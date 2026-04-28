Kreispokal Berg: Nümbrecht fordert Wiehl zum Landesliga-Duell

Derby im Pokal: Die Landesligisten SSV Homburg-Nümbrecht und FV Wiehl wollen ins Pokal-Halbfinale. – Foto: Marco Bader

Während in Nümbrecht das Duell der Landesligisten elektrisiert, wittern die B-Ligisten aus Rossenbach und Refrath ihre Chance auf den Einzug in den FVM-Pokal.

SpVg Rossenbach – FC Bensberg B-Ligist Rossenbach träumt nach dem 6:5-Achtelfinalkrimi gegen Gencler Birligi vom ganz großen Los im Verbandspokal. Die SpVg empfängt den FC Bensberg, der zuletzt den Bezirksligisten Heiligenhaus ausschaltete. Da beide Teams in der Liga jenseits von Gut und Böse rangieren, liegt der volle Fokus auf dem Sprung in das Halbfinale.

SSV Homburg-Nümbrecht – FV Wiehl Im fünften Derby der Saison treffen die einzigen verbliebenen Landesligisten direkt aufeinander. Während Nümbrecht den Pokal zum Saison-Highlight erklärt hat, muss Titelverteidiger Wiehl im Abstiegskampf die Kräfte dosieren und wird personell rotieren. Trotz langer Ausfalllisten auf beiden Seiten verspricht das Duell der Rivalen reichlich Brisanz.

Morgen, 19:30 Uhr SV Altenberg 1948 Altenberg SV Union Rösrath 1924 SV Rösrath 19:30 PUSH



SV Altenberg – SV Union Rösrath

Ein echtes Verfolgerduell der Kreisliga A steigt in Altenberg, wo der Tabellensechste den Vierten aus Rösrath fordert. Beide Teams befinden sich im "sicheren Hafen" der Liga und können befreit aufspielen. Während Altenberg im Achtelfinale erst nach Verlängerung weiterkam, sicherte sich Union das Ticket durch ein torreiches 5:3 gegen Mariahagen.



SV Refrath/Frankenhorst – SSV Süng

A-Ligist Süng kämpft gegen den Abstieg und muss beim starken B-Ligisten Refrath den Spagat zwischen Belastung und Erfolg meistern. Refrath zog kampflos in die Runde der letzten Acht ein und schielt als Tabellendritter der B-Liga auf die Überraschung gegen den kriselnden Favoriten. Für Süng zählt trotz Pokal-Euphorie primär der Klassenerhalt.