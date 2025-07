Kreispokal: Die Ergebnisse im Überblick

Noch bis zur 87. Minute musste der TV Loxstedt dagegen ums Weiterkommen bangen, ehe der eingewechselte Andre Redelmann das entscheidende 3:1 beim TuS Eiche Stinstedt erzielte. Eng ging es auch in Wehden zu, wo der TSV den Kreisliga-Absteiger Altenbruch empfing. Letztlich sprang ein 4:2-Erfolg heraus, zu dem der Morten de Vos in der Endphase einen Doppelpack beisteuerte. Alle Höhepunkte der Partie gibt es bei FuPa-TV zu sehen.

Sie gewann ungefährdet mit 5:0 beim TSV Debstedt. Dabei lag der Kreisliga-Aufsteiger schon nach einer halben Stunde mit drei Toren vorne. Am Ende durfte er sich über fünf verschiedene Torschützen erfreuen. Bereits am Freitag gewann der TSV Geversdorf ebenfalls mit fünf Toren Differenz. Er fegte den Ligakonkurrenten FC Hagen/Uthlede II mit 6:1 vom Platz.

Kreispokal Cuxhaven: Die Ergebnisse im Überblick

Das Duell zweier Teams aus der Gemeinde Loxstedt entschied der TV Donnern souverän mit 3:1 beim TSV Düring für sich. Als wegweisend erwiesen sich zwei Treffer von Andre Meyer. Zum allem Überfluss verloren die Hausherren in der Endphase gleich zwei Akteure per Ampelkarte. Ebenso in einer Spielklasse laufen zukünftig TuRa Hechthausen und der TSV Wehdel auf. Das erste Aufeinandertreffen lieferte einen klaren Sieger. Obwohl die Gäste nach 19 Minuten in Führung gingen, mussten sie sich mit 4:1 geschlagen geben.