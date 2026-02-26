Kreispokal Duisburg live: Favoriten knapp weiter - Wanheim fordert FSV

Kreispokal Duisburg-Dinslaken-Mülheim: Der Duisburger FV und die Sportfreunde Hamborn 07 haben mit knappen Siegen das Viertelfinale überstanden. Es folgen noch Heimspiele der Kreisligisten SV Wanheim und TuSpo Saarn.
SV Duissern – Duisburger FV 08 1:2
Schiedsrichter: Niklas Andreas Schneider - Zuschauer: 243
Tore: 1:0 Faouzi Amhamdi (26.), 1:1 Filip Dimeski (75.), 1:2 Filip Dimeski (78.)
Rheinland Hamborn – Sportfreunde Hamborn 07 2:4
Rheinland Hamborn: Kerem Bostanci, Ahmet Ünal Ergün (59. Etinosa Igbionawmhia), Luka Frano Beric, Julian Lösbrock, Yunus Emre Kocaoglu, Mehmet-Ali Cengiz (77. Valdet Totaj), Ahmet Efe Aris (59. Ömer Talha Yurdakul), Mohammed Monir Ayyad, Emirhan Canarslan (77. Kaan Akgül), Ferdi Acar (59. Samet Sadiklar), Joel Preuß - Trainer: Fahri Ulutas - Trainer: Julien Schneider-İriç - Co-Trainer: Mikail Demirel
Sportfreunde Hamborn 07: Alexander Geraedts, Petros Tzikas (46. Giuliano Cosma Salierno), Noah Gabriel Herrmann, Gökdeniz Senlik, Seungho Noh (85. Mohammad Bitar), Talha Evler, Emre Bayrak (72. Teoman Moustafa), Max Werner, Rashad Ouro-Akpo, Alexandros Chassanidis, Burkay Bostanci (84. Luka Blazevic) - Trainer: Soumiya Bouhadi - Co-Trainer: Can Serdar - Co-Trainer: Sebastian Balzer
Schiedsrichter: k.A. - Zuschauer: 260
Tore: 0:1 Emre Bayrak (35.), 0:2 Burkay Bostanci (50.), 0:3 Alexandros Chassanidis (68.), 1:3 Mehmet-Ali Cengiz (72.), 1:4 Giuliano Cosma Salierno (80.), 2:4 Joel Preuß (81.)
Besondere Vorkommnisse: Max Werner (Sportfreunde Hamborn 07) scheitert mit Foulelfmeter an Torwart Kerem Bostanci (45.).
Die Match-Verlinkung für die Partie zwischen TuSpo Saarn und VfB Speldorf folgt.
3. Runde
Di., 21.10.25 19:00 Uhr Rheinland Hamborn - SuS 09 Dinslaken 3:0
Mi., 22.10.25 19:00 Uhr TuRa 88 Duisburg - SC Croatia Mülheim 0:1
Mi., 22.10.25 19:00 Uhr TV Jahn Hiesfeld - VfB Speldorf 1:2
Mi., 22.10.25 19:00 Uhr Sportfreunde Walsum 09 - GSG Duisburg 13:1
Mi., 22.10.25 19:00 Uhr Spvgg Meiderich 06/95 - 1. FC Mülheim-Styrum 3:0
Mi., 22.10.25 19:00 Uhr SV Hamborn 1890 - Viktoria Buchholz 0:1
Mi., 22.10.25 19:00 Uhr Sportfreunde Hamborn 07 - Mülheimer FC 97 9:8
Mi., 22.10.25 19:00 Uhr TuSpo Saarn 1908 - Fatihspor Mülheim 3:2
Mi., 22.10.25 19:00 Uhr SGP Oberlohberg - Duisburger FV 08 0:6
Mi., 22.10.25 19:00 Uhr FC Albania Duisburg - FSV Duisburg 3:5
Mi., 22.10.25 19:30 Uhr Sportfreunde Mülheim - MTV Union Hamborn 2:0
Do., 23.10.25 19:00 Uhr SV Rot-Weiss Mülheim - Mülheimer SV 07 2:3
Do., 23.10.25 19:30 Uhr TuS Mündelheim - SG Duisburg-Süd 98/20 8:1
Do., 23.10.25 19:30 Uhr SV Heißen - Duisburger SV 1900 2:1
Do., 30.10.25 20:00 Uhr SV Duissern - SV Genc Osman Duisburg 1:0
Do., 06.11.25 19:00 Uhr SV Wanheim 1900 - SV Rhenania Hamborn 2:1
Achtelfinale
Fr., 16.01.26 19:30 Uhr TuS Mündelheim - VfB Speldorf 0:2
Sa., 17.01.26 15:00 Uhr SV Duissern - Spvgg Meiderich 06/95 4:1
Sa., 17.01.26 16:00 Uhr Sportfreunde Walsum 09 - FSV Duisburg 0:1
So., 18.01.26 11:00 Uhr Sportfreunde Mülheim - TuSpo Saarn 1908 1:2
So., 18.01.26 14:00 Uhr SV Heißen - Duisburger FV 08 2:4
So., 18.01.26 15:00 Uhr Viktoria Buchholz - Sportfreunde Hamborn 07 2:3
So., 18.01.26 15:30 Uhr SV Wanheim 1900 - SC Croatia Mülheim 2:0
So., 18.01.26 15:30 Uhr Rheinland Hamborn - Mülheimer SV 07 2:1