 2026-08-06T13:32:42.897Z

Allgemeines

Kreispokal Duisburg: DJK Vierlinden gegen Hagenshof und mehr

Am Sonntag stehen die Erstrunden-Partien im Kreispokal Duisburg an. Das erwartet die Fußball-Begeisterten des Kreises.

von Marcel Eichholz · Heute, 14:00 Uhr · 0 Leser
Die DJK Vierlinden startet am Sonntag in den Kreispokal.
Die DJK Vierlinden startet am Sonntag in den Kreispokal. – Foto: Wolfgang Schwarz

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TuS Union 09

Am Wochenende startet die Saison 2026/27 im Kreis Duisburg-Mülheim-Dinslaken mit der ersten Runde um den Kreispokal. In neun Begegnungen stehen sich Mannschaften aus der Kreisliga B und C gegenüber, Vertreter der A-Liga und aus den überkreislichen Ligen stoßen erst zu einem späteren Zeitpunkt dazu. Außerdem gibt es einige Freilose.

>>> Zum Kreispokal Duisburg-Mülheim-Dinslaken

Insgesamt sechs Freilose hat der Kreisfußballausschuss bei der Auslosung ermittelt. So stehen Blau-Weiß Neuenkamp, der SV Raadt, Gelb-Weiß Hamborn, Tura 88 Duisburg, der 1. FC Dersimspor sowie Viktoria Wehofen schon sicher in der nächsten Runde. Derweil stehen sich zum Auftakt nun 18 Mannschaften in neun spannenden Duell gegenüber. Schon am späten Nachmittag ist für neun Teams entsprechend der Traum vom Niederrheinpokal beendet. Wer weiter träumen darf, erfahrt ihr nachfolgend.

Das sind die Spiele der 1. Runde

So., 09.08.2026, 15:15 Uhr
Sportfreunde Mülheim
Sportfreunde MülheimSF Mülheim
Post SV Siegfried Hamborn
Post SV Siegfried HambornPSVSiegfried
15:15

So., 09.08.2026, 15:00 Uhr
VfB Lohberg
VfB LohbergVfB Lohberg
TuS Union 09 Mülheim
TuS Union 09 MülheimTuS Union 09
15:00

So., 09.08.2026, 15:00 Uhr
DJK Vierlinden
DJK VierlindenVierlinden
1. FC Hagenshof
1. FC HagenshofHagenshof
15:00

So., 09.08.2026, 15:00 Uhr
TS Rahm 06
TS Rahm 06TS Rahm 06
SG Pestalozzidorf Oberlohberg
SG Pestalozzidorf OberlohbergOberlohberg
15:00

So., 09.08.2026, 15:00 Uhr
Rojava e.V.
Rojava e.V.Rojava
Viktoria Beeck
Viktoria BeeckVik. Beeck
15:00

So., 09.08.2026, 15:00 Uhr
VfvB Ruhrort-Laar
VfvB Ruhrort-LaarRuhrort-Laar
VfL Wedau
VfL WedauVfL Wedau
15:00

So., 09.08.2026, 15:00 Uhr
ESV Grün-Weiß Roland Meiderich
ESV Grün-Weiß Roland MeiderichGW Roland
SC Hertha Hamborn
SC Hertha HambornHertha Hamb.
15:00live

So., 09.08.2026, 15:00 Uhr
Spielvereinigung Alt-Hamborn
Spielvereinigung Alt-HambornAlt-Hamborn
DJK Lösort Meiderich
DJK Lösort MeiderichDJK Lösort
15:00

So., 09.08.2026, 15:00 Uhr
TSV Heimaterde Mülheim
TSV Heimaterde MülheimHeimaterde
SV Rot-Weiss Mülheim
SV Rot-Weiss MülheimRW Mülheim
15:00

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Die zeitgenauen Ansetzungen für den Kreispokal

1. Runde
So., 09.08.26 15:00 Uhr VfB Lohberg - TuS Union 09 Mülheim
So., 09.08.26 15:00 Uhr DJK Vierlinden - 1. FC Hagenshof
So., 09.08.26 15:00 Uhr TS Rahm 06 - SG Pestalozzidorf Oberlohberg
So., 09.08.26 15:00 Uhr Rojava e.V. - Viktoria Beeck
So., 09.08.26 15:00 Uhr VfvB Ruhrort-Laar - VfL Wedau
So., 09.08.26 15:00 Uhr ESV Grün-Weiß Roland Meiderich - SC Hertha Hamborn
So., 09.08.26 15:00 Uhr Spielvereinigung Alt-Hamborn - DJK Lösort Meiderich
So., 09.08.26 15:00 Uhr TSV Heimaterde Mülheim - SV Rot-Weiss Mülheim
So., 09.08.26 15:15 Uhr Sportfreunde Mülheim - Post SV Siegfried Hamborn

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