Kreispokal: Bierstadter Nachholspiel und Endspiel terminiert

Wiesbaden. Nachdem das Pokalspiel zwischen dem FSV Hellas Schierstein und dem FC Bierstadt auf Grund des Todes von Bierstadts Co-Trainer Gert Kramp abgesagt wurde, hat Pokalspielleiter Siggi Mauer, nach Rücksprache mit beiden Vereinen, einen Nachholtermin angesetzt. Der neue Spieltermin ist der 1. April um 19.45 Uhr.
Dieser Beitrag wird euch kostenlos zur Verfügung gestellt vom Wiesbadener Kurier.
Für den Sieger dieses Viertelfinals geht es dann Schlag auf Schlag, denn schon binnen zwei Wochen "muss der Sieger der Partie sein Halbfinalspiel bis Mitte April gegen den Sieger aus der Viertelfinalpartie 1. SC Klarenthal gegen SC Gräselberg gespielt haben", ließ Mauer in der Mitteilung verlauten.
Ebenfalls terminiert wurde das Kreispokal-Endspiel. Dieses findet am 13. Mai beim SC Kohlheck statt. Der SCK feiert 2026 sein 75-jähriges Jubiläum.