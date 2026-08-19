Kreispokal Düren: Favoriten gefordert und Generalprobe in Rurdorf 1. Runde: Während Vorjahres-Finalist Kurdistan Düren die Pflichtaufgabe sucht, testen Jülich/Hoengen und Rurdorf für den Verbandspokal. von red · Heute, 18:39 Uhr · 0 Leser

Wie weit geht es für den FC Rurdorf in dieser Saison? – Foto: Chris Reuters

Im Kreispokal Düren fällt der Startschuss für die neue Saison: Am Mittwochabend stehen die ersten Partien der 1. Runde an, ehe am Donnerstag zwei weitere Begegnungen folgen und der Großteil des Feldes am Sonntag eingreift. Im Fokus steht die Jagd auf den amtierenden Titelverteidiger Germania Lich-Steinstraß, der sich Mitte Juni in einem dramatischen Finale mit 4:3 nach Verlängerung gegen den FC Kurdistan Düren durchgesetzt hatte.

Die Partien vom Mittwoch CSV Düren – FC Kurdistan Düren

Landesligist und Vorjahres-Vize FC Kurdistan Düren startet mit einer klaren Pflichtaufgabe in den Wettbewerb. Die Mannschaft von Trainer Sebastian Wirtz ist am Mittwochabend beim B-Ligisten CSV Düren (Kreisliga B2) zu Gast und geht als eindeutiger Favorit ins Rennen. Alles andere als ein Einzug der Gäste in die zweite Runde wäre eine Überraschung. SV Morschenich – SC Kreuzau

Der B-Ligist SV Morschenich geht als Underdog in das Duell gegen den Bezirksligisten SC Kreuzau. Die Elf von Trainer Olaf Ramm musste im Vorjahr in der zweiten Runde aufgrund eines Nichtantritts vorzeitig passen und will die Auftrakthürde diesmal sicher nehmen.

FC Bergwacht Berzbuir – SV Niederzier

In der EDEKA Vogel Arena Lendersdorf rechnet sich der FC Bergwacht Berzbuir etwas aus: Der Drittplatzierte der abgelaufenen Saison in der Kreisliga C2 um Spielertrainer Marco Jacobs fordert den B-Ligisten SV Niederzier heraus. Constantia Gereonsweiler – SC Jülich/SV Hoengen

C-Ligist Constantia Gereonsweiler (Drittplatzierter der Vorsaison) um Trainer Frank Henschenmacher empfängt den A-Ligisten SC Jülich/SV Hoengen. Der Favorit scheiterte im Vorjahr erst im Halbfinale am späteren Pokalsieger Lich-Steinstraß und nutzt die Begegnung als direkte Vorbereitung auf das Mittelrheinpokal-Highlight am Sonntag gegen den Mittelrheinliga-Aufsteiger FC Hürth.