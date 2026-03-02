Kreispokal: Der FV 08 Geisenheim und die SG Orlen stehen im Halbfinale

Der FV 08 Geisenheim steht im Halbfinale des Kreispokal-Rheingau-Taunus – Foto: Axel Lettmann (Archiv)

A-Ligist FV 08 Geisenheim bezwang im Viertelfinale das Kreisoberliga-Team der TSG Wörsdorf nach Elfmeterschießen mit 5:4. Entscheidend war, dass die TSG vom Punkt zwei Mal daneben zielte, während die Rheingauer durch Jakob Schneider, Maximilian Hecht, Fabian Odkala und Nikolai Kolow (hatte auch das 1:0 erzielt) trafen. Für die TSG war Nils Demmerle während der regulären Spielzeit erfolgreich. „Eine super-geschlossene Leistung. Ich bin sehr stolz auf die Truppe. Es ist eine positive Entwicklung so sehen“, jubelte Peter Harteman, 2. Vorsitzender und Sportlicher Leiter der 08er. Er freut sich, dass Trainer Raul Zia für 2026/27 zugesagt hat. Zudem bleibe der Kader zusammen, sofern nicht Einzlene durch Sudium oder Beruf auswärtige Ziele ansteuern müssten.

Jetzt wartet auf Geisenheim im Semifinale KOL-Primus SG Orlen, der beim TuS Beuerbach 6:5 nach Elfmeterschießen gewonnen hatte. Zunächst hieß es 2:2 (Sandro Fuchs, Mario Hofmann/Jan Löber, Finn Ott), ehe die SGO vom Punkt durch Marvin Menger, Yannick Klische, Fabio De Rinaldis und Finn Ott traf.