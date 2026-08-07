Kreispokal Duisburg: DJK Vierlinden gegen Hagenshof und mehr

Die DJK Vierlinden startet am Sonntag in den Kreispokal. – Foto: Wolfgang Schwarz

Am Wochenende startet die Saison 2026/27 im Kreis Duisburg-Mülheim-Dinslaken mit der ersten Runde um den Kreispokal. In neun Begegnungen stehen sich Mannschaften aus der Kreisliga B und C gegenüber, Vertreter der A-Liga und aus den überkreislichen Ligen stoßen erst zu einem späteren Zeitpunkt dazu. Außerdem gibt es einige Freilose.

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Insgesamt sechs Freilose hat der Kreisfußballausschuss bei der Auslosung ermittelt. So stehen Blau-Weiß Neuenkamp, der SV Raadt, Gelb-Weiß Hamborn, Tura 88 Duisburg, der 1. FC Dersimspor sowie Viktoria Wehofen schon sicher in der nächsten Runde. Derweil stehen sich zum Auftakt nun 18 Mannschaften in neun spannenden Duell gegenüber. Schon am späten Nachmittag ist für neun Teams entsprechend der Traum vom Niederrheinpokal beendet. Wer weiter träumen darf, erfahrt ihr nachfolgend.

Das sind die Spiele der 1. Runde

So., 09.08.2026, 15:15 Uhr Sportfreunde Mülheim SF Mülheim Post SV Siegfried Hamborn PSVSiegfried 15:15 PUSH

So., 09.08.2026, 15:00 Uhr VfB Lohberg VfB Lohberg TuS Union 09 Mülheim TuS Union 09 15:00 PUSH

So., 09.08.2026, 15:00 Uhr TS Rahm 06 TS Rahm 06 SG Pestalozzidorf Oberlohberg Oberlohberg 15:00 PUSH