Kreispokal Bochum: Durchmarsch-Traum trifft Aufstiegsambition

Am Donnerstag um 19:30 Uhr kommt es im Achtelfinale des Kreispokals Bochum zum Duell zwischen dem SV Stockum und dem VfB Günnigfeld. Beide Teams gehören aktuell zu den Topmannschaften ihrer Kreisligen. Beste Voraussetzungen für einen spannenden Pokalabend also.

Stockum ist nach dem Aufstieg in die Kreisliga A2 direkt oben angekommen. Als Tabellenführer winkt sogar der Durchmarsch. Der 2:0-Sieg im letzten Pokalspiel gegen BW Weitmar 09 zeigte die Stabilität des Teams. Die Treffer des Teams liefern hauptsächlich Top-Torjäger Niklas Zöllner (bereits 10 Saisontore) und Routinier Rehde (9 Tore, 38 Jahre jung!). Das Duo ist aktuell die große Hoffnung des Vereins. Auch in diesem Spiel wären Tore von ihnen extrem wichtig für den TuS.