Kreispokal Düsseldorf live: Doch eine Wertung - DSC schlägt MSV

War am Mittwoch noch von einer Verlegung die Rede, ist mittlerweile klar, dass der FC Bosporus
nicht beim FC Kosova Düsseldorf
antreten wird. Die Partie wurde zugunsten des Landesligisten gewertet.
Klarer Sieg für den TSV Eller 04 beim Auswärtsspiel in Gerresheim. Der Bezirksligist ging kurz vor der Pause durch Takumi Miyata (41.) in Führung und ließ danach nichts mehr anbrennen. Nach dem Wechsel sorgten Rasim Syuleyman (70.) und Nico Stracke (86., Foulelfmeter) für die Entscheidung. Die Sportfreunde Gerresheim hielten lange gut mit, hatten aber nicht das notwendige Glück.
Die TuRU Düsseldorf feierte im Pokal ein wahres Schützenfest. Nach dem frühen Rückstand durch Samed Yesil (13.) drehte der Landesligist auf: Selcuk Yavuz (29., 42.) und Amin Saouti (34.) machten noch vor der Pause alles klar. Im zweiten Durchgang rollte die TuRU-Offensive ungebremst: Sahin Ayas (53., 71.), Baron Asemota (64., Elfmeter), Macaulay Nwulu (80.) und Tsikwo Mankefor (90.) schraubten das Ergebnis für den Favoriten auf 8:1.
Zweifacher Paschalis Ivantzikis schoss den CfR Links Düsseldorf in die nächste Runde. Der technisch starke Offensivmann traf in der 35. und 67. Minute und war damit der entscheidende Faktor im Bezirksliga-Vergleich gegen den TV Kalkum-Wittlaer, der kommendes Jahr nicht am Niederrheinpokal teilnehmen wird.
Die SP.-VG. Hilden 05/06 dominierte die Partie und führte schon zur Pause nach Treffern von Taoufik Baouch (37.) und Hicham Bajut (43.) mit 2:0. Nach dem Wechsel erhöhte Bajut erneut (51.), ehe Jason Beiler kurz vor Schluss (88.) den Endstand markierte. Der FC Bewegung wehrte sich tapfer und hat sich als C-Ligist achtbar aus der Affäre gezogen.
In einem packenden Pokalfight setzte sich der DSC 99 Düsseldorf in der Verlängerung gegen den MSV Düsseldorf durch. Nach Toren von Abdoulie Sarr (58.) und Ayoub Alaiz (63., Foulelfmeter) sah der DSC wie der Sieger aus, ehe Sinan Kurt (60.) und Shohei Yamashita (76.) für den MSV ausglichen. In der Verlängerung avancierte Alaiz erneut zum Matchwinner, als er in der 116. Minute das entscheidende 3:2 erzielte.
Die SG Unterrath ließ dem Kreisligisten BV 04 Düsseldorf keine Chance und gewann auch in der Höhe verdient. Dreifach-Torschütze Antonio Munoz-Bonilla (39., 42., 74.) führte sein Team an, dazu trafen Shunsuke Hidaka (53.), Shunya Hashimoto (54.) und Christian Bus (90.).
_____
Kreispokal Düsseldorf: die Spiele am 16. Oktober
Spieltext SV Hösel - Lohausen
_____
Die zeitgenauen Ansetzungen für den Kreispokal
Achtelfinale
Mi., 15.10.25 19:00 Uhr Sportfreunde Gerresheim - TSV Eller 04
Mi., 15.10.25 19:00 Uhr DSC 99 Düsseldorf - MSV Düsseldorf
Mi., 15.10.25 19:00 Uhr BV 04 Düsseldorf - SG Unterrath
Mi., 15.10.25 19:30 Uhr TuRU Düsseldorf - Türkgücü Ratingen
Mi., 15.10.25 20:00 Uhr FC Kosova Düsseldorf - FC Bosporus Düsseldorf --- Absetzung
Mi., 15.10.25 20:00 Uhr CfR Links Düsseldorf - TV Kalkum-Wittlaer
Mi., 15.10.25 20:00 Uhr FC Bewegung - SP.-VG. Hilden 05/06
Do., 16.10.25 20:00 Uhr SV Hösel - Lohausener SV
2. Runde
Di., 09.09.25 20:00 Uhr Sportfreunde Gerresheim - Rot-Weiß Lintorf 5:1
Mi., 10.09.25 19:00 Uhr ASV Tiefenbroich - SV Hösel 0:2
Mi., 10.09.25 19:00 Uhr GSC Hellas Düsseldorf - FC Bewegung 1:2
Mi., 10.09.25 19:30 Uhr TSV Eller 04 - SC Unterbach 4:0
Mi., 10.09.25 19:30 Uhr SG Benrath-Hassels - MSV Düsseldorf 1:3
Mi., 10.09.25 20:00 Uhr DSC 99 Düsseldorf - VfL Benrath 3:1
Mi., 10.09.25 20:00 Uhr Lohausener SV - DJK Sparta Bilk 2:1
Mi., 10.09.25 20:00 Uhr SSV Erkrath - CfR Links Düsseldorf 0:3
Mi., 10.09.25 20:00 Uhr TuS Gerresheim - BV 04 Düsseldorf 4:5
Mi., 10.09.25 20:00 Uhr SV Oberbilk 09 - SG Unterrath 0:5
Mi., 10.09.25 20:00 Uhr SP.-VG. Hilden 05/06 - Rather SV 6:0
Mi., 10.09.25 20:00 Uhr FC Kosova Düsseldorf - FC Türkspor Hilden 3:1
Do., 11.09.25 19:00 Uhr Türkgücü Ratingen - DSV 04 5:1
Do., 11.09.25 20:00 Uhr TuS Breitscheid - FC Bosporus Düsseldorf 2:7
Mi., 17.09.25 19:45 Uhr TV Kalkum-Wittlaer - Post SV Düsseldorf 7:0
Mi., 17.09.25 19:45 Uhr SV Wersten 04 - TuRU Düsseldorf 2:6