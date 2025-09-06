 2025-09-04T13:21:47.781Z

Allgemeines
Sowohl die SG Soonwald, als auch die SG Alsenztal sind gut in die A-Klassen Saison gestartet. – Foto: Sebastian Bohr

Kreispokal Bad Kreuznach: A-Klassen Top-Duell in der dritten Runde

Die beiden A-Klassisten SG Soonwald und SG Alsenztal treffen aufeinander

Bad Kreuznach. Nachdem sich der TuS Waldböckelheim unter der Woche auswärts beim TuS Roxheim mit 3:0 durchsetzen konte, wurde die dritte Runde des Bad Kreuznacher Kreispokals ausgelost. Die Waldböckelheimer selbst müssen gegen den B-Klassisten aus Birkenfeld Spvgg. Teufelsfels ran. Eine spannende Partie verspricht das Duell zwischen der SG Soonwald und der SG Alsenztal. Beide mischen nach den ersten Spieltagen in der A-Klasse oben mit, die SG Soonwald steht sogar noch ungeschlagen an der Tabellenspitze.

Die Paarungen in der Übersicht:

SV Medard - ASV Langweiler/Merzweiler

SC Odernheim/SG Disibodenberg - SG Spabrücken/H./Sch.

Spvgg Teufelsfels - TuS Waldböckelheim

FV Hochstätten/SG Alsenztal - TuS Stromberg/SG Soonwald

Philipp WeyerhäuserAutor