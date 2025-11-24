Kreispokal: Büdericher SV schreibt Geschichte

Die A-Liga-Fußballer des Büdericher SV haben erneut ihren Ruf als Pokalschreck bestätigt. Das Team von Interimstrainer Sascha Ströter gewann auf heimischer Asche in einem hochdramatischen Viertelfinal-Spiel gegen den FC Neukirchen-Vluyn mit 9:7 (4:4, 2:2) nach Elfmeterschießen. „Das war ein richtiges geiles Spiel“, sagte der BSV-Coach mit heiserer Stimme. Büderich erreichte mit dem Sieg über den Bezirksligisten erstmals in der Vereinsgeschichte das Kreispokal-Halbfinale.

Bis tief in die Nacht hinein feierten die BSV-Kicker den Heimerfolg in der Gaststätte „Zum alten Stadttor“. „Die letzte Handy-Nachricht von den Jungs habe ich gegen 3.30 Uhr erhalten“, so Ströter, der sich in der Verlängerung beim Stand von 2:3 in der 105. Minute als dritter Stürmer einwechselte, am Tag nach dem Triumph. „Wir sind nicht mit einem krassen taktischen Ansatz ins Pokalduell gegangen. Entscheidend waren die Mentalität und Emotionen, die wir auf den Platz gebracht haben.“

In der regulären Spielzeit führte der BSV zur Pause durch die Treffer von Jan Satzinger (38.) sowie Edis Junuzocic (44.). Die Gäste-Treffer erzielten Jakob Kempken (51.) und Astrit Krasniqi (89.). In den anschließenden 30 Minuten lag dann Neukirchen-Vluyn mit zwei Toren vorne. Emir Karabegovic (97.) und Kempken (108.) brachten ihr Team in Führung. Für den Ausgleich sorgten Luca-Leon Bunde (110.) und Junuzovic zwei Minuten vor dem Abpfiff, der ins Elfmeterschießen führte.

Und da hatte BSV-Schlussmann Octavian Petrov seinen großen Auftritt, der den ersten Elfmeter von Astrit Krasniqi hielt. Und da die fünf Schützen des A-Ligisten – Satzinger, Bunde, Junuzovic, Pascal Rusch und Valentine Forsab – keine Nerven zeigten, durften die Büdericher unter Flutlicht ausgelassen jubeln.