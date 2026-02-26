 2026-02-20T12:29:42.904Z

Allgemeines

Kreispokal Duisburg live: Favoriten knapp weiter - Wanheim fordert FSV

Kreispokal Duisburg-Dinslaken-Mülheim: Der Duisburger FV und die Sportfreunde Hamborn 07 haben mit knappen Siegen das Viertelfinale überstanden. Es folgen noch Heimspiele der Kreisligisten SV Wanheim und TuSpo Saarn.

von André Nückel · Heute, 12:20 Uhr · 0 Leser
Der FSV Duisburg muss zum B-Ligisten SV Wanheim.
Der FSV Duisburg muss zum B-Ligisten SV Wanheim. – Foto: IMAGO / Funke Foto Services

Kreispokal Duisburg: die Spiele am Mittwoch, 25. Februar

Gestern, 20:00 Uhr
SV Duissern
SV DuissernSV Duissern
Duisburger FV 08
Duisburger FV 08Duisb. FV 08
1
2
Abpfiff
Kreisligist SV Duisssern fehlte nicht viel zur Überraschung gegen den Bezirksliga-Tabellenführer Duisburger FV. Faouzi Amhamdi brachte die Hausherren in Führung (26.) - und der Vorsprung hielt auch lange. Der DFV wechselte bis zur 63. Minute fünfmal und die frischen Impulse halfen dann auch noch, die Partie zu drehen. Ein Doppelschlag von Filip Dimeski erlöste die Gäste (75. 78.).

SV Duissern – Duisburger FV 08 1:2
Schiedsrichter: Niklas Andreas Schneider - Zuschauer: 243
Tore: 1:0 Faouzi Amhamdi (26.), 1:1 Filip Dimeski (75.), 1:2 Filip Dimeski (78.)

Gestern, 20:00 Uhr
Rheinland Hamborn
Rheinland HambornRheinland
Sportfreunde Hamborn 07
Sportfreunde Hamborn 07Hamborn 07
2
4
Abpfiff
Die Sportfreunde Hamborn 07 sind halbwegs ihrer Favoritenrolle gerecht geworden. Zunächst führte der Landesliga-Klub bei Rheinland Hamborn mit 3:0, doch die Hausherren gaben sich nicht geschlagen. Mehmet-Ali Cengiz ließ vor 260 Zuschauern so etwas wie Spannung aufkeimen (72.), doch Giuliano Cosma Salierno (80.) legte zeitig das vierte Tor der "Löwen" nach. Postwendend schoss auch der Rheinländer Joel Preuß einen Treffer (81.) - dabei blieb es dann auch.

Rheinland Hamborn – Sportfreunde Hamborn 07 2:4
Rheinland Hamborn: Kerem Bostanci, Ahmet Ünal Ergün (59. Etinosa Igbionawmhia), Luka Frano Beric, Julian Lösbrock, Yunus Emre Kocaoglu, Mehmet-Ali Cengiz (77. Valdet Totaj), Ahmet Efe Aris (59. Ömer Talha Yurdakul), Mohammed Monir Ayyad, Emirhan Canarslan (77. Kaan Akgül), Ferdi Acar (59. Samet Sadiklar), Joel Preuß - Trainer: Fahri Ulutas - Trainer: Julien Schneider-İriç - Co-Trainer: Mikail Demirel
Sportfreunde Hamborn 07: Alexander Geraedts, Petros Tzikas (46. Giuliano Cosma Salierno), Noah Gabriel Herrmann, Gökdeniz Senlik, Seungho Noh (85. Mohammad Bitar), Talha Evler, Emre Bayrak (72. Teoman Moustafa), Max Werner, Rashad Ouro-Akpo, Alexandros Chassanidis, Burkay Bostanci (84. Luka Blazevic) - Trainer: Soumiya Bouhadi - Co-Trainer: Can Serdar - Co-Trainer: Sebastian Balzer
Schiedsrichter: k.A. - Zuschauer: 260
Tore: 0:1 Emre Bayrak (35.), 0:2 Burkay Bostanci (50.), 0:3 Alexandros Chassanidis (68.), 1:3 Mehmet-Ali Cengiz (72.), 1:4 Giuliano Cosma Salierno (80.), 2:4 Joel Preuß (81.)
Besondere Vorkommnisse: Max Werner (Sportfreunde Hamborn 07) scheitert mit Foulelfmeter an Torwart Kerem Bostanci (45.).

_____

Kreispokal Duisburg: die Spiele am Donnerstag, 26. Februar

Heute, 19:30 Uhr
SV Wanheim 1900
SV Wanheim 1900SV Wanheim
FSV Duisburg
FSV DuisburgFSV Duisburg
19:30live
_____

Kreispokal Duisburg: die Spiele am Mittwoch, 11. März

Die Match-Verlinkung für die Partie zwischen TuSpo Saarn und VfB Speldorf folgt.

_____

Die zeitgenauen Ansetzungen für den Kreispokal

3. Runde
Di., 21.10.25 19:00 Uhr Rheinland Hamborn - SuS 09 Dinslaken 3:0
Mi., 22.10.25 19:00 Uhr TuRa 88 Duisburg - SC Croatia Mülheim 0:1
Mi., 22.10.25 19:00 Uhr TV Jahn Hiesfeld - VfB Speldorf 1:2
Mi., 22.10.25 19:00 Uhr Sportfreunde Walsum 09 - GSG Duisburg 13:1
Mi., 22.10.25 19:00 Uhr Spvgg Meiderich 06/95 - 1. FC Mülheim-Styrum 3:0
Mi., 22.10.25 19:00 Uhr SV Hamborn 1890 - Viktoria Buchholz 0:1
Mi., 22.10.25 19:00 Uhr Sportfreunde Hamborn 07 - Mülheimer FC 97 9:8
Mi., 22.10.25 19:00 Uhr TuSpo Saarn 1908 - Fatihspor Mülheim 3:2
Mi., 22.10.25 19:00 Uhr SGP Oberlohberg - Duisburger FV 08 0:6
Mi., 22.10.25 19:00 Uhr FC Albania Duisburg - FSV Duisburg 3:5
Mi., 22.10.25 19:30 Uhr Sportfreunde Mülheim - MTV Union Hamborn 2:0
Do., 23.10.25 19:00 Uhr SV Rot-Weiss Mülheim - Mülheimer SV 07 2:3
Do., 23.10.25 19:30 Uhr TuS Mündelheim - SG Duisburg-Süd 98/20 8:1
Do., 23.10.25 19:30 Uhr SV Heißen - Duisburger SV 1900 2:1
Do., 30.10.25 20:00 Uhr SV Duissern - SV Genc Osman Duisburg 1:0
Do., 06.11.25 19:00 Uhr SV Wanheim 1900 - SV Rhenania Hamborn 2:1

Achtelfinale
Fr., 16.01.26 19:30 Uhr TuS Mündelheim - VfB Speldorf 0:2
Sa., 17.01.26 15:00 Uhr SV Duissern - Spvgg Meiderich 06/95 4:1
Sa., 17.01.26 16:00 Uhr Sportfreunde Walsum 09 - FSV Duisburg 0:1
So., 18.01.26 11:00 Uhr Sportfreunde Mülheim - TuSpo Saarn 1908 1:2
So., 18.01.26 14:00 Uhr SV Heißen - Duisburger FV 08 2:4
So., 18.01.26 15:00 Uhr Viktoria Buchholz - Sportfreunde Hamborn 07 2:3
So., 18.01.26 15:30 Uhr SV Wanheim 1900 - SC Croatia Mülheim 2:0
So., 18.01.26 15:30 Uhr Rheinland Hamborn - Mülheimer SV 07 2:1

