Kreispokal Bochum: Concordia als Favorit beim CF Kurdistan

Im Achtelfinale des Kreispokals Bochum trifft der CF Kurdistan Bochum 2012 heute um 19:30 Uhr auf Concordia Wiemelhausen. Die Gastgeber stehen in der Bezirksliga Westfalen Staffel 10 aktuell auf Rang 12 und kämpfen dort gegen den Abstieg, konnten im Pokal aber mit einem klaren 5:0 über den AFC Bochum 90 neues Selbstvertrauen tanken.

Die Gäste aus Wiemelhausen spielen zwei Ligen höher in der Westfalenliga, sind nach dem Abstieg aus der Oberliga jedoch selbst im Tabellenkeller unterwegs. Mit nur 16 Punkten aus 15 Spielen läuft die Saison bisher enttäuschend. Im Pokal zeigte Concordia jedoch ihre Qualität: Beim 11:0-Kantersieg gegen den VfB Langendreerholz trafen Eickholt, Marino und Kaso-Kaso jeweils mehrfach und sorgten für ein echtes Offensivfeuerwerk.