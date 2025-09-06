Kreispokal Bad Kreuznach: A-Klassen Top-Duell in der dritten Runde

Bad Kreuznach. Nachdem sich der TuS Waldböckelheim unter der Woche auswärts beim TuS Roxheim mit 3:0 durchsetzen konte, wurde die dritte Runde des Bad Kreuznacher Kreispokals ausgelost. Die Waldböckelheimer selbst müssen gegen den B-Klassisten aus Birkenfeld Spvgg. Teufelsfels ran. Eine spannende Partie verspricht das Duell zwischen der SG Soonwald und der SG Alsenztal. Beide mischen nach den ersten Spieltagen in der A-Klasse oben mit, die SG Soonwald steht sogar noch ungeschlagen an der Tabellenspitze.