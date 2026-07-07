Kreispokal Bonn ausgelost

– Foto: SC Fortuna Bonn

Die neuen Pokalrunden im Fußballkreis Bonn nehmen Formen an. Am Montag, den 6. Juli 2026, hat der Kreisspielausschuss die Begegnungen der kommenden Saison 2026/27 offiziell ermittelt. Auf dem Plan standen die Ziehungen für den Bitburger-Kreispokal der Männer sowie den „Der Ferienplaner Kreispokal“ der Frauen. Während der amtierende Pokalsieger bei den Herren direkt zum Auftakt auswärts gefordert ist, greifen die klassenhöheren Frauenteams erst zu einem späteren Zeitpunkt in den Wettbewerb ein.

Die Partien der 1. Hauptrunde werden regulär am Mittwoch, den 26. August 2026, um 19:30 Uhr angepfiffen. Zwei Begegnungen finden jedoch bereits einen Tag vorher, am Dienstag, den 25. August, statt. Einzig der FC Pech erlebte bei der Auslosung einen gänzlich entspannten Abend und zieht per Freilos kampflos in die nächste Runde ein.

In der Vorsaison konnte sich Fortuna Bonn in einem engen Finale mit 1:0 gegen den Marokkanischen SV Bonn durchsetzen und den Titel feiern. Der Weg zu einer möglichen Titelverteidigung beginnt für die Fortuna nun in der Fremde: Das Los bescherte dem Titelverteidiger in der 1. Hauptrunde ein Auswärtsspiel beim SV Niederbachem. Der damalige Finalgegner, der Marokkanische SV Bonn, muss unterdessen beim VfL Lengsdorf antreten.

Mittwoch, 26. August 2026 (19:30 Uhr):

FV Salia Sechtem - SV Wachtberg

VfL Alfter - SC Volmershoven-Heidgen

VfL Lengsdorf - Marokkanischer SV Bonn

SSV Plittersdorf - TuRa Oberdrees

TSG Bonn - Rot-Weiß Merl

SV Ennert - FC BW Friesdorf

SV Niederbachem - SC Fortuna Bonn

SV Buschdorf - SC Rheinbach 1913

SV SW Merzbach - NK Croatia Bonn

FV Preußen Bonn - SV BW Oedekoven

SSV Walberberg - FC Jawanan Bonn

SV Boluspor Bonn - FC Eintracht Geislar

Spfr. Ippendorf - FC Hertha Bonn

RW Röttgen - VfL Meckenheim

TuS Germania Hersel - RW Lessenich

Germania Impekoven - VTA Bonn

Oberkasseler FV - SV Adendorf

SC Villip - RW Dünstekoven

FC Godesberg - Bonner SG

TuS Roisdorf - Spfr. RW Beuel

ISC AlHilal Bonn - 1. JFC Brüser Berg

FC Flerzheim - TV Rheindorf

BSV Roleber - SV Rot-Weiß Queckenberg

SV Beuel 06 - SV Vorgebirge

SV Wormersdorf - SV Bonner Kickers

TuS Odendorf - Lions Sports-Club Bonn

TB Witterschlick - SV Hertha Buschhoven

SC Widdig - Godesberger FV

SC Alt.-Ersdorf - 1. FC Hardtberg

Freilos: FC Pech

Der Ferienplaner Kreispokal der Frauen: Neun Duelle in der Vorrunde

Bei den Frauen startet der Wettbewerb mit einer Vorrunde, die für Mittwoch, den 23. September 2026, um 19:30 Uhr terminiert wurde. In insgesamt neun Partien spielen die Teams das Weiterkommen aus.

Die Paarungen der Vorrunde im Überblick:

Lions Sports-Club Bonn - SC Villip

SC Widdig - SV BW Oedekoven

SV SW Merzbach - BSV Roleber

TV Rheindorf - TB Witterschlick

SSV Walberberg - TuS Roisdorf

Club Galicia Bonn - SV Wachtberg

FV Preußen Bonn - SC Rheinbach

TuRa Oberdrees - Oberkasseler FV

SSV Plittersdorf - TuS Bonn-Dransdorf

Ein beachtlicher Teil des Teilnehmerfeldes bleibt im September allerdings noch Zuschauer. Die Mannschaften, die aktuell auf Verbandsebene aktiv sind, überspringen die Vorrunde und greifen erst im darauffolgenden Achtelfinale ins Geschehen ein. Zu diesen gesetzten Teams gehören Rot-Weiß Merl, der Bonner SC 01 / 04, der FV Bonn-Endenich 1908, der SSV Merten 1925, die Spfr. Ippendorf, RW Lessenich sowie der FC Pech.