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Kreispokal: Bicken oder Burg, wer krönt seine Saison?
Teaser KREISPOKAL DILLENBURG: +++ Sie sind Dauergäste im Finale um den Fußball-Kreispokal: Am Donnerstag treffen der TSV Bicken und der SSC Burg im Endspiel in Herbornseelbach mal wieder direkt aufeinander +++
Herborn. Der TSV Bicken und der SSC Burg können ihre bereits überaus erfolgreichen Spielzeiten am Donnerstagabend krönen. In Herbornseelbach steht ab 19 Uhr das Endspiel um den Dillenburger Fußball-Kreispokal an. Hätte Kreisoberligist Bicken, der kommende Saison mit dem TSV Ballersbach zur SG Mittenaar fusioniert, keinen Aufstiegsverzicht erklärt, wäre das Team rein sportlich immer noch im Rennen um den Gruppenliga-Aufstieg. Und der SSC Burg hat in der Verbandsliga als Aufsteiger die Klasse letztlich souverän gehalten. Alles Wissenswerte zum – tabellarisch gesehen – Duell des viert- und zweitbesten Amateurteams im Fußballkreis gibt es hier.