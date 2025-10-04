Kreispokal: Drei Kreisklassisten überraschen

Das Achtelfinale des Kreispokals brachte einige interessante Resultate. Den größten Coup schaffte die SG Nordholz/Oxstedt. Doch auch der FC Lune und TuRa Hechthausen legten starke Auftritte hin.

Die drei Kreisklassisten schalteten nämlich allesamt Kreisligisten aus. Am Donnerstagabend zeigte sich der FC Lune von einem frühen Rückstand gegen den TV Loxstedt unbeeindruckt und siegte mit 4:2, wozu Nils Schäfer einen Doppelpack beitrug. TuRa Hechthausen legte parallel gegen Wehden durch Tore von Mattis Koppelmann sowie Lennart Struck vor. Morten de Von verkürzte zwar noch vor der Pause. Doch den 2:1-Vorsprung brachten die Hausherren letztlich ins Ziel.

In Nordholz stellte sich mit dem Duhner SC, einer der individuell wohl am stärksten besetzten Kreisligisten, vor. Dieser tat sich jedoch enorm schwer. Als Timo Heinrich zehn Minuten vor Ende der regulären Spielzeit das 2:1 erzielte, schien das Weiterkommen dennoch besiegelt. Allerdings glich der eingewechselte Paul Sönnichsen in der 89. Minute aus. Im Elfmeterschießen avancierte Keeper Marlon Struß mit gleich zwei gehaltenen Versuchen zum Matchwinner und sicherte der SG Nordholz/Oxstedt den Einzug ins Viertelfinale.