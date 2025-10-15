 2025-10-15T11:43:40.576Z

Kreispokal Düsseldorf live: Ein Spiel findet nicht statt - Übersicht

Kreispokal Düsseldorf live: Der FC Kosova hat in dieser Woche spielfrei. Dafür stehen am Mittwoch und Donnerstag noch sieben weitere Partien an.

Kreispokal Düsseldorf live: Der FC Kosova Düsseldorf hat in dieser Woche spielfrei, wie der Verein mitteilt. Insgesamt stehen in dieser Woche sportlich noch sieben Paarungen im Achtelfinale an.

Kreispokal Düsseldorf: die Spiele am 15. Oktober

Heute, 20:00 Uhr
FC Kosova Düsseldorf
FC Kosova DüsseldorfFC Kosova
FC Bosporus Düsseldorf
FC Bosporus DüsseldorfFC Bosporus
20:00
Das Duell zwischen dem FC Kosova Düsseldorf und dem FC Bosporus Düsseldorf findet erstmal nicht statt. Laut Kosova wurde die Partie "aus Gründen des Gegners" abgesagt.

Heute, 19:00 Uhr
Sportfreunde Gerresheim
Sportfreunde GerresheimSF Gerreshei
TSV Eller 04
TSV Eller 04Eller 04
19:00live
Spieltext SF Gerreshei - Eller 04

Heute, 19:30 Uhr
TuRU Düsseldorf
TuRU DüsseldorfTuRU 80
Türkgücü Ratingen
Türkgücü RatingenTürkgücü
19:30live
Spieltext TuRU 80 - Türkgücü

Heute, 20:00 Uhr
CfR Links Düsseldorf
CfR Links DüsseldorfCfR Links
TV Kalkum-Wittlaer
TV Kalkum-WittlaerTV Kalkum
20:00
Spieltext CfR Links - TV Kalkum

Heute, 20:00 Uhr
FC Bewegung
FC BewegungBewegung
SP.-VG. Hilden 05/06
SP.-VG. Hilden 05/06Hilden 05/06
20:00live
Spieltext Bewegung - Hilden 05/06

Heute, 19:00 Uhr
DSC 99 Düsseldorf
DSC 99 DüsseldorfDSC 99
MSV Düsseldorf
MSV DüsseldorfMSV Düsseld.
19:00
Spieltext DSC 99 - MSV Düsseld.

Heute, 19:00 Uhr
BV 04 Düsseldorf
BV 04 DüsseldorfBV 04
SG Unterrath
SG UnterrathSG Unterrath
19:00live
Spieltext BV 04 - SG Unterrath

Kreispokal Düsseldorf: die Spiele am 16. Oktober

Morgen, 20:00 Uhr
SV Hösel
SV HöselSV Hösel
Lohausener SV
Lohausener SVLohausen
20:00
Spieltext SV Hösel - Lohausen

Die zeitgenauen Ansetzungen für den Kreispokal

Achtelfinale
Mi., 15.10.25 19:00 Uhr Sportfreunde Gerresheim - TSV Eller 04
Mi., 15.10.25 19:00 Uhr DSC 99 Düsseldorf - MSV Düsseldorf
Mi., 15.10.25 19:00 Uhr BV 04 Düsseldorf - SG Unterrath
Mi., 15.10.25 19:30 Uhr TuRU Düsseldorf - Türkgücü Ratingen
Mi., 15.10.25 20:00 Uhr FC Kosova Düsseldorf - FC Bosporus Düsseldorf --- Nichtantritt von Bosporus
Mi., 15.10.25 20:00 Uhr CfR Links Düsseldorf - TV Kalkum-Wittlaer
Mi., 15.10.25 20:00 Uhr FC Bewegung - SP.-VG. Hilden 05/06
Do., 16.10.25 20:00 Uhr SV Hösel - Lohausener SV

2. Runde
Di., 09.09.25 20:00 Uhr Sportfreunde Gerresheim - Rot-Weiß Lintorf 5:1
Mi., 10.09.25 19:00 Uhr ASV Tiefenbroich - SV Hösel 0:2
Mi., 10.09.25 19:00 Uhr GSC Hellas Düsseldorf - FC Bewegung 1:2
Mi., 10.09.25 19:30 Uhr TSV Eller 04 - SC Unterbach 4:0
Mi., 10.09.25 19:30 Uhr SG Benrath-Hassels - MSV Düsseldorf 1:3
Mi., 10.09.25 20:00 Uhr DSC 99 Düsseldorf - VfL Benrath 3:1
Mi., 10.09.25 20:00 Uhr Lohausener SV - DJK Sparta Bilk 2:1
Mi., 10.09.25 20:00 Uhr SSV Erkrath - CfR Links Düsseldorf 0:3
Mi., 10.09.25 20:00 Uhr TuS Gerresheim - BV 04 Düsseldorf 4:5
Mi., 10.09.25 20:00 Uhr SV Oberbilk 09 - SG Unterrath 0:5
Mi., 10.09.25 20:00 Uhr SP.-VG. Hilden 05/06 - Rather SV 6:0
Mi., 10.09.25 20:00 Uhr FC Kosova Düsseldorf - FC Türkspor Hilden 3:1
Do., 11.09.25 19:00 Uhr Türkgücü Ratingen - DSV 04 5:1
Do., 11.09.25 20:00 Uhr TuS Breitscheid - FC Bosporus Düsseldorf 2:7
Mi., 17.09.25 19:45 Uhr TV Kalkum-Wittlaer - Post SV Düsseldorf 7:0
Mi., 17.09.25 19:45 Uhr SV Wersten 04 - TuRU Düsseldorf 2:6

