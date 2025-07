Kreispokal Düsseldorf: 1. Runde steht - das sind die Ansetzungen

Die Funktionäre des Kreises haben auf einen Schlag all das veröffentlicht, worauf die Fußballer im Sommer besonders blicken. Am Wochenende kamen neben der Gruppeneinteilung auch die Spielpläne für die Saison 2025/26. Erstmals mit dabei: der FC Bewegung, der Klub der YouTuber Brotatos. Dieser neue Verein wird allerdings nicht nur in der Liga antreten, sondern spielt auch im Pokal. In der 1. Runde geht es zu Sportring Eller.