Kreispokal: Bierstadter Nachholspiel und Endspiel terminiert Für das Pokalspiel zwischen Hellas Schierstein und Bierstadt wurde ein neuer Termin gefunden +++ Endspiel am 13. Mai in Kohlheck von Marius Martinez · Heute, 12:22 Uhr · 0 Leser

Für das Kreispokal-Spiel zwischen dem FC Bierstadt (orange Trikots, hier im Gruppenliga-Duell mit Kelsterbach)und Hellas Schierstein wurde ein neuer Termin gefunden. – Foto: Leandra Schmidt (Archiv)

Wiesbaden. Nachdem das Pokalspiel zwischen dem FSV Hellas Schierstein und dem FC Bierstadt auf Grund des Todes von Bierstadts Co-Trainer Gert Kramp abgesagt wurde, hat Pokalspielleiter Siggi Mauer, nach Rücksprache mit beiden Vereinen, einen Nachholtermin angesetzt. Der neue Spieltermin ist der 1. April um 19.45 Uhr.

Für den Sieger dieses Viertelfinals geht es dann Schlag auf Schlag, denn schon binnen zwei Wochen "muss der Sieger der Partie sein Halbfinalspiel bis Mitte April gegen den Sieger aus der Viertelfinalpartie 1. SC Klarenthal gegen SC Gräselberg gespielt haben", ließ Mauer in der Mitteilung verlauten.