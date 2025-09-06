Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
Sowohl die SG Soonwald, als auch die SG Alsenztal sind gut in die A-Klassen Saison gestartet. – Foto: Sebastian Bohr
Kreispokal Bad Kreuznach: A-Klassen Top-Duell in der dritten Runde
Die beiden A-Klassisten SG Soonwald und SG Alsenztal treffen aufeinander
Bad Kreuznach. Nachdem sich der TuS Waldböckelheim unter der Woche auswärts beim TuS Roxheim mit 3:0 durchsetzen konte, wurde die dritte Runde des Bad Kreuznacher Kreispokals ausgelost. Die Waldböckelheimer selbst müssen gegen den B-Klassisten aus Birkenfeld Spvgg. Teufelsfels ran. Eine spannende Partie verspricht das Duell zwischen der SG Soonwald und der SG Alsenztal. Beide mischen nach den ersten Spieltagen in der A-Klasse oben mit, die SG Soonwald steht sogar noch ungeschlagen an der Tabellenspitze.