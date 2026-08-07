Kreispokal Duisburg: DJK Vierlinden gegen Hagenshof und mehr

Am Wochenende startet die Saison 2026/27 im Kreis Duisburg-Mülheim-Dinslaken mit der ersten Runde um den Kreispokal. In neun Begegnungen stehen sich Mannschaften aus der Kreisliga B und C gegenüber, Vertreter der A-Liga und aus den überkreislichen Ligen stoßen erst zu einem späteren Zeitpunkt dazu. Außerdem gibt es einige Freilose.
Insgesamt sechs Freilose hat der Kreisfußballausschuss bei der Auslosung ermittelt. So stehen Blau-Weiß Neuenkamp, der SV Raadt, Gelb-Weiß Hamborn, Tura 88 Duisburg, der 1. FC Dersimspor sowie Viktoria Wehofen schon sicher in der nächsten Runde. Derweil stehen sich zum Auftakt nun 18 Mannschaften in neun spannenden Duell gegenüber. Schon am späten Nachmittag ist für neun Teams entsprechend der Traum vom Niederrheinpokal beendet. Wer weiter träumen darf, erfahrt ihr nachfolgend.
1. Runde
So., 09.08.26 15:00 Uhr VfB Lohberg - TuS Union 09 Mülheim
So., 09.08.26 15:00 Uhr DJK Vierlinden - 1. FC Hagenshof
So., 09.08.26 15:00 Uhr TS Rahm 06 - SG Pestalozzidorf Oberlohberg
So., 09.08.26 15:00 Uhr Rojava e.V. - Viktoria Beeck
So., 09.08.26 15:00 Uhr VfvB Ruhrort-Laar - VfL Wedau
So., 09.08.26 15:00 Uhr ESV Grün-Weiß Roland Meiderich - SC Hertha Hamborn
So., 09.08.26 15:00 Uhr Spielvereinigung Alt-Hamborn - DJK Lösort Meiderich
So., 09.08.26 15:00 Uhr TSV Heimaterde Mülheim - SV Rot-Weiss Mülheim
So., 09.08.26 15:15 Uhr Sportfreunde Mülheim - Post SV Siegfried Hamborn
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