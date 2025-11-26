Kreispokal: Biebrich lässt TSV keine Chance

„So ein Pech wie wir es haben, hat glaube ich sonst kein anderer Verein“, sagte TSV-Trainer Gökhan Caliskan nach dem Spiel. Seine Mannschaft tat sich besonders in der Anfangsphase schwer, Rhythmus und Sicherheit zu finden. „Wir waren bis auf kurz vor dem Pausenpfiff überhaupt nicht im Spiel“, erklärte er.

Nach einer torlosen ersten Hälfte nutzten die Gäste die neu gewonnenen Räume und übernahmen immer mehr die Spielkontrolle und drückten auf den Führungstreffer. In der 52. Minute traf Maurice Pinger zum 0:1, ehe Tim Emmel neun Minuten später auf 0:2 erhöhte. Für Caliskan war dies der Moment, in dem die Partie endgültig in Richtung Biebrich kippte. „Die zweite Halbzeit war leider eine zum Vergessen, Biebrich ist verdient eine Runde weiter“, resümierte er.

"Ein super Spiel"

Biebrich wurde nach dem zweiten Treffer immer dominanter. „Nach dem 2:0 haben sich uns immer mehr Räume geöffnet, die wir gut genutzt haben“, sagte 02-Coach Nazir Saridogan. In der 79. Minute traf erneut Pinger zum 0:3, bevor Pascal Koch in der 84. Minute den 0:4-Endstand erzielte.

Saridogan zeigte sich nach dem Einzug ins Viertelfinale entsprechend zufrieden mit dem Auftritt seiner Mannschaft. „Es war ein super Spiel von uns, weshalb wir auch verdient so deutlich gewonnen haben“, freute er sich.

Am bevorstehenden Wochenende steht sowohl für den Türkischen SV Wiesbaden, als auch für den FV Biebrich 02 das letzte Pflichtspiel des Jahres 2025 in der Verbandsliga Mitte an. Dabei empfängt der TSV am Sonntag (14:30) das Kellerkind FC Germania Okriftel um Cheftrainer Sascha Amstätter, während die 02er, ebenfalls am Sonntag, bei den Sportfreunden in Marburg gefordert sind (14:30).