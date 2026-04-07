Kreispokal: Drama im Düren Derby – Steinstraß und Jülich souverän

Ein umkämpftes Pokal-Derby gab es in Düren – Foto: Ayhan Gündüz

SV dreht dramatisches Derby Einen verrückten Pokal-Nachmittag erlebten der TSV Düren und der SV Kurdistan Düren. Im Viertelfinale des Kreispokals konnten sich die Gäste am Ende dramatisch durchsetzen. Dabei startete das Spiel denkbar schlecht für den Landesligisten. Denn nach einer halben Stunde führte der TSV bereits mit 2:0. Der Tabellenführer aus der Bezirksliga nutze einen Doppelschlag für sich. Kurdistan verkürzte zwar noch vor der Pause auf 2:1, doch direkt nach dem Seitenwechsel schien die Überraschung zum Greifen nah, als die Gastgeber auf 3:1 erhöhten. Doch wer den Landesligisten abgeschrieben hatte, irrte sich gewaltig. Nach dem 3:2-Anschluss entwickelte sich die Schlussphase zum absoluten Krimi. In der 88. Minute gelang den Gästen der viel umjubelte 3:3-Ausgleich. Als alles nach Verlängerung aussah, schlug Kurdistan in der 97. Minute eiskalt zu und markierte den 3:4-Siegtreffer und den Einzug in das Pokal-Halbfinale. Danach wurde bei den Gästen natürlich ausgiebig gefeiert. Ein bitterer Spielverlauf wiederum für den leidenschaftlich kämpfenden TSV.

Steinstraß macht es früh klar Im Duell zwischen den TuS Langerwehe und Germania Lich-Steinstraß wurde der Favorit seiner Rolle von Beginn an gerecht. Die Gäste aus Steinstraß ließen keinen Zweifel daran, wer das Ticket für das Halbfinale lösen möchte. Bereits in der ersten Halbzeit sorgte die Germania für klare Verhältnisse. Nathan Ndombele erwischte einen Sahnetag und brachte die Gäste in der 15. Minute in Führung, bevor er in der 36. Minute mit seinem zweiten Treffer den Doppelpack schnürte. Dazwischen erhöhten die Gäste auf 0:2. Mit einer komfortablen 3:0-Führung im Rücken konnte Steinstraß die Partie in der Folge kontrollieren. In der Schlussphase gelang Langerwehe noch der Ehrentreffer, was am Ende jedoch nur noch Ergebniskosmetik blieb. Die Germania zog damit in das Halbfinale und spielt nächste Saison im Mittelrheinpokal.