Mi., 17.09.25 19:00 Uhr SV Beeckerwerth - MTV Union Hamborn 3:6
Mi., 17.09.25 19:30 Uhr Fatihspor Mülheim - SV Gelb-Weiß Hamborn 1930 6:1
Mi., 17.09.25 19:30 Uhr TuS Mündelheim - TSV Heimaterde Mülheim 4:1
Mi., 17.09.25 19:30 Uhr DSC Preußen - SV Heißen 3:5
Mi., 17.09.25 19:30 Uhr SC Wacker Dinslaken - FC Albania Duisburg 1:3
Mi., 17.09.25 19:30 Uhr SC Croatia Mülheim - FC Taxi Duisburg 2:1
Mi., 17.09.25 19:30 Uhr Sportfreunde Mülheim - Dümptener TV 3:0
Mi., 17.09.25 19:30 Uhr 1. FC Hagenshof - SG Duisburg-Süd 98/20 1:3
Mi., 17.09.25 19:30 Uhr SV Wanheim 1900 - RW Selimiyespor Lohberg 6:5
Mi., 17.09.25 19:30 Uhr SGP Oberlohberg - TSV Bruckhausen 2:1
Mi., 17.09.25 19:30 Uhr SuS Viktoria Wehofen - SV Hamborn 1890 1:3
Do., 18.09.25 19:00 Uhr TuS Union 09 Mülheim - TV Jahn Hiesfeld 1:4
Do., 18.09.25 19:00 Uhr TuRa 88 Duisburg - Post SV Siegfried Hamborn 2:0
Do., 18.09.25 19:00 Uhr SV Rot-Weiss Mülheim - DJK Vierlinden 4:1
Do., 18.09.25 19:30 Uhr SC Hertha Hamborn - TuSpo Saarn 1908 0:6
Do., 18.09.25 19:30 Uhr ETuS Bissingheim - Sportfreunde Walsum 09 0:2
Do., 18.09.25 20:00 Uhr SV Duissern - Eintracht Walsum 4:0
Mi., 08.10.25 19:30 Uhr 1. FC Dersimspor - FSV Duisburg 0:12

3. Runde
Di., 21.10.25 19:00 Uhr Rheinland Hamborn - SuS 09 Dinslaken
Mi., 22.10.25 19:00 Uhr FC Albania Duisburg - FSV Duisburg
Mi., 22.10.25 19:00 Uhr TV Jahn Hiesfeld - VfB Speldorf
Mi., 22.10.25 19:00 Uhr Sportfreunde Walsum 09 - GSG Duisburg
Mi., 22.10.25 19:00 Uhr Spvgg Meiderich 06/95 - 1. FC Mülheim-Styrum
Mi., 22.10.25 19:00 Uhr SV Hamborn 1890 - Viktoria Buchholz
Mi., 22.10.25 19:00 Uhr Sportfreunde Hamborn 07 - Mülheimer FC 97
Mi., 22.10.25 19:00 Uhr TuSpo Saarn 1908 - Fatihspor Mülheim
Mi., 22.10.25 19:00 Uhr SGP Oberlohberg - Duisburger FV 08
Mi., 22.10.25 19:00 Uhr TuRa 88 Duisburg - SC Croatia Mülheim
Mi., 22.10.25 19:30 Uhr Sportfreunde Mülheim - MTV Union Hamborn
Do., 23.10.25 19:00 Uhr SV Rot-Weiss Mülheim - Mülheimer SV 07
Do., 23.10.25 19:00 Uhr SV Wanheim 1900 - SV Rhenania Hamborn
Do., 23.10.25 19:30 Uhr TuS Mündelheim - SG Duisburg-Süd 98/20
Do., 23.10.25 19:30 Uhr SV Heißen - Duisburger SV 1900
Do., 30.10.25 20:00 Uhr SV Duissern - SV Genc Osman Duisburg

