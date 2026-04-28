 2026-04-28T04:45:54.822Z

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Kreispokal Berg: Nümbrecht fordert Wiehl zum Landesliga-Duell

Wer sichert sich das Ticket für den Mittelrhein-Pokal?

von red · Heute, 16:55 Uhr · 0 Leser
Derby im Pokal: Die Landesligisten SSV Homburg-Nümbrecht und FV Wiehl wollen ins Pokal-Halbfinale.
Derby im Pokal: Die Landesligisten SSV Homburg-Nümbrecht und FV Wiehl wollen ins Pokal-Halbfinale. – Foto: Marco Bader

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Kreispokal Berg
FV Wiehl
Nümbrecht
Altenberg
SSV Süng

Während in Nümbrecht das Duell der Landesligisten elektrisiert, wittern die B-Ligisten aus Rossenbach und Refrath ihre Chance auf den Einzug in den FVM-Pokal.

Morgen, 19:30 Uhr
SpVg Rossenbach 1930
SpVg Rossenbach 1930Rossenbach
FC Bensberg
FC BensbergBensberg
19:30

SpVg Rossenbach – FC Bensberg
B-Ligist Rossenbach träumt nach dem 6:5-Achtelfinalkrimi gegen Gencler Birligi vom ganz großen Los im Verbandspokal. Die SpVg empfängt den FC Bensberg, der zuletzt den Bezirksligisten Heiligenhaus ausschaltete. Da beide Teams in der Liga jenseits von Gut und Böse rangieren, liegt der volle Fokus auf dem Sprung in das Halbfinale.

Morgen, 19:30 Uhr
SSV Homburg-Nümbrecht
SSV Homburg-NümbrechtNümbrecht
FV Wiehl 2000
FV Wiehl 2000FV Wiehl
19:30

SSV Homburg-Nümbrecht – FV Wiehl
Im fünften Derby der Saison treffen die einzigen verbliebenen Landesligisten direkt aufeinander. Während Nümbrecht den Pokal zum Saison-Highlight erklärt hat, muss Titelverteidiger Wiehl im Abstiegskampf die Kräfte dosieren und wird personell rotieren. Trotz langer Ausfalllisten auf beiden Seiten verspricht das Duell der Rivalen reichlich Brisanz.

Morgen, 19:30 Uhr
SV Altenberg 1948
SV Altenberg 1948Altenberg
SV Union Rösrath 1924
SV Union Rösrath 1924SV Rösrath
19:30

SV Altenberg – SV Union Rösrath
Ein echtes Verfolgerduell der Kreisliga A steigt in Altenberg, wo der Tabellensechste den Vierten aus Rösrath fordert. Beide Teams befinden sich im "sicheren Hafen" der Liga und können befreit aufspielen. Während Altenberg im Achtelfinale erst nach Verlängerung weiterkam, sicherte sich Union das Ticket durch ein torreiches 5:3 gegen Mariahagen.

Morgen, 19:30 Uhr
SV Refrath/Frankenforst 1926
SV Refrath/Frankenforst 1926SV Refrath
SSV Süng
SSV SüngSSV Süng
19:30

SV Refrath/Frankenhorst – SSV Süng
A-Ligist Süng kämpft gegen den Abstieg und muss beim starken B-Ligisten Refrath den Spagat zwischen Belastung und Erfolg meistern. Refrath zog kampflos in die Runde der letzten Acht ein und schielt als Tabellendritter der B-Liga auf die Überraschung gegen den kriselnden Favoriten. Für Süng zählt trotz Pokal-Euphorie primär der Klassenerhalt.