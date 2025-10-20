 2025-10-15T11:43:40.576Z

Allgemeines
Dinslaken spielt in Hamborn vor.
Dinslaken spielt in Hamborn vor. – Foto: Wolfgang Schwarz

Kreispokal Duisburg live: Favoriten starten, Rheinland gegen Dinslaken

Kreispokal Duisburg: In der 3. Runde steigen die Mannschaften ab der Bezirksliga ein. Am Dienstag eröffnen Rheinland Hamborn und SuS Dinslaken, am Mittwoch gibt es das Landesliga-Duell zwischen Sportfreunde Hamborn und Mülheimer FC.

Kreispokal Duisburg: In der 3. Runde steigen die Mannschaften ab der Bezirksliga ein. Am Dienstag eröffnen Rheinland Hamborn und SuS Dinslaken, am Mittwoch gibt es das Landesliga-Duell zwischen Sportfreunde Hamborn und Mülheimer FC. Auf FuPa erhaltet ihr Updates zu allen Paarungen.

Kreispokal Duisburg-Dinslaken-Mülheim die Spiele am 21. Oktober

Morgen, 19:00 Uhr
Rheinland Hamborn
Rheinland HambornRheinland
SuS 09 Dinslaken
SuS 09 DinslakenDinslaken 09
19:00live
Spieltext Rheinland - Dinslaken 09

_____

Kreispokal Duisburg-Dinslaken-Mülheim die Spiele am 22. Oktober

Mi., 22.10.2025, 19:00 Uhr
TuRa 88 Duisburg
TuRa 88 DuisburgTuRa 88
SC Croatia Mülheim
SC Croatia MülheimSC Croatia
19:00
Spieltext TuRa 88 - SC Croatia

Mi., 22.10.2025, 19:30 Uhr
Sportfreunde Mülheim
Sportfreunde MülheimSF Mülheim
MTV Union Hamborn
MTV Union HambornMTV Hamborn
19:30
Spieltext SF Mülheim - MTV Hamborn

Mi., 22.10.2025, 19:00 Uhr
SGP Oberlohberg
SGP OberlohbergOberlohberg
Duisburger FV 08
Duisburger FV 08Duisb. FV 08
19:00
Spieltext Oberlohberg - Duisb. FV 08

Mi., 22.10.2025, 19:00 Uhr
TuSpo Saarn 1908
TuSpo Saarn 1908TuSpo Saarn
Fatihspor Mülheim
Fatihspor MülheimFatihspor
19:00
Spieltext TuSpo Saarn - Fatihspor

Mi., 22.10.2025, 19:00 Uhr
Sportfreunde Hamborn 07
Sportfreunde Hamborn 07Hamborn 07
Mülheimer FC 97
Mülheimer FC 97Mülh. FC 97
19:00live
Spieltext Hamborn 07 - Mülh. FC 97

Mi., 22.10.2025, 19:00 Uhr
FC Albania Duisburg
FC Albania DuisburgFC Albania
FSV Duisburg
FSV DuisburgFSV Duisburg
19:00live
Spieltext FC Albania - FSV Duisburg

Do., 23.10.2025, 19:30 Uhr
SV Heißen
SV HeißenSV Heißen
Duisburger SV 1900
Duisburger SV 1900DSV 1900
19:30
Spieltext SV Heißen - DSV 1900

Mi., 22.10.2025, 19:00 Uhr
SV Hamborn 1890
SV Hamborn 1890Hamborn 1890
Viktoria Buchholz
Viktoria BuchholzBuchholz
19:00
Spieltext Hamborn 1890 - Buchholz

Mi., 22.10.2025, 19:00 Uhr
Spvgg Meiderich 06/95
Spvgg Meiderich 06/95Meid. 06/95
1. FC Mülheim-Styrum
1. FC Mülheim-Styrum1. FC Styrum
19:00
Spieltext Meid. 06/95 - 1. FC Styrum

Mi., 22.10.2025, 19:00 Uhr
Sportfreunde Walsum 09
Sportfreunde Walsum 09SF Walsum 09
GSG Duisburg
GSG DuisburgGSG Duisburg
19:00
Spieltext SF Walsum 09 - GSG Duisburg

Mi., 22.10.2025, 19:00 Uhr
TV Jahn Hiesfeld
TV Jahn HiesfeldJahn Hiesf.
VfB Speldorf
VfB SpeldorfVfB Speldorf
19:00
Spieltext Jahn Hiesf. - VfB Speldorf

_____

Kreispokal Duisburg-Dinslaken-Mülheim die Spiele am 23. Oktober

Do., 23.10.2025, 19:30 Uhr
TuS Mündelheim
TuS MündelheimMündelheim
SG Duisburg-Süd 98/20
SG Duisburg-Süd 98/20SG Süd 98/20
19:30live
Spieltext Mündelheim - SG Süd 98/20

Do., 23.10.2025, 19:00 Uhr
SV Rot-Weiss Mülheim
SV Rot-Weiss MülheimRW Mülheim
Mülheimer SV 07
Mülheimer SV 07Mülheimer SV
19:00
Spieltext RW Mülheim - Mülheimer SV

Do., 23.10.2025, 19:00 Uhr
SV Wanheim 1900
SV Wanheim 1900SV Wanheim
SV Rhenania Hamborn
SV Rhenania HambornRhe. Hamborn
19:00
Spieltext SV Wanheim - Rhe. Hamborn

_____

Kreispokal Duisburg-Dinslaken-Mülheim die Spiele am 30. Oktober

Do., 30.10.2025, 20:00 Uhr
SV Duissern
SV DuissernSV Duissern
SV Genc Osman Duisburg
SV Genc Osman DuisburgGenc Osman
20:00live
Spieltext SV Duissern - Genc Osman

_____

Die zeitgenauen Ansetzungen für den Kreispokal

2. Runde
Mi., 17.09.25 19:00 Uhr SV Beeckerwerth - MTV Union Hamborn 3:6
Mi., 17.09.25 19:30 Uhr Fatihspor Mülheim - SV Gelb-Weiß Hamborn 1930 6:1
Mi., 17.09.25 19:30 Uhr TuS Mündelheim - TSV Heimaterde Mülheim 4:1
Mi., 17.09.25 19:30 Uhr DSC Preußen - SV Heißen 3:5
Mi., 17.09.25 19:30 Uhr SC Wacker Dinslaken - FC Albania Duisburg 1:3
Mi., 17.09.25 19:30 Uhr SC Croatia Mülheim - FC Taxi Duisburg 2:1
Mi., 17.09.25 19:30 Uhr Sportfreunde Mülheim - Dümptener TV 3:0
Mi., 17.09.25 19:30 Uhr 1. FC Hagenshof - SG Duisburg-Süd 98/20 1:3
Mi., 17.09.25 19:30 Uhr SV Wanheim 1900 - RW Selimiyespor Lohberg 6:5
Mi., 17.09.25 19:30 Uhr SGP Oberlohberg - TSV Bruckhausen 2:1
Mi., 17.09.25 19:30 Uhr SuS Viktoria Wehofen - SV Hamborn 1890 1:3
Do., 18.09.25 19:00 Uhr TuS Union 09 Mülheim - TV Jahn Hiesfeld 1:4
Do., 18.09.25 19:00 Uhr TuRa 88 Duisburg - Post SV Siegfried Hamborn 2:0
Do., 18.09.25 19:00 Uhr SV Rot-Weiss Mülheim - DJK Vierlinden 4:1
Do., 18.09.25 19:30 Uhr SC Hertha Hamborn - TuSpo Saarn 1908 0:6
Do., 18.09.25 19:30 Uhr ETuS Bissingheim - Sportfreunde Walsum 09 0:2
Do., 18.09.25 20:00 Uhr SV Duissern - Eintracht Walsum 4:0
Mi., 08.10.25 19:30 Uhr 1. FC Dersimspor - FSV Duisburg 0:12

3. Runde
Di., 21.10.25 19:00 Uhr Rheinland Hamborn - SuS 09 Dinslaken
Mi., 22.10.25 19:00 Uhr FC Albania Duisburg - FSV Duisburg
Mi., 22.10.25 19:00 Uhr TV Jahn Hiesfeld - VfB Speldorf
Mi., 22.10.25 19:00 Uhr Sportfreunde Walsum 09 - GSG Duisburg
Mi., 22.10.25 19:00 Uhr Spvgg Meiderich 06/95 - 1. FC Mülheim-Styrum
Mi., 22.10.25 19:00 Uhr SV Hamborn 1890 - Viktoria Buchholz
Mi., 22.10.25 19:00 Uhr Sportfreunde Hamborn 07 - Mülheimer FC 97
Mi., 22.10.25 19:00 Uhr TuSpo Saarn 1908 - Fatihspor Mülheim
Mi., 22.10.25 19:00 Uhr SGP Oberlohberg - Duisburger FV 08
Mi., 22.10.25 19:00 Uhr TuRa 88 Duisburg - SC Croatia Mülheim
Mi., 22.10.25 19:30 Uhr Sportfreunde Mülheim - MTV Union Hamborn
Do., 23.10.25 19:00 Uhr SV Rot-Weiss Mülheim - Mülheimer SV 07
Do., 23.10.25 19:00 Uhr SV Wanheim 1900 - SV Rhenania Hamborn
Do., 23.10.25 19:30 Uhr TuS Mündelheim - SG Duisburg-Süd 98/20
Do., 23.10.25 19:30 Uhr SV Heißen - Duisburger SV 1900
Do., 30.10.25 20:00 Uhr SV Duissern - SV Genc Osman Duisburg

