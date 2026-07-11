Kreispokal Cuxhaven: Die Auslosung im Überblick

Traditionell finden die ersten Pflichtspiele im Landkreis Cuxhaven im Kreispokal statt. In nicht einmal zwei Wochen beginnt die Qualifikationsrunde. Wir liefern einen Überblick über alle Begegnungen:
Der Startschuss erfolgt am 24. Juli um 19.30 Uhr, wenn der FC Wanna/Lüdingworth als klarer Favorit zum TSV Nesse reist. Zwei Tage später folgen sieben weitere Partien der Qualifikationsrunde. Dabei kommt es unter anderem zu den Kreisliga-internen Duellen zwischen dem FC Land Wursten und FC Hagen/Uthlede II sowie dem SV Spieka und der Reserve des neugegründeten Loxstedter Fußballclubs Stinstedt.
Am Wochenende darauf geht es bereits mit der ersten Hauptrunde weiter. Dann steigt auch Vorjahresfinalist Altenwalde II in den Wettbewerb ein. Kurioserweise trifft er auf die Reserve von TuRa Hechthausen, die die Startberechtigung erst durch den Endspielsieg der eigenen ersten Mannschaft erhielt. Darüber hinaus ist unter anderem der TSV Hollen-Nord beim TSV Altenbruch und die in der abgelaufenen Spielzeit mehrere Kreisligisten auf dem falschen Fuß erwischende SG Nordholz/Oxstedt auf fremden Platz gefordert.