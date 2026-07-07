Kreispokal Bonn ausgelost

Die neuen Pokalrunden im Fußballkreis Bonn nehmen Formen an. Am Montag, den 6. Juli 2026, hat der Kreisspielausschuss die Begegnungen der kommenden Saison 2026/27 offiziell ermittelt. Auf dem Plan standen die Ziehungen für den Bitburger-Kreispokal der Männer sowie den „Der Ferienplaner Kreispokal“ der Frauen. Während der amtierende Pokalsieger bei den Herren direkt zum Auftakt auswärts gefordert ist, greifen die klassenhöheren Frauenteams erst zu einem späteren Zeitpunkt in den Wettbewerb ein.
In der Vorsaison konnte sich Fortuna Bonn in einem engen Finale mit 1:0 gegen den Marokkanischen SV Bonn durchsetzen und den Titel feiern. Der Weg zu einer möglichen Titelverteidigung beginnt für die Fortuna nun in der Fremde: Das Los bescherte dem Titelverteidiger in der 1. Hauptrunde ein Auswärtsspiel beim SV Niederbachem. Der damalige Finalgegner, der Marokkanische SV Bonn, muss unterdessen beim VfL Lengsdorf antreten.
Die Partien der 1. Hauptrunde werden regulär am Mittwoch, den 26. August 2026, um 19:30 Uhr angepfiffen. Zwei Begegnungen finden jedoch bereits einen Tag vorher, am Dienstag, den 25. August, statt. Einzig der FC Pech erlebte bei der Auslosung einen gänzlich entspannten Abend und zieht per Freilos kampflos in die nächste Runde ein.
Die Paarungen der 1. Hauptrunde im Überblick:
Dienstag, 25. August 2026:
ASG Uni Bonn - FV Bonn-Endenich
Polonia Bonn - TuS Pützchen 05
Mittwoch, 26. August 2026 (19:30 Uhr):
FV Salia Sechtem - SV Wachtberg
VfL Alfter - SC Volmershoven-Heidgen
VfL Lengsdorf - Marokkanischer SV Bonn
SSV Plittersdorf - TuRa Oberdrees
TSG Bonn - Rot-Weiß Merl
SV Ennert - FC BW Friesdorf
SV Niederbachem - SC Fortuna Bonn
SV Buschdorf - SC Rheinbach 1913
SV SW Merzbach - NK Croatia Bonn
FV Preußen Bonn - SV BW Oedekoven
SSV Walberberg - FC Jawanan Bonn
SV Boluspor Bonn - FC Eintracht Geislar
Spfr. Ippendorf - FC Hertha Bonn
RW Röttgen - VfL Meckenheim
TuS Germania Hersel - RW Lessenich
Germania Impekoven - VTA Bonn
Oberkasseler FV - SV Adendorf
SC Villip - RW Dünstekoven
FC Godesberg - Bonner SG
TuS Roisdorf - Spfr. RW Beuel
ISC AlHilal Bonn - 1. JFC Brüser Berg
FC Flerzheim - TV Rheindorf
BSV Roleber - SV Rot-Weiß Queckenberg
SV Beuel 06 - SV Vorgebirge
SV Wormersdorf - SV Bonner Kickers
TuS Odendorf - Lions Sports-Club Bonn
TB Witterschlick - SV Hertha Buschhoven
SC Widdig - Godesberger FV
SC Alt.-Ersdorf - 1. FC Hardtberg
Freilos: FC Pech
Bei den Frauen startet der Wettbewerb mit einer Vorrunde, die für Mittwoch, den 23. September 2026, um 19:30 Uhr terminiert wurde. In insgesamt neun Partien spielen die Teams das Weiterkommen aus.
Die Paarungen der Vorrunde im Überblick:
Lions Sports-Club Bonn - SC Villip
SC Widdig - SV BW Oedekoven
SV SW Merzbach - BSV Roleber
TV Rheindorf - TB Witterschlick
SSV Walberberg - TuS Roisdorf
Club Galicia Bonn - SV Wachtberg
FV Preußen Bonn - SC Rheinbach
TuRa Oberdrees - Oberkasseler FV
SSV Plittersdorf - TuS Bonn-Dransdorf
Ein beachtlicher Teil des Teilnehmerfeldes bleibt im September allerdings noch Zuschauer. Die Mannschaften, die aktuell auf Verbandsebene aktiv sind, überspringen die Vorrunde und greifen erst im darauffolgenden Achtelfinale ins Geschehen ein. Zu diesen gesetzten Teams gehören Rot-Weiß Merl, der Bonner SC 01 / 04, der FV Bonn-Endenich 1908, der SSV Merten 1925, die Spfr. Ippendorf, RW Lessenich sowie der FC Pech.