Allgemeines
Fokus Kreispokal!
Fokus Kreispokal! – Foto: Michael Heinz Kelleners

Kreispokal Düsseldorf: So läuft die 2. Runde - Bezirksliga-Kracher

Kreispokal Düsseldorf live auf FuPa: Am Mittwoch stehen viele Spiele an - unter anderem das Topspiel zwischen dem FC Kosova Düsseldorf und dem MSV Düsseldorf.

Im Kreispokal Düsseldorf hat die 2. Runde am Dienstag begonnen. Am Mittwoch steigt das Duell der beiden Bezirksliga-Top-Teams SG Benrath-Hassels und MSV Düsseldorf, auch der FC Kosova ist im Einsatz. Die Übersicht.

Kreispokal Düsseldorf: die Spiele am 9. September

Gestern, 20:00 Uhr
Sportfreunde Gerresheim
Sportfreunde GerresheimSF Gerreshei
Rot-Weiß Lintorf
Rot-Weiß LintorfRW Lintorf
5
1
Abpfiff
Spieltext SF Gerreshei - RW Lintorf

_____

Kreispokal Düsseldorf: die Spiele am 10. September

Heute, 19:30 Uhr
TSV Eller 04
TSV Eller 04Eller 04
SC Unterbach
SC UnterbachUnterbach
19:30
Spieltext Eller 04 - Unterbach

Heute, 20:00 Uhr
DSC 99 Düsseldorf
DSC 99 DüsseldorfDSC 99
VfL Benrath
VfL BenrathVfL Benrath
20:00
Spieltext DSC 99 - VfL Benrath

Heute, 19:30 Uhr
SG Benrath-Hassels
SG Benrath-HasselsSG Benrath
MSV Düsseldorf
MSV DüsseldorfMSV Düsseld.
19:30
Spieltext SG Benrath - MSV Düsseld.

Heute, 19:00 Uhr
ASV Tiefenbroich
ASV TiefenbroichTiefenbroich
SV Hösel
SV HöselSV Hösel
19:00
Spieltext Tiefenbroich - SV Hösel

Heute, 20:00 Uhr
FC Kosova Düsseldorf
FC Kosova DüsseldorfFC Kosova
FC Türkspor Hilden
FC Türkspor HildenFC Türkspor
20:00live
Spieltext FC Kosova - FC Türkspor

Heute, 20:00 Uhr
SP.-VG. Hilden 05/06
SP.-VG. Hilden 05/06Hilden 05/06
Rather SV
Rather SVRather SV
20:00live
Spieltext Hilden 05/06 - Rather SV

Heute, 20:00 Uhr
SV Oberbilk 09
SV Oberbilk 09SV Oberbilk
SG Unterrath
SG UnterrathSG Unterrath
20:00live
Spieltext SV Oberbilk - SG Unterrath

Heute, 20:00 Uhr
TuS Gerresheim
TuS GerresheimTuS Gerresh.
BV 04 Düsseldorf
BV 04 DüsseldorfBV 04
20:00live
Spieltext TuS Gerresh. - BV 04

Heute, 19:00 Uhr
GSC Hellas Düsseldorf
GSC Hellas DüsseldorfGSC Hellas
FC Bewegung
FC BewegungBewegung
19:00
Spieltext GSC Hellas - Bewegung

Heute, 20:00 Uhr
SSV Erkrath
SSV ErkrathSSV Erkrath
CfR Links Düsseldorf
CfR Links DüsseldorfCfR Links
20:00
Spieltext SSV Erkrath - CfR Links

Heute, 20:00 Uhr
Lohausener SV
Lohausener SVLohausen
DJK Sparta Bilk
DJK Sparta BilkSparta Bilk
20:00live
Spieltext Lohausen - Sparta Bilk

_____

Kreispokal Düsseldorf: die Spiele am 11. September

Morgen, 20:00 Uhr
TuS Breitscheid
TuS BreitscheidBreitscheid
FC Bosporus Düsseldorf
FC Bosporus DüsseldorfFC Bosporus
20:00
Spieltext Breitscheid - FC Bosporus

Morgen, 19:00 Uhr
Türkgücü Ratingen
Türkgücü RatingenTürkgücü
DSV 04
DSV 04DSV 04
19:00live
Spieltext Türkgücü - DSV 04

_____

Kreispokal Düsseldorf: die Spiele am 17. September

Mi., 17.09.2025, 19:45 Uhr
TV Kalkum-Wittlaer
TV Kalkum-WittlaerTV Kalkum
Post SV Düsseldorf
Post SV DüsseldorfPost SV
19:45
Spieltext TV Kalkum - Post SV

Mi., 17.09.2025, 19:45 Uhr
SV Wersten 04
SV Wersten 04Wersten 04
TuRU Düsseldorf
TuRU DüsseldorfTuRU 80
19:45live
Spieltext Wersten 04 - TuRU 80

_____

Die zeitgenauen Ansetzungen für den Kreispokal

2. Runde
Di., 09.09.25 20:00 Uhr Sportfreunde Gerresheim - Rot-Weiß Lintorf 4:1
Mi., 10.09.25 19:00 Uhr SG Benrath-Hassels - MSV Düsseldorf
Mi., 10.09.25 19:00 Uhr ASV Tiefenbroich - SV Hösel
Mi., 10.09.25 19:00 Uhr FC Kosova Düsseldorf - FC Türkspor Hilden
Mi., 10.09.25 19:00 Uhr GSC Hellas Düsseldorf - FC Bewegung
Mi., 10.09.25 19:00 Uhr SV Oberbilk 09 - SG Unterrath
Mi., 10.09.25 19:30 Uhr TSV Eller 04 - SC Unterbach
Mi., 10.09.25 20:00 Uhr Lohausener SV - DJK Sparta Bilk
Mi., 10.09.25 20:00 Uhr SSV Erkrath - CfR Links Düsseldorf
Mi., 10.09.25 20:00 Uhr TuS Gerresheim - BV 04 Düsseldorf
Mi., 10.09.25 20:00 Uhr SP.-VG. Hilden 05/06 - Rather SV
Mi., 10.09.25 20:00 Uhr DSC 99 Düsseldorf - VfL Benrath
Do., 11.09.25 19:00 Uhr Türkgücü Ratingen - DSV 04
Do., 11.09.25 19:00 Uhr TuS Breitscheid - FC Bosporus Düsseldorf
Mi., 17.09.25 19:00 Uhr TV Kalkum-Wittlaer - Post SV Düsseldorf
Mi., 17.09.25 19:45 Uhr SV Wersten 04 - TuRU Düsseldorf

