Kreispokal Cuxhaven: Die Auslosung im Überblick Acht Kreisligisten steigen schon in der Qualifikationsrunde ein von FuPa Cuxhaven · Heute, 18:30 Uhr · 0 Leser

– Foto: Andreas Harneit

Traditionell finden die ersten Pflichtspiele im Landkreis Cuxhaven im Kreispokal statt. In nicht einmal zwei Wochen beginnt die Qualifikationsrunde. Wir liefern einen Überblick über alle Begegnungen:

Der Startschuss erfolgt am 24. Juli um 19.30 Uhr, wenn der FC Wanna/Lüdingworth als klarer Favorit zum TSV Nesse reist. Zwei Tage später folgen sieben weitere Partien der Qualifikationsrunde. Dabei kommt es unter anderem zu den Kreisliga-internen Duellen zwischen dem FC Land Wursten und FC Hagen/Uthlede II sowie dem SV Spieka und der Reserve des neugegründeten Loxstedter Fußballclubs Stinstedt. Kreispokal Cuxhaven: Alle Spiele im Überblick