Kreispokal Diepholz – Viertelfinale 2025

Lembruch greift als gesetztes Team verspätet ins Pokalgeschehen ein, trifft jedoch mit dem TuS Barenburg auf einen Gegner, der mit dem 2:1-Erfolg gegen den SV Mörsen-Scharrendorf für Aufmerksamkeit sorgte. Barenburg agierte kompakt und effizient, was gegen ein spielstarkes Lembruch von Bedeutung sein dürfte.

TuS Wagenfeld II – SV Barver

Zwei Teams, die in der 3. Runde durch kontrollierte Leistungen überzeugten. Wagenfeld II eliminierte Sulingen U23 II mit 2:0, Barver siegte mit 4:2 in einem torreichen Auswärtsspiel. Beide Mannschaften befinden sich in vergleichbarer Form – ein Duell auf Augenhöhe ist zu erwarten, bei dem Kleinigkeiten den Ausschlag geben könnten.