Kreispokal Düsseldorf: So läuft die 2. Runde - Bezirksliga-Kracher

Im Kreispokal Düsseldorf hat die 2. Runde am Dienstag begonnen. Am Mittwoch steigt das Duell der beiden Bezirksliga-Top-Teams SG Benrath-Hassels und MSV Düsseldorf, auch der FC Kosova ist im Einsatz. Die Übersicht.
2. Runde
Di., 09.09.25 20:00 Uhr Sportfreunde Gerresheim - Rot-Weiß Lintorf 4:1
Mi., 10.09.25 19:00 Uhr SG Benrath-Hassels - MSV Düsseldorf
Mi., 10.09.25 19:00 Uhr ASV Tiefenbroich - SV Hösel
Mi., 10.09.25 19:00 Uhr FC Kosova Düsseldorf - FC Türkspor Hilden
Mi., 10.09.25 19:00 Uhr GSC Hellas Düsseldorf - FC Bewegung
Mi., 10.09.25 19:00 Uhr SV Oberbilk 09 - SG Unterrath
Mi., 10.09.25 19:30 Uhr TSV Eller 04 - SC Unterbach
Mi., 10.09.25 20:00 Uhr Lohausener SV - DJK Sparta Bilk
Mi., 10.09.25 20:00 Uhr SSV Erkrath - CfR Links Düsseldorf
Mi., 10.09.25 20:00 Uhr TuS Gerresheim - BV 04 Düsseldorf
Mi., 10.09.25 20:00 Uhr SP.-VG. Hilden 05/06 - Rather SV
Mi., 10.09.25 20:00 Uhr DSC 99 Düsseldorf - VfL Benrath
Do., 11.09.25 19:00 Uhr Türkgücü Ratingen - DSV 04
Do., 11.09.25 19:00 Uhr TuS Breitscheid - FC Bosporus Düsseldorf
Mi., 17.09.25 19:00 Uhr TV Kalkum-Wittlaer - Post SV Düsseldorf
Mi., 17.09.25 19:45 Uhr SV Wersten 04 - TuRU Düsseldorf