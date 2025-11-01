Kreispokal: Das Favoritensterben geht weiter!

Im Viertelfinale des Kreispokals lautete die Begegnung gleich dreimal Kreisklassist empfängt Kreisligisten. Dabei setzte sie auch im letzten Vergleich der Underdog durch. Der TSV Altenwalde II rang in einer packenden Begegnung den TSV Lamstedt nieder.
Dabei erwischte der Gast den wesentlich besseren Start. Nach nicht einmal vier Zeigerumdrehungen traf Leander Quell aus der Distanz zum 0:1. Die Altenwalder Antwort erfolgte umgehend. Niklas Jabs erzielte den Ausgleich (12.). Es kam noch besser für die von einigen Akteuren aus dem Bezirksliga-Kader verstärkte Zweitvertretung. Raphael Scharbach sorgte nämlich nach 25 Minuten per Kopf für die Führung. Nach dem Seitenwechsel stellte Bennett Patjens den Gleichstand wieder her. Doch Lamstedt gewann auch in der Folge keine Kontrolle über das Geschehen. Stattdessen brachte Scharbach die Heimmannschaft erneut in Führung - 3:2 (53.). Mit zunehmender Spielzeit mussten die Börde-Kicker das Risiko erhöhen. Die sich ergebenden Freiräume nutzte der Kontrahent, was letztlich zum 4:2 durch Malte Schüler führte.
Damit erreichte der TSV Altenwalde II als bereits dritter Vertreter aus der 1. Kreisklasse das Halbfinale. Schon am Donnerstag schalteten der FC Lune sowie die TSG Nordholz mit der SG FAW bzw. Spielvereinigung BISON zwei Kreisligisten aus. Komplettiert wird die Runde der letzten Vier von der Geestländer Reserve oder TuRa Hechthausen. Beide Teams sind ebenfalls in der 1. Kreisklasse aktiv.