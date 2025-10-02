Kreispokal: Außenseiter fordern Kreisligisten heraus

– Foto: FuPa Lüneburg

Bevor am Wochenende der neunte Spieltag in den Spielklassen des Landkreises Cuxhaven absolviert wird, stehen am 02./03. Oktober die Achtelfinalspiele im Kreispokal an. Dabei streben viele vermeintliche Underdogs eine Überraschung an.

Die einzige Begegnung, in der beide Mannschaften der Kreisliga angehören, bestreiten der FC Land Wursten, der den Tabellenführer TSV Geversdorf im Elfmeterschießen ausschaltete, und die SG Frelsdorf/Appeln/Wollingst. Der Anpfiff ertönt wie bei fünf weiteren Partien am Donnerstag um 19.30 Uhr. Die Kreisligisten treffen ansonsten ausschließlich auf Mannschaften, die in niedrigeren Ligen aktiv sind. Der hoch eingeschätzte Duhner SC - nur noch im Wettbewerb vertreten aufgrund eines Sahlenburger Wechselfehlers - tritt bei der SG Nordholz/Oxstedt an. Der TSV Lamstedt und die Spielvereinigung BISON stellen sich bei der SG WDB bzw. der SG Blau-Weiss Stubben vor. Beide Teams laufen in der 2. Kreisklasse auf. Kreispokal: Die Spiele im Überblick