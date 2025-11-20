Kreispokal Düren: Gleich vier ligainterne Duelle im Achtelfinale

Sein Vertrauen in die eigene Mannschaft bleibt unerschütterlich: „Wenn wir unsere Qualität abrufen, bin ich überzeugt, dass wir das Spiel mit einem positiven Fazit beenden können.“

Den Gegner nimmt der Coach ungeachtet der Klassenunterschiede ernst: „Ich kenne dort einige Spieler, unter anderem Alexander Hürtgen, mit dem ich selbst zusammengespielt habe. Die Mannschaft verfügt definitiv über Qualität – das zeigt auch ihre Platzierung in der Kreisliga A.“ Angst sei fehl am Platz, betont Kocak, aber Respekt selbstverständlich: „Wir werden die Partie sehr seriös angehen und mit der bestmöglichen Leistung auftreten.“

Gleichzeitig betont Kocak, dass ein mögliches Ausscheiden „kein Beinbruch“ wäre. Die Priorität liegt in der Liga, wo der Aufstieg in die Landesliga greifbar ist. Der Pokal sei aus seiner Sicht „ein wertvolles Zubrot“, ein Wettbewerb, der besondere Spiele ermögliche, aber nicht die übergeordnete Bedeutung habe.

Trainer Yunus Kocak weiß, dass sein Team in der Favoritenrolle steht – und setzt dennoch klare Akzente: „Der Stellenwert des Pokals ist natürlich nicht mit der Meisterschaft gleichzusetzen. Trotzdem wollen wir alles dafür tun, um weiterzukommen. Unser Anspruch ist ganz klar, die nächste Runde zu erreichen.“

Die Voraussetzungen könnten also schlechter sein. Doch der Gegner, der am Samstag um 14 Uhr an der Sportanlage in Golzheim aufläuft, ist nicht irgendein Bezirksligist: Die SG Türkischer SV Düren führt die Bezirksliga 3 an, hat in elf Ligaspielen zehn Siege gefeiert und erst am vergangenen Wochenende erstmals Punkte liegen lassen – und das überraschend deutlich mit 1:5 gegen den SV Weiden. Ein Ausrutscher oder ein Warnsignal? Am Samstag wird man sehen, wie die Mannschaft reagiert.

Der FC Golzheim hat bislang eine nahezu makellose Saison hingelegt. Mit 25 Punkten aus zwölf Spielen ist die Mannschaft von Trainer Daniel Ecker in der Kreisliga A erster Verfolger von Spitzenreiter VfVuJ Winden – und fühlt sich als Gastgeber dieses Achtelfinals durchaus bereit für ein kleines Fußballfest. In der zweiten Pokalrunde setzte sich Golzheim souverän mit 3:0 gegen Rhenania Lohn durch.

Lendersdorf gegen Langerwehe: Ligainterner Pokalfight

Es ist ein Pokalabend wie gemalt: Flutlicht, kurze Wege – und zwei Mannschaften, die sich in der Bezirksliga Staffel 3 nur fünf Tabellenplätze trennen. Lendersdorf geht als Tabellensechster (20 Punkte) in dieses Achtelfinale, während Langerwehe als Elfter (15 Punkte) zuletzt ein wenig an Boden verloren hat. Dennoch: Der Pokal hat seine eigenen Dynamiken, und die letzten Ergebnisse in der Liga – Lendersdorfs 0:0 gegen Frechen II und Langerwehes 1:3 gegen Hilal-Maroc Bergheim – spielen am Samstagabend erfahrungsgemäß nur eine Nebenrolle.

Auch das letzte Liga-Duell (5:1 für Lendersdorf) hat begrenzte Aussagekraft. Pokalspiele folgen ihren eigenen Regeln – und das wissen beide Trainerteams.

Langerwehe reist ohne Schonung an

Für TuS-Trainer Tim Krumpen ist klar, dass dieser Wettbewerb nicht als Beiwerk betrachtet wird. „Der Pokal spielt für uns eine wichtige Rolle, wir wollen dort weit kommen und werden alles daransetzen, die nächste Runde zu erreichen“, sagt er. „Rotieren werden wir nicht – wir stellen die bestmögliche Mannschaft, weil es einzig und allein darum geht, dieses Spiel zu gewinnen.“

Krumpen erwartet eine intensive und emotional geführte Partie: „Lendersdorf ist ein sehr starker Gegner, der uns alles abverlangen wird. Es werden viele Emotionen im Spiel sein, und genau darauf freuen wir uns.“

Lendersdorf setzt auf Flutlicht, Form – und ein Fußballfest

Auch in Lendersdorf genießt der Kreispokal einen hohen Stellenwert. Sportleiter Dennis Bodden bringt es deutlich auf den Punkt: „Der Pokal spielt bei uns wie jedes Jahr eine wichtige Rolle. Wir melden uns nicht umsonst jedes Jahr an – wir haben einfach Bock auf diese Spiele.“ Gerade die Atmosphäre unter den Lampen sei etwas Besonderes: „Die Zuschauer freuen sich auf solche Abende, besonders unter Flutlicht. Da jetzt am Wochenende in allen Ligen spielfrei ist, sind wir froh, dass wir noch im Wettbewerb vertreten sind.“

Der Gegner macht die Sache für Lendersdorf nicht leichter. Bodden warnt vor einem starken, inzwischen stabilisierten TuS: „Mit TuS Langerwehe kommt jetzt eine Mannschaft, die nach einem durchwachsenen Start richtig gut in Form ist und am Wochenende vermutlich in Bestbesetzung antreten kann. Das wird auf jeden Fall ein schwieriges Spiel.“

Personell sieht es bei Lendersdorf gemischt aus. „Bei uns kehren zwei, drei Stammspieler zurück, was uns sehr entgegenkommt. Trotzdem fehlen weiterhin einige verletzte Leistungsträger“, erklärt Bodden. Eine klassische Rotation sei nicht zu erwarten: „Wir rotieren ohnehin jede Woche aufgrund der Ausfälle. Der Trainer wird versuchen, die bestmögliche Elf auf den Platz zu schicken, soweit das Verletztenlager es zulässt.“

Großes Programm, großer Abend

Rund um das Spiel hat Alemannia Lendersdorf ein echtes Event geplant – und will den Pokalabend nicht nur sportlich attraktiv gestalten. „Um 14 Uhr spielt die U15 von Alemannia Aachen in der Junioren-Bundesliga gegen den VfL Bochum auf unserer Anlage. Um 18 Uhr folgt dann unser Pokalspiel – hoffentlich vor einer richtig guten Kulisse“, sagt Bodden. Die Fans hätten bereits „einiges vorbereitet“, verspricht er, und auch der Verein habe viel in die Organisation gesteckt.

Das Ziel ist klar: „Der Pokal ist für uns ein wichtiges Pflichtspiel, wir wollen unbedingt eine Runde weiterkommen“, so Bodden. Im Viertelfinale würde man auf den Sieger der Partie FC Düren 77 gegen Germania Lich-Steinstraß treffen. Erinnerungen an frühere Erfolge schwingen mit: „Vor zwei Jahren standen wir schon einmal im Mittelrheinpokal – und natürlich hoffen wir, auch diesmal wieder ein Stück weit zu kommen. Solche Pokalabende auf unserer Anlage wollen wir so oft wie möglich genießen.“

Die weiteren Partien im Überblick: