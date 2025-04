Kreispokal: Diese beiden Mannschaften spielen um den Titel

Nach dem Seitenwechsel geriet ein Rückpass der Oldendorfer zu kurz, wovon der pfeilschnelle Mario Scheffler für die Vorentscheidung profitierte (56.). Als Tim-Lukas Schult für O/O den Anschlusstreffer erzielte (61.), kam die Spannung zwar kurz zurück in die Partie. Schließlich beantwortete aber Lennart Rühle nach einem langen Ball alle offenen Fragen (79.).

Die SG Lühe war im ersten Durchgang die dominante Mannschaft: Simon Böse brachte mit einem Kopfball die Überlegenheit auf die Ergebnistafel (25.), Lars Neufang legten nach einem Foul an Daniel Jankowski aus elf Metern zum denkbar günstigen Zeitpunkt nach (45.+2).

Als ein SSV-Akteur nur noch den finalen Pass vor dem verwaisten Tor anbringen musste, geriet er ohne gegnerische Einwirkung ins Straucheln, sodass die aussichtsreiche Situation verpuffte. Schließlich mussten die VSV noch einige Standards überstehen, bis der Jubel an der Feldstraße groß war. „Die Mannschaft hat endlich wieder mit Herz und Leidenschaft gespielt“, jubelt Trainer Torben Hildebrandt. „Wir stehen dank einer perfekten Mannschaftsleistung im Finale.“

Der Traum vom Bezirkspokal-Finale war für den FC Oste/Oldendorf schon nach wenigen Minuten geplatzt. Die SV Eintracht Lüneburg erfüllte ihre Favoritenrolle eindrucksvoll und entschied das Geschehen bereits in der Anfangsphase. „Wir waren nach einer guten Trainingswoche eigentlich gut vorbereitet“, sagt O/O-Coach Maik Ratje. „Wir haben gegen eine starke Lüneburger Mannschaft zu viele Fehler gemacht. Wenn du den Anfang so verpennst, dann wird es natürlich schwer, was schade ist, weil das eine schöne Chance auf das Endspiel war.“ Tore: 0:1 (2.) und 0:2 (3.) Schulz, 0:3 (10.) Leffers, 0:4 (23.) und 0:5 (31.) Schulz, 0:6 (46.) Marckmann, 0:7 (55.) und 0:8 (57.) Schneiders.