Kreispokal Bochum: DJK Ruhrtal empfängt SV Herbede

Im Achtelfinale des Bochumer Kreispokals kommt es am Donnerstag um 19:30 Uhr zu einem spannenden Duell: Die DJK TuS Ruhrtal Witten 1919 trifft auf den SV Herbede. Geleitet wird die Partie vom Schiedsrichter Okan Cosgun, unterstützt von seinen Assistenten Paul Schiermeier und Tobias Hoffmann.

Ruhrtal setzte sich im vorherigen Pokalspiel in einem echten Krimi durch: Nach einem 3:3 in der regulären Spielzeit gewann die Mannschaft schließlich 7:6 im Elfmeterschießen – und das gegen den höherklassigen TuS Heven aus der Bezirksliga Westfalen (Staffel 10). Ruhrtal selbst spielt in der Kreisliga A2 Bochum.