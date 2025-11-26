Kreispokal Bochum: Eppendorf jagt die nächste Pokal-Überraschung

Am Donnerstag um 19:30 Uhr steigt das nächste Achtelfinale im Kreispokal Bochum: SV Schwarz-Weiß Eppendorfempfängt den SV Bommern. Die Eppendorfer spielen eine herausragende Saison in der Kreisliga A1 und stehen dort als Tabellenführer ganz oben. Vor allem die starke Offensive mit bereits 58 Toren in 14 Spielen ist ein klares Argument im Kampf um den möglichen Aufstieg.

Auch im Pokal läuft es: Beim 3:2-Erfolg gegen SW Wattenscheid konnte bereits ein Bezirksligist bezwungen werden – Eppendorf hat also bewiesen, dass sie sich auch gegen höherklassige Gegner durchsetzen können.