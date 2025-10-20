Kreispokal Duisburg live: Favoriten starten, Rheinland gegen Dinslaken

_____

Die zeitgenauen Ansetzungen für den Kreispokal

Spieltext SV Duissern - Genc Osman

2. Runde

Mi., 17.09.25 19:00 Uhr SV Beeckerwerth - MTV Union Hamborn 3:6

Mi., 17.09.25 19:30 Uhr Fatihspor Mülheim - SV Gelb-Weiß Hamborn 1930 6:1

Mi., 17.09.25 19:30 Uhr TuS Mündelheim - TSV Heimaterde Mülheim 4:1

Mi., 17.09.25 19:30 Uhr DSC Preußen - SV Heißen 3:5

Mi., 17.09.25 19:30 Uhr SC Wacker Dinslaken - FC Albania Duisburg 1:3

Mi., 17.09.25 19:30 Uhr SC Croatia Mülheim - FC Taxi Duisburg 2:1

Mi., 17.09.25 19:30 Uhr Sportfreunde Mülheim - Dümptener TV 3:0

Mi., 17.09.25 19:30 Uhr 1. FC Hagenshof - SG Duisburg-Süd 98/20 1:3

Mi., 17.09.25 19:30 Uhr SV Wanheim 1900 - RW Selimiyespor Lohberg 6:5

Mi., 17.09.25 19:30 Uhr SGP Oberlohberg - TSV Bruckhausen 2:1

Mi., 17.09.25 19:30 Uhr SuS Viktoria Wehofen - SV Hamborn 1890 1:3

Do., 18.09.25 19:00 Uhr TuS Union 09 Mülheim - TV Jahn Hiesfeld 1:4

Do., 18.09.25 19:00 Uhr TuRa 88 Duisburg - Post SV Siegfried Hamborn 2:0

Do., 18.09.25 19:00 Uhr SV Rot-Weiss Mülheim - DJK Vierlinden 4:1

Do., 18.09.25 19:30 Uhr SC Hertha Hamborn - TuSpo Saarn 1908 0:6

Do., 18.09.25 19:30 Uhr ETuS Bissingheim - Sportfreunde Walsum 09 0:2

Do., 18.09.25 20:00 Uhr SV Duissern - Eintracht Walsum 4:0

Mi., 08.10.25 19:30 Uhr 1. FC Dersimspor - FSV Duisburg 0:12



3. Runde

Di., 21.10.25 19:00 Uhr Rheinland Hamborn - SuS 09 Dinslaken

Mi., 22.10.25 19:00 Uhr FC Albania Duisburg - FSV Duisburg

Mi., 22.10.25 19:00 Uhr TV Jahn Hiesfeld - VfB Speldorf

Mi., 22.10.25 19:00 Uhr Sportfreunde Walsum 09 - GSG Duisburg

Mi., 22.10.25 19:00 Uhr Spvgg Meiderich 06/95 - 1. FC Mülheim-Styrum

Mi., 22.10.25 19:00 Uhr SV Hamborn 1890 - Viktoria Buchholz

Mi., 22.10.25 19:00 Uhr Sportfreunde Hamborn 07 - Mülheimer FC 97

Mi., 22.10.25 19:00 Uhr TuSpo Saarn 1908 - Fatihspor Mülheim

Mi., 22.10.25 19:00 Uhr SGP Oberlohberg - Duisburger FV 08

Mi., 22.10.25 19:00 Uhr TuRa 88 Duisburg - SC Croatia Mülheim

Mi., 22.10.25 19:30 Uhr Sportfreunde Mülheim - MTV Union Hamborn

Do., 23.10.25 19:00 Uhr SV Rot-Weiss Mülheim - Mülheimer SV 07

Do., 23.10.25 19:00 Uhr SV Wanheim 1900 - SV Rhenania Hamborn

Do., 23.10.25 19:30 Uhr TuS Mündelheim - SG Duisburg-Süd 98/20

Do., 23.10.25 19:30 Uhr SV Heißen - Duisburger SV 1900

Do., 30.10.25 20:00 Uhr SV Duissern - SV Genc Osman Duisburg