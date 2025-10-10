Kreispokal: Die Viertelfinalspiele im Überblick

– Foto: Andreas Harneit

Das Achtelfinale des Kreispokals lieferte so manche Überraschung. Daher befinden sich die Kreisklassisten in der Überzahl. In der für den 31. Oktober geplanten Runde der letzten Acht fordern sie die drei noch vertretenen Kreisligisten heraus.

Darüber hinaus kommt es zu ein einem Kreisklassen-internen Duell. Der FC Geestland II empfängt den TuRa Hechthausen, der mit dem SC Hemmoor sowie TSV Wehden schon zwei höherklassige Starter ausschaltete. Das jüngste Aufeinandertreffen im Ligabetrieb entschied der Gast eindrucksvoll mit 4:0 für sich. Für eine große Überraschung sorgte auch die SG Nordholz/Oxstedt, indem sie den Duhner SC nach Elfmeterschießen niederrang. Den nächsten Coup visiert sie gegen die noch nicht wirklich in Fahrt gekommene Spielvereinigung BISON an. Kreispokal: Das Viertelfinale im Überblick