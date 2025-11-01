Kreispokal: Das Favoritensterben geht weiter!

Dabei erwischte der Gast den wesentlich besseren Start. Nach nicht einmal vier Zeigerumdrehungen traf Leander Quell aus der Distanz zum 0:1. Die Altenwalder Antwort erfolgte umgehend. Niklas Jabs erzielte den Ausgleich (12.). Es kam noch besser für die von einigen Akteuren aus dem Bezirksliga-Kader verstärkte Zweitvertretung. Raphael Scharbach sorgte nämlich nach 25 Minuten per Kopf für die Führung. Nach dem Seitenwechsel stellte Bennett Patjens den Gleichstand wieder her. Doch Lamstedt gewann auch in der Folge keine Kontrolle über das Geschehen. Stattdessen brachte Scharbach die Heimmannschaft erneut in Führung - 3:2 (53.). Mit zunehmender Spielzeit mussten die Börde-Kicker das Risiko erhöhen. Die sich ergebenden Freiräume nutzte der Kontrahent, was letztlich zum 4:2 durch Malte Schüler führte.