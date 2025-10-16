Kreispokal Düsseldorf live: Doch eine Wertung - DSC schlägt MSV

Klarer Sieg für den TSV Eller 04 beim Auswärtsspiel in Gerresheim. Der Bezirksligist ging kurz vor der Pause durch Takumi Miyata (41.) in Führung und ließ danach nichts mehr anbrennen. Nach dem Wechsel sorgten Rasim Syuleyman (70.) und Nico Stracke (86., Foulelfmeter) für die Entscheidung. Die Sportfreunde Gerresheim hielten lange gut mit, hatten aber nicht das notwendige Glück.

Die TuRU Düsseldorf feierte im Pokal ein wahres Schützenfest. Nach dem frühen Rückstand durch Samed Yesil (13.) drehte der Landesligist auf: Selcuk Yavuz (29., 42.) und Amin Saouti (34.) machten noch vor der Pause alles klar. Im zweiten Durchgang rollte die TuRU-Offensive ungebremst: Sahin Ayas (53., 71.), Baron Asemota (64., Elfmeter), Macaulay Nwulu (80.) und Tsikwo Mankefor (90.) schraubten das Ergebnis für den Favoriten auf 8:1.

Zweifacher Paschalis Ivantzikis schoss den CfR Links Düsseldorf in die nächste Runde. Der technisch starke Offensivmann traf in der 35. und 67. Minute und war damit der entscheidende Faktor im Bezirksliga-Vergleich gegen den TV Kalkum-Wittlaer, der kommendes Jahr nicht am Niederrheinpokal teilnehmen wird.

Die SP.-VG. Hilden 05/06 dominierte die Partie und führte schon zur Pause nach Treffern von Taoufik Baouch (37.) und Hicham Bajut (43.) mit 2:0. Nach dem Wechsel erhöhte Bajut erneut (51.), ehe Jason Beiler kurz vor Schluss (88.) den Endstand markierte. Der FC Bewegung wehrte sich tapfer und hat sich als C-Ligist achtbar aus der Affäre gezogen.

In einem packenden Pokalfight setzte sich der DSC 99 Düsseldorf in der Verlängerung gegen den MSV Düsseldorf durch. Nach Toren von Abdoulie Sarr (58.) und Ayoub Alaiz (63., Foulelfmeter) sah der DSC wie der Sieger aus, ehe Sinan Kurt (60.) und Shohei Yamashita (76.) für den MSV ausglichen. In der Verlängerung avancierte Alaiz erneut zum Matchwinner, als er in der 116. Minute das entscheidende 3:2 erzielte.

Die SG Unterrath ließ dem Kreisligisten BV 04 Düsseldorf keine Chance und gewann auch in der Höhe verdient. Dreifach-Torschütze Antonio Munoz-Bonilla (39., 42., 74.) führte sein Team an, dazu trafen Shunsuke Hidaka (53.), Shunya Hashimoto (54.) und Christian Bus (90.).

Kreispokal Düsseldorf: die Spiele am 16. Oktober

War am Mittwoch noch von einer Verlegung die Rede, ist mittlerweile klar, dass der FC Bosporus nicht beim FC Kosova Düsseldorf antreten wird. Die Partie wurde zugunsten des Landesligisten gewertet.