Kreispokal Düren: Spektakel in Rurdorf, Kurdistan mit Mühe

Für den FC Rurdorf ist in der ersten Runde Schluss. – Foto: Chris Reuters

Im Kreispokal Düren fiel der Startschuss für die neue Saison: Am Mittwochabend standen die ersten Partien der 1. Runde an, ehe am heutigen Donnerstag zwei weitere Begegnungen folgen und der Großteil des Feldes am Sonntag eingreift. Im Fokus steht die Jagd auf den amtierenden Titelverteidiger Germania Lich-Steinstraß, der sich Mitte Juni in einem dramatischen Finale mit 4:3 nach Verlängerung gegen den FC Kurdistan Düren durchgesetzt hatte.

Bereits der Auftakt bot Spektakel, als Cedric Cynis die Gastgeber in der zweiten Minute per direkt verwandeltem Eckball in Führung brachte, ehe Joshua Kuck nach Zuspiel von Pascal Schneider für den schnellen Ausgleich sorgte. Rurdorf schlug durch einen Fernschuss von Yannic Schönen aus knapp 30 Metern zurück, woraufhin Tayfun Pektürk nach einem Doppelpass mit Schneider erneut egalisierte, bevor Schönen nach einem Pfostenschuss von Cynis den 3:2-Halbzeitstand abstaubte.

In einer spannenden Erstrundenpartie des Dürener Kreispokals schenkten sich der B-Ligist FC Rurdorf und der favorisierte A-Ligist Borussia Freialdenhoven vor 150 Zuschauern nichts.

Nach dem Seitenwechsel drehte der A-Ligist das Spiel durch einen Doppelpack von Schneider, der erst eine Ecke von Andre Kranzhoff verwertete und später eine Vorlage von Joel Specht im Eins-gegen-Eins nutzte, ehe Kerem Colak nach Flanke von Schönen zum 4:4-Endstand nach regulärer Spielzeit ausglich.

In einer intensiven Verlängerung scheiterte Freialdenhoven gleich doppelt am Gehäuse, als Specht den Pfosten und Schneider aus 30 Metern die Latte traf. Die Entscheidung fiel schließlich im Elfmeterschießen, in dem Rurdorfs Torhüter Mario Zerrahn zwar den Versuch von Pektürk parierte, Fehlschüsse von Alexander Nüßer und Lukas Weckauf dem Favoriten jedoch den Weg ebneten. Marvin Robert verwandelte schließlich den entscheidenden Strafstoß zum 9:8-Endstand für Freialdenhoven und beendete damit den aufopferungsvollen Pokalkampf des B-Ligisten.

CSV Düren – SV Kurdistan Düren 1:2

CSV Düren: Emil John, Benjamin Schmeichel, Ilya Liabiodka, Sam Awerin, Simon Schulz, Jonas Berg (71. Dennis Klatt), Waldemar Fellauer, Roland Miller (73. Daniel Kosmann), Tolga Gezer, Manuel Schmeichel (74. Mahmood Kassem), Enrico Priebe - Spielertrainer: Benjamin Schmeichel - Spielertrainer: Sam Awerin

SV Kurdistan Düren: Raphael Unger, Gerard Sambou, Ibrahim Jeng, Metin Saljiu, Jalil Tahir (62. Salifu Krubally), Adrian Muliqi, Josimar Eshun, Joel Zolana (70. Milad Pour Ghadiri), Jan Bach, Deagir Ilunga (79. Sandro Frugaborsi), Rade Kostadinov (79. Bryant Baidoo) - Trainer: Sebastian Wirtz

Schiedsrichter: Tobias Wolff (Düren)

Tore: 1:0 Willi Schulz (14.), 1:1 Deagir Ilunga (21.), 1:2 Rade Kostadinov (45.+2)

SV Morschenich – SC Kreuzau 0:4

SV Morschenich: Nikita Hrukalov, Maximilian Mölbert, Florian Laven, Ben Mölbert, Dustin Laws, Kristijan Hobrack, Stefan Laven, Enes Kaan Keles, Tobias Festerling, Sevastianos Rallis, Mike Robertz - spielender Co-Trainer: Kristijan Hobrack - Trainer: Patrick Höhn - spielender Co-Trainer: Tobias Festerling

SC Kreuzau: Dominik Wirtz, Florian Post, Jannis Becker, Florian Wirtz, Nico Schröteler, Dominik Dick, Marcel Zimmer, Lars Fröhling, Ahmad Mannaee, Dustin Dekena, Mario Fuchs - Co-Trainer: Bernhard Schmitz

Schiedsrichter: Markus Thissen (Düren)

Tore: 0:1 Mario Fuchs (26.), 0:2 Marcel Zimmer (29.), 0:3 Ahmad Mannaee (40.), 0:4 Nico Schröteler (74.)

FC Bergwacht Berzbuir – SV Niederzier 2:6

FC Bergwacht Berzbuir: Sascha Nacken, Marco Jacobs, Marlon Hammoudeh, Sascha Jansen, Oussama Soltani, Timo Bias, Michael Kesternich, Olaf Poll, Raies Arfaoui, Egidio Marotta (77. Thomas Spölgen) - Spielertrainer: Marco Jacobs

SV Niederzier: Daniel Jakob Sanders, Jan Herrmann, Tobias Christian Hepp, Jan Merlau (80. Moritz Klein), Tobias Häuser, Louis Roger Deldicque, Kai Antons, Nick Schier, Claudio Cardillo, Francesco Ascione (61. Gabriel Da Lanca), Torsten Marcel Reimer (70. Stan Junior Evina) - Co-Trainer: Fredrik Koppitz - Co-Trainer: Jahn Dohmen - Trainer: Gerwin Esser

Schiedsrichter: Florian Hageler

Tore: 1:0 Egidio Marotta (4.), 1:1 Claudio Cardillo (14.), 1:2 Jan Herrmann (47.), 1:3 Claudio Cardillo (63.), 1:4 Claudio Cardillo (68.), 2:4 Raies Arfaoui (79.), 2:5 Nick Schier (86.), 2:6 Tobias Häuser (90. Foulelfmeter)

Rot: Nico Dethier (90./FC Bergwacht Berzbuir/Beleidigung)

Vorschau

CSV Düren – FC Kurdistan Düren

Landesligist und Vorjahres-Vize FC Kurdistan Düren startet mit einer klaren Pflichtaufgabe in den Wettbewerb. Die Mannschaft von Trainer Sebastian Wirtz ist am Mittwochabend beim B-Ligisten CSV Düren (Kreisliga B2) zu Gast und geht als eindeutiger Favorit ins Rennen. Alles andere als ein Einzug der Gäste in die zweite Runde wäre eine Überraschung.

SV Morschenich – SC Kreuzau

Der B-Ligist SV Morschenich geht als Underdog in das Duell gegen den Bezirksligisten SC Kreuzau. Die Elf von Trainer Olaf Ramm musste im Vorjahr in der zweiten Runde aufgrund eines Nichtantritts vorzeitig passen und will die Auftrakthürde diesmal sicher nehmen.

FC Bergwacht Berzbuir – SV Niederzier

In der EDEKA Vogel Arena Lendersdorf rechnet sich der FC Bergwacht Berzbuir etwas aus: Der Drittplatzierte der abgelaufenen Saison in der Kreisliga C2 um Spielertrainer Marco Jacobs fordert den B-Ligisten SV Niederzier heraus.

Constantia Gereonsweiler – SC Jülich/SV Hoengen

C-Ligist Constantia Gereonsweiler (Drittplatzierter der Vorsaison) um Trainer Frank Henschenmacher empfängt den A-Ligisten SC Jülich/SV Hoengen. Der Favorit scheiterte im Vorjahr erst im Halbfinale am späteren Pokalsieger Lich-Steinstraß und nutzt die Begegnung als direkte Vorbereitung auf das Mittelrheinpokal-Highlight am Sonntag gegen den Mittelrheinliga-Aufsteiger FC Hürth.

FC Rurdorf – Borussia Freialdenhoven

B-Ligist FC Rurdorf (Kreisliga B1) erwies sich in der vergangenen Spielzeit als Pokalmannschaft und schaffte es bis ins Halbfinale, wo man an Kurdistan Düren scheiterte. Damit qualifizierte sich das Team für den Verbandspokal, wo am Sonntag das Duell gegen den Bezirksligisten SV Bergheim ansteht. Das Spiel gegen A-Ligist Borussia Freialdenhoven um Trainer Chris Reimer dient dafür als Generalprobe.

Die weiteren Spiele

Donnerstag, 20.08. um 19:30 Uhr: Vossenack/Hürtgen - Grün-Weiß Welldorf-Güsten

Donnerstag, 20.08. um 20:00 Uhr: Hambacher Spielverein - VfVuJ Winden

Sonntag, 23.08. um 14:00 Uhr: Victoria Pier-Schophoven - SC Stetternich

Sonntag, 23.08. um 15:00 Uhr: BSV Wissersheim - Schwarz-Weiß Düren

Sonntag, 23.08. um 15:00 Uhr: Germania Binsfeld - FC Düren 77

Sonntag, 23.08. um 15:00 Uhr: FC Montania Berg - SG Nörvenich-Hochkirchen

Sonntag, 23.08. um 15:00 Uhr: SV Merken - SG Vettweiß / SV Füssenich

Sonntag, 23.08. um 15:00 Uhr: SC Alemannia Straß - SV Jülich

Sonntag, 23.08. um 15:00 Uhr: Columbia Drove - SV Siersdorf

Sonntag, 23.08. um 15:00 Uhr: TuS Schmidt - Viktoria Schlich

Sonntag, 23.08. um 15:00 Uhr: SV Jülich-Selgersdorf - TuS Germania Birgel

Sonntag, 23.08. um 15:00 Uhr: FC Germania Kirchberg - BC Oberzier

Sonntag, 23.08. um 15:00 Uhr: Schwarz-Weiß Huchem-Stammeln - FC Golzheim

Sonntag, 23.08. um 15:00 Uhr: SG Voreifel/Nideggen - TuS Langerwehe

Sonntag, 23.08. um 15:00 Uhr: SC Ederen - Viktoria Birkesdorf

Sonntag, 23.08. um 15:00 Uhr: TuS Jüngersdorf-Stütgerloch - Viktoria Arnoldsweiler

Sonntag, 23.08. um 15:00 Uhr: Jugendsport Wenau - SG Türkischer SV Düren

Sonntag, 23.08. um 17:30 Uhr: SC Merzenich - Alemannia Lendersdorf

Dienstag, 25.08. um 19:00 Uhr: FC Rasensport Tetz - Viktoria Koslar

Dienstag, 25.08. um 19:00 Uhr: Constantia Gereonsweiler – SC Jülich/SV Hoengen

Mittwoch, 26.08. um 19:00 Uhr: Rhenania Mariaweiler - Sportfreunde Düren