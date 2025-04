Kreispokal: Die Chance der Underdogs

Das erste Halbfinale steigt am heutigen Abend in Lunestedt. Um 19.30 Uhr wird Schiedsrichter Till Fontes die Begegnung zwischen dem FC Lune und TSV Hollen-Nord freigeben. Die Gastgeber befinden sich nach dem Abstieg aus der Kreisliga nur im Mittelmaß der 1. Kreisklasse Süd, gaben dafür aber in den Pokalspielen eine gute Figur ab. So schaltete die Auswahl von Trainer Roman Opalka im Viertelfinale mit dem TSV Otterndorf einen ambitionierten Kreisligisten aus nach Elfmeterschießen. Der noch mit Aufstiegschancen ausgestattete TSV Hollen-Nord liegt im Ligabetrieb gleichauf mit Otterndorf und dürfte gewarnt ins Spiel gehen. Die Hollnsether blicken auf eine erfolgreiche jüngere Vergangenheit im Kreispokal zurück. Sie erreichten schon 2018 und 2021 das Finale, Unterlagen aber jeweils. Nun sind die Titelchancen als klassenhöchste Mannschaft im Wettbewerb so hoch wie noch nie.

Das zweite Halbfinale findet erst am Ostermontag statt. Einen Favoriten scheint es auch hier zu geben, obwohl beide Teams in der 1. Kreisklasse Nord/Süd zu den Spitzenmannschaften zählen. Die Sportfreunde Sahlenburg gelten angesichts ihrer individuellen Klasse im Kader als Team, das längst kein normaler Kreisklassist ist. So schalteten sie auf dem Weg ins Kreispokal-Halbfinale mit Kreisliga-Primus Altenwalde und dem FC Geestland zwei Hochkaräter aus. Erst am vergangenen Sonntag verließen sie beim 1:1 in Cadenberge erstmals nicht als Gewinner das Spielfeld. Ansonsten dominieren die Sportfreunde ihre Liga nach Belieben. Der Aufstieg in die Kreisliga gilt als eine Frage der Zeit. Dorthin zieht es auch die SG Krempel/Holßel/Neuenwalde, die sich allerdings ein enges Rennen mit dem TV Loxstedt und FC Land Wursten liefert. Welche Qualität im Kader steckt, bewiesen die Pokalspiele. Mit der SG Nordholz/Oxstedt (4:0), dem TSV Wehden (5:4 n. E.) und der Spielvereinigung BISON (3:1) warf die SG KHN gleich drei Kreisligisten raus und braucht sich somit auch nicht vor Sahlenburg verstecken.