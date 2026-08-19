Kreispokal Düren: Favoriten gefordert und Generalprobe in Rurdorf

Im Kreispokal Düren fällt der Startschuss für die neue Saison: Am Mittwochabend stehen die ersten Partien der 1. Runde an, ehe am Donnerstag zwei weitere Begegnungen folgen und der Großteil des Feldes am Sonntag eingreift. Im Fokus steht die Jagd auf den amtierenden Titelverteidiger Germania Lich-Steinstraß, der sich Mitte Juni in einem dramatischen Finale mit 4:3 nach Verlängerung gegen den FC Kurdistan Düren durchgesetzt hatte.
CSV Düren – FC Kurdistan Düren
Landesligist und Vorjahres-Vize FC Kurdistan Düren startet mit einer klaren Pflichtaufgabe in den Wettbewerb. Die Mannschaft von Trainer Sebastian Wirtz ist am Mittwochabend beim B-Ligisten CSV Düren (Kreisliga B2) zu Gast und geht als eindeutiger Favorit ins Rennen. Alles andere als ein Einzug der Gäste in die zweite Runde wäre eine Überraschung.
SV Morschenich – SC Kreuzau
Der B-Ligist SV Morschenich geht als Underdog in das Duell gegen den Bezirksligisten SC Kreuzau. Die Elf von Trainer Olaf Ramm musste im Vorjahr in der zweiten Runde aufgrund eines Nichtantritts vorzeitig passen und will die Auftrakthürde diesmal sicher nehmen.
FC Bergwacht Berzbuir – SV Niederzier
In der EDEKA Vogel Arena Lendersdorf rechnet sich der FC Bergwacht Berzbuir etwas aus: Der Drittplatzierte der abgelaufenen Saison in der Kreisliga C2 um Spielertrainer Marco Jacobs fordert den B-Ligisten SV Niederzier heraus.
Constantia Gereonsweiler – SC Jülich/SV Hoengen
C-Ligist Constantia Gereonsweiler (Drittplatzierter der Vorsaison) um Trainer Frank Henschenmacher empfängt den A-Ligisten SC Jülich/SV Hoengen. Der Favorit scheiterte im Vorjahr erst im Halbfinale am späteren Pokalsieger Lich-Steinstraß und nutzt die Begegnung als direkte Vorbereitung auf das Mittelrheinpokal-Highlight am Sonntag gegen den Mittelrheinliga-Aufsteiger FC Hürth.
FC Rurdorf – Borussia Freialdenhoven
B-Ligist FC Rurdorf (Kreisliga B1) erwies sich in der vergangenen Spielzeit als Pokalmannschaft und schaffte es bis ins Halbfinale, wo man an Kurdistan Düren scheiterte. Damit qualifizierte sich das Team für den Verbandspokal, wo am Sonntag das Duell gegen den Bezirksligisten SV Bergheim ansteht. Das Spiel gegen A-Ligist Borussia Freialdenhoven um Trainer Chris Reimer dient dafür als Generalprobe.
Donnerstag, 20.08. um 19:30 Uhr: Vossenack/Hürtgen - Grün-Weiß Welldorf-Güsten
Donnerstag, 20.08. um 20:00 Uhr: Hambacher Spielverein - VfVuJ Winden
Sonntag, 23.08. um 14:00 Uhr: Victoria Pier-Schophoven - SC Stetternich
Sonntag, 23.08. um 15:00 Uhr: BSV Wissersheim - Schwarz-Weiß Düren
Sonntag, 23.08. um 15:00 Uhr: Germania Binsfeld - FC Düren 77
Sonntag, 23.08. um 15:00 Uhr: FC Montania Berg - SG Nörvenich-Hochkirchen
Sonntag, 23.08. um 15:00 Uhr: SV Merken - SG Vettweiß / SV Füssenich
Sonntag, 23.08. um 15:00 Uhr: SC Alemannia Straß - SV Jülich
Sonntag, 23.08. um 15:00 Uhr: Columbia Drove - SV Siersdorf
Sonntag, 23.08. um 15:00 Uhr: TuS Schmidt - Viktoria Schlich
Sonntag, 23.08. um 15:00 Uhr: SV Jülich-Selgersdorf - TuS Germania Birgel
Sonntag, 23.08. um 15:00 Uhr: FC Germania Kirchberg - BC Oberzier
Sonntag, 23.08. um 15:00 Uhr: Schwarz-Weiß Huchem-Stammeln - FC Golzheim
Sonntag, 23.08. um 15:00 Uhr: SG Voreifel/Nideggen - TuS Langerwehe
Sonntag, 23.08. um 15:00 Uhr: SC Ederen - Viktoria Birkesdorf
Sonntag, 23.08. um 15:00 Uhr: TuS Jüngersdorf-Stütgerloch - Viktoria Arnoldsweiler
Sonntag, 23.08. um 15:00 Uhr: Jugendsport Wenau - SG Türkischer SV Düren
Sonntag, 23.08. um 17:30 Uhr: SC Merzenich - Alemannia Lendersdorf
Dienstag, 25.08. um 19:00 Uhr: FC Rasensport Tetz - Viktoria Koslar
Mittwoch, 26.08. um 19:00 Uhr: Rhenania Mariaweiler - Sportfreunde Düren