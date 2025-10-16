 2025-10-15T11:43:40.576Z

Allgemeines
Jubel beim DSC 99.
Jubel beim DSC 99. – Foto: Sven Conor

Kreispokal Düsseldorf live: Doch eine Wertung - DSC schlägt MSV

Kreispokal Düsseldorf live: Der FC Kosova ist kampflos weitergekommen. In der Verlängerung schlägt der DSC 99 den MSV Düsseldorf. Klare Siege von TuRU Düsseldorf, SG Unterrath. FC Bewegung und TV Kalkum-Wittlaer fliegen raus.

Landesliga 1
Bezirksliga 1
KL A Düsseldorf
Pokal Düsseldorf
TuRU 80

Kreispokal Düsseldorf live: Der FC Kosova ist kampflos weitergekommen. In der Verlängerung schlägt der DSC 99 den MSV Düsseldorf. Klare Siege von TuRU Düsseldorf, SG Unterrath. FC Bewegung und TV Kalkum-Wittlaer fliegen raus. So läuft das Achtelfinale!

Kreispokal Düsseldorf: die Spiele am 15. Oktober

Gestern, 20:00 Uhr
FC Kosova Düsseldorf
FC Kosova DüsseldorfFC Kosova
FC Bosporus Düsseldorf
FC Bosporus DüsseldorfFC Bosporus
2
0
§ Urteil
War am Mittwoch noch von einer Verlegung die Rede, ist mittlerweile klar, dass der FC Bosporus nicht beim FC Kosova Düsseldorf antreten wird. Die Partie wurde zugunsten des Landesligisten gewertet.

Gestern, 20:00 Uhr
Sportfreunde Gerresheim
Sportfreunde GerresheimSF Gerreshei
TSV Eller 04
TSV Eller 04Eller 04
0
3
Abpfiff
Klarer Sieg für den TSV Eller 04 beim Auswärtsspiel in Gerresheim. Der Bezirksligist ging kurz vor der Pause durch Takumi Miyata (41.) in Führung und ließ danach nichts mehr anbrennen. Nach dem Wechsel sorgten Rasim Syuleyman (70.) und Nico Stracke (86., Foulelfmeter) für die Entscheidung. Die Sportfreunde Gerresheim hielten lange gut mit, hatten aber nicht das notwendige Glück.

Gestern, 19:30 Uhr
TuRU Düsseldorf
TuRU DüsseldorfTuRU 80
Türkgücü Ratingen
Türkgücü RatingenTürkgücü
8
1
Abpfiff
Die TuRU Düsseldorf feierte im Pokal ein wahres Schützenfest. Nach dem frühen Rückstand durch Samed Yesil (13.) drehte der Landesligist auf: Selcuk Yavuz (29., 42.) und Amin Saouti (34.) machten noch vor der Pause alles klar. Im zweiten Durchgang rollte die TuRU-Offensive ungebremst: Sahin Ayas (53., 71.), Baron Asemota (64., Elfmeter), Macaulay Nwulu (80.) und Tsikwo Mankefor (90.) schraubten das Ergebnis für den Favoriten auf 8:1.

Gestern, 20:00 Uhr
CfR Links Düsseldorf
CfR Links DüsseldorfCfR Links
TV Kalkum-Wittlaer
TV Kalkum-WittlaerTV Kalkum
2
0
Abpfiff
Zweifacher Paschalis Ivantzikis schoss den CfR Links Düsseldorf in die nächste Runde. Der technisch starke Offensivmann traf in der 35. und 67. Minute und war damit der entscheidende Faktor im Bezirksliga-Vergleich gegen den TV Kalkum-Wittlaer, der kommendes Jahr nicht am Niederrheinpokal teilnehmen wird.

Gestern, 20:00 Uhr
FC Bewegung
FC BewegungBewegung
SP.-VG. Hilden 05/06
SP.-VG. Hilden 05/06Hilden 05/06
0
4
Abpfiff
Die SP.-VG. Hilden 05/06 dominierte die Partie und führte schon zur Pause nach Treffern von Taoufik Baouch (37.) und Hicham Bajut (43.) mit 2:0. Nach dem Wechsel erhöhte Bajut erneut (51.), ehe Jason Beiler kurz vor Schluss (88.) den Endstand markierte. Der FC Bewegung wehrte sich tapfer und hat sich als C-Ligist achtbar aus der Affäre gezogen.

Gestern, 20:00 Uhr
DSC 99 Düsseldorf
DSC 99 DüsseldorfDSC 99
MSV Düsseldorf
MSV DüsseldorfMSV Düsseld.
3
n.V.
2
Abpfiff
In einem packenden Pokalfight setzte sich der DSC 99 Düsseldorf in der Verlängerung gegen den MSV Düsseldorf durch. Nach Toren von Abdoulie Sarr (58.) und Ayoub Alaiz (63., Foulelfmeter) sah der DSC wie der Sieger aus, ehe Sinan Kurt (60.) und Shohei Yamashita (76.) für den MSV ausglichen. In der Verlängerung avancierte Alaiz erneut zum Matchwinner, als er in der 116. Minute das entscheidende 3:2 erzielte.

Gestern, 19:30 Uhr
BV 04 Düsseldorf
BV 04 DüsseldorfBV 04
SG Unterrath
SG UnterrathSG Unterrath
0
6
Abpfiff
Die SG Unterrath ließ dem Kreisligisten BV 04 Düsseldorf keine Chance und gewann auch in der Höhe verdient. Dreifach-Torschütze Antonio Munoz-Bonilla (39., 42., 74.) führte sein Team an, dazu trafen Shunsuke Hidaka (53.), Shunya Hashimoto (54.) und Christian Bus (90.).

Kreispokal Düsseldorf: die Spiele am 16. Oktober

Heute, 20:00 Uhr
SV Hösel
SV HöselSV Hösel
Lohausener SV
Lohausener SVLohausen
20:00
Spieltext SV Hösel - Lohausen

Die zeitgenauen Ansetzungen für den Kreispokal

Achtelfinale
Mi., 15.10.25 19:00 Uhr Sportfreunde Gerresheim - TSV Eller 04
Mi., 15.10.25 19:00 Uhr DSC 99 Düsseldorf - MSV Düsseldorf
Mi., 15.10.25 19:00 Uhr BV 04 Düsseldorf - SG Unterrath
Mi., 15.10.25 19:30 Uhr TuRU Düsseldorf - Türkgücü Ratingen
Mi., 15.10.25 20:00 Uhr FC Kosova Düsseldorf - FC Bosporus Düsseldorf --- Absetzung
Mi., 15.10.25 20:00 Uhr CfR Links Düsseldorf - TV Kalkum-Wittlaer
Mi., 15.10.25 20:00 Uhr FC Bewegung - SP.-VG. Hilden 05/06
Do., 16.10.25 20:00 Uhr SV Hösel - Lohausener SV

2. Runde
Di., 09.09.25 20:00 Uhr Sportfreunde Gerresheim - Rot-Weiß Lintorf 5:1
Mi., 10.09.25 19:00 Uhr ASV Tiefenbroich - SV Hösel 0:2
Mi., 10.09.25 19:00 Uhr GSC Hellas Düsseldorf - FC Bewegung 1:2
Mi., 10.09.25 19:30 Uhr TSV Eller 04 - SC Unterbach 4:0
Mi., 10.09.25 19:30 Uhr SG Benrath-Hassels - MSV Düsseldorf 1:3
Mi., 10.09.25 20:00 Uhr DSC 99 Düsseldorf - VfL Benrath 3:1
Mi., 10.09.25 20:00 Uhr Lohausener SV - DJK Sparta Bilk 2:1
Mi., 10.09.25 20:00 Uhr SSV Erkrath - CfR Links Düsseldorf 0:3
Mi., 10.09.25 20:00 Uhr TuS Gerresheim - BV 04 Düsseldorf 4:5
Mi., 10.09.25 20:00 Uhr SV Oberbilk 09 - SG Unterrath 0:5
Mi., 10.09.25 20:00 Uhr SP.-VG. Hilden 05/06 - Rather SV 6:0
Mi., 10.09.25 20:00 Uhr FC Kosova Düsseldorf - FC Türkspor Hilden 3:1
Do., 11.09.25 19:00 Uhr Türkgücü Ratingen - DSV 04 5:1
Do., 11.09.25 20:00 Uhr TuS Breitscheid - FC Bosporus Düsseldorf 2:7
Mi., 17.09.25 19:45 Uhr TV Kalkum-Wittlaer - Post SV Düsseldorf 7:0
Mi., 17.09.25 19:45 Uhr SV Wersten 04 - TuRU Düsseldorf 2:6

