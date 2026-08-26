Kreispokal der 3. & 4. Kreisklasse 🏆

SV Schwarz-Weiß Varenrode – Foto: SV Schwarz-Weiß Varenrod

Von knappen Pokalfights bis zu Ergebnissen, bei denen selbst die Anzeigetafel Überstunden machen musste: Die ersten Partien hatten einiges zu bieten. Welches Ergebnis hat euch am meisten überrascht?

Und wir sind noch lange nicht durch: Weitere Spielberichte aus dem Kreispokal folgen hier nach und nach.