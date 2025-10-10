Kreispokal: Die Viertelfinalspiele im Überblick

Das Achtelfinale des Kreispokals lieferte so manche Überraschung. Daher befinden sich die Kreisklassisten in der Überzahl. In der für den 31. Oktober geplanten Runde der letzten Acht fordern sie die drei noch vertretenen Kreisligisten heraus.
Darüber hinaus kommt es zu ein einem Kreisklassen-internen Duell. Der FC Geestland II empfängt den TuRa Hechthausen, der mit dem SC Hemmoor sowie TSV Wehden schon zwei höherklassige Starter ausschaltete. Das jüngste Aufeinandertreffen im Ligabetrieb entschied der Gast eindrucksvoll mit 4:0 für sich. Für eine große Überraschung sorgte auch die SG Nordholz/Oxstedt, indem sie den Duhner SC nach Elfmeterschießen niederrang. Den nächsten Coup visiert sie gegen die noch nicht wirklich in Fahrt gekommene Spielvereinigung BISON an.
Ebenso von einem erneuten Weiterkommen auf eigener Anlage im Vergleich mit einem Kreisligisten träumt der FC Lune. Er bezwang bereits den TV Loxstedt und wird im Gemeindeduell mit der spielstarken SG Frelsdorf/Appeln/Wollingst vor eine noch größere Probe gestellt werden. Direkt hinter der SG FAW auf Rang fünf der Kreisliga liegt der TSV Lamstedt, der nach schwachem Saisonstart zunehmend seine Form findet und dementsprechend als klarer Favorit zur Bezirksliga-Reserve aus Altenwalde reist.