Kreispokal: Altenbruch und Geestland II schalten Kreisligisten aus Döring-Hattrick: Basbeck-Osten/Hemmoor siegt souverän +++ Mit Video-Highlights: FAW gewinnt ligainternes Duell von FuPa Cuxhaven · Heute, 09:30 Uhr · 0 Leser

– Foto: FuPa Lüneburg

Im Kreispokal wird ein Großteil der 1. Hauptrunde am heutigen Sonntag ausgetragen. Vier Spiele wurden vorgezogen und lieferten durchaus überraschende Resultate, sehr zur Freude des FC Geestland II und TSV Altenbruch.

Die spannendste Begegnung fand schon am Mittwochabend statt. Der FC Geestland II - im Sommer sich freiwillig in die 2. Kreisklasse zurückziehend - lieferte der Spielvereinigung BISON einen großen Kampf. Der Außenseiter ging gleich zweimal durch Finn Hildebrandt in Führung. Kilian Köster und Melvin Niehaus egalisierten jeweils, doch dem Kreisligisten gelang es nicht, die komplette Wende einzuleiten. Die Entscheidung musste im Elfmeterschießen fallen. Hier setzte sich die FCG-Reserve knapp durch. Den finalen Versuch parierte Keeper Daniel Fischer gegen Simon Weyts und avancierte damit zum Matchwinner.

Einer von zwei Kreisliga-internen Vergleichen folgte am Donnerstag. Der SG FAW genügten zwei Doppelschläge, um die SG Am Dobrock zu bezwingen. Maik von Glahn traf zweimal sehenswert kurz vor der Pause - erst per Volleyabnahme, nachdem der vorherige Schuss von er Latte abprallte, dann nach wunderbarem Zuspiel von Gedeon Meyer. Nach dem Seitenwechsel gelang Max Steyer der Anschlusstreffer. Allzu besaßen die Gäste jedoch keine Chance aufs Weiterkommen. Meyer verwandelte nämlich in der 74. Minute einen Foulelfmeter souverän zum 3:1. Rund 60 Sekunden später war er erneut zur Stelle, als Torhüter Jan-Oliver Blohm einen Versuch von Linus Jäger nach vorne prallen ließ. Felix Hasselbusch betrieb anschließend noch Ergebniskosmetik, änderte aber nichts mehr am FAW-Sieg.

2. Kreisklasse Nord gegen Kreisliga hieß es auch am Freitagabend. Diesmal herrschten allerdings klare Verhältnisse. Die neugegründete SG Basbeck-Osten/Hemmoor dominierte das Geschehen. Kevin Döring gelang binnen 24 Minuten ein lupenreiner Hattrick. Auch in der Folge traten die Gäste weiter aufs Gaspedal. Finn Eric Greinke sowie Julian Schmidt erhöhten noch vor der Pause auf 0:5. Beka Giorgadze gelang in der 58. Minute das Ehrentor für Donnern, das wenig später in Unterzahl geriet und noch zwei weitere Gegentore durch Schmidt sowie Marc Dankers hinnehmen musste.