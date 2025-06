Kreispokal der Frauen: SG Nartum/Horstedt verteidigt den Titel

Die SG Nartum/Horstedt hat ihren Titel im Kreispokal Rotenburg der Frauen erfolgreich verteidigt. Im Finale am vergangenem Samstag setzte sich die Mannschaft mit 5:3 gegen den MTV Jeddingen II durch. Für Trainer Alexander Kupiec war es das letzte Spiel an der Seitenlinie. Der Coach verabschiedete sich mit einem emotionalen Erfolg.

Die SG erwischte den besseren Start und ging bereits in der 10. Minute durch Melanie Brunßen mit 1:0 in Führung. Der MTV Jeddingen II zeigte sich jedoch unbeeindruckt. In der 20. Minute erzielte Lotta Mack den Ausgleich. Mielena-Mara Pracovnik brachte Jeddingen wenig später sogar mit 2:1 in Führung. Die Antwort der SG folgte prompt: Die ehemalige Oberligaspielerin Nadine Lohmann glich in der 37. Minute aus, Vanessa Langhans stellte in der 42. Minute auf 3:2. Doch erneut war es Pracovnik, die kurz vor der Pause zum 3:3 traf. „Es war ein offener Schlagabtausch. Jeddingen hatte drei Chancen und machte daraus drei Tore. Wir hatten insgesamt aber mehr Gelegenheiten“, sagte Kupiec zur ersten Hälfte.