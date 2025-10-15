Kreispokal Düsseldorf live: Ein Spiel findet nicht statt - Übersicht

Kreispokal Düsseldorf live: Der FC Kosova Düsseldorf hat in dieser Woche spielfrei, wie der Verein mitteilt. Insgesamt stehen in dieser Woche sportlich noch sieben Paarungen im Achtelfinale an.
Achtelfinale
Mi., 15.10.25 19:00 Uhr Sportfreunde Gerresheim - TSV Eller 04
Mi., 15.10.25 19:00 Uhr DSC 99 Düsseldorf - MSV Düsseldorf
Mi., 15.10.25 19:00 Uhr BV 04 Düsseldorf - SG Unterrath
Mi., 15.10.25 19:30 Uhr TuRU Düsseldorf - Türkgücü Ratingen
Mi., 15.10.25 20:00 Uhr FC Kosova Düsseldorf - FC Bosporus Düsseldorf --- Nichtantritt von Bosporus
Mi., 15.10.25 20:00 Uhr CfR Links Düsseldorf - TV Kalkum-Wittlaer
Mi., 15.10.25 20:00 Uhr FC Bewegung - SP.-VG. Hilden 05/06
Do., 16.10.25 20:00 Uhr SV Hösel - Lohausener SV
2. Runde
Di., 09.09.25 20:00 Uhr Sportfreunde Gerresheim - Rot-Weiß Lintorf 5:1
Mi., 10.09.25 19:00 Uhr ASV Tiefenbroich - SV Hösel 0:2
Mi., 10.09.25 19:00 Uhr GSC Hellas Düsseldorf - FC Bewegung 1:2
Mi., 10.09.25 19:30 Uhr TSV Eller 04 - SC Unterbach 4:0
Mi., 10.09.25 19:30 Uhr SG Benrath-Hassels - MSV Düsseldorf 1:3
Mi., 10.09.25 20:00 Uhr DSC 99 Düsseldorf - VfL Benrath 3:1
Mi., 10.09.25 20:00 Uhr Lohausener SV - DJK Sparta Bilk 2:1
Mi., 10.09.25 20:00 Uhr SSV Erkrath - CfR Links Düsseldorf 0:3
Mi., 10.09.25 20:00 Uhr TuS Gerresheim - BV 04 Düsseldorf 4:5
Mi., 10.09.25 20:00 Uhr SV Oberbilk 09 - SG Unterrath 0:5
Mi., 10.09.25 20:00 Uhr SP.-VG. Hilden 05/06 - Rather SV 6:0
Mi., 10.09.25 20:00 Uhr FC Kosova Düsseldorf - FC Türkspor Hilden 3:1
Do., 11.09.25 19:00 Uhr Türkgücü Ratingen - DSV 04 5:1
Do., 11.09.25 20:00 Uhr TuS Breitscheid - FC Bosporus Düsseldorf 2:7
Mi., 17.09.25 19:45 Uhr TV Kalkum-Wittlaer - Post SV Düsseldorf 7:0
Mi., 17.09.25 19:45 Uhr SV Wersten 04 - TuRU Düsseldorf 2:6