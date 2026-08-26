Kreispokal der 3. & 4. Kreisklasse 🏆

Von knappen Pokalfights bis zu Ergebnissen, bei denen selbst die Anzeigetafel Überstunden machen musste: Die ersten Partien hatten einiges zu bieten. Welches Ergebnis hat euch am meisten überrascht?
Und wir sind noch lange nicht durch: Weitere Spielberichte aus dem Kreispokal folgen hier nach und nach.
Im Kreispokal der 3. und 4. Kreisklasse setzte sich Grenzland Twist III knapp mit 2:1 gegen die SG Osterbrock/Geeste II durch.
Niclas Schwieters brachte die Gastgeber nach 13 Minuten in Führung, ehe Daniel Wellinghoff noch vor der Pause zum 1:1 ausglich. Die Entscheidung fiel in der 60. Minute: Twist traf zum 2:1, der Torschütze ist bislang allerdings bei FuPa noch nicht aktualisiert.
Danach brachte Grenzland den knappen Vorsprung über die Zeit und löste damit das Ticket für die nächste Pokalrunde. Alfons Schwieters begleitete die Partie im FuPa-Liveticker.
Im Kreispokal der 3. und 4. Kreisklasse kannte der VfB Lingen III keine Gnade. Beim 12:1 gegen Eintracht Schepsdorf II war die Partie praktisch schon zur Pause entschieden – nach 36 Minuten stand es bereits 9:0.
Besonders treffsicher präsentierten sich Andrei Burghelea mit vier Toren und Lukas Brockmann mit einem Dreierpack. Fabio Köbbemann traf doppelt, Neculai-Cristian Teisanu und Nico Gödiker ebenfalls. Ein weiterer Treffer ist bislang keinem Spieler zugeordnet.
Den Schepsdorfer Ehrentreffer erzielte Jamie Holterhuis in der 81. Minute per Foulelfmeter.Kreisliga-Kompass: Werlte wartet - Surwold will die weiße Weste
Concordia Emsbüren V hat im Kreispokal der 3. und 4. Kreisklasse ein deutliches Ausrufezeichen gesetzt. Gegen die SG SV Bawinkel/BV Clusorth II setzte sich der Viertkreisklassist mit 6:1 durch.
Nach Lucas Brünings Führung (20.) glich Julian Henke zwar schnell aus (24.), doch Emsbüren antwortete prompt: Bastian Heyen und erneut Brüning sorgten binnen zwei Minuten für das 3:1.
Nach der Pause wurde es deutlich. Heyen traf noch zweimal und schnürte seinen Dreierpack, Fabian Buiker steuerte das 5:1 bei. Damit kegelt Emsbürens Fünfte den höherklassigen Gegner eindrucksvoll aus dem Pokal.
Der SV Varenrode II hat im Kreispokal der 3. und 4. Kreisklasse einen 3:1-Erfolg gegen BW Lünne II gefeiert.
Dabei lag Varenrode zunächst mit 0:1 zurück. Die Wende folgte innerhalb von nur zwei Minuten: Lennon Zandmann staubte in der 57. Minute zum Ausgleich ab und legte nur eine Minute später das 2:1 nach – Doppelschlag perfekt.
Lünne fand darauf keine Antwort mehr. In der 87. Minute machte Jakob Ginten mit dem 3:1 endgültig den Deckel drauf und schoss Varenrode II in die nächste Pokalrunde.