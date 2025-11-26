Kreispokal: Achtelfinale mit Endspielcharakter

Wiesbaden. Was viele als mögliches Pokalfinale erwartet hätten, steigt nun bereits im Achtelfinale des Wiesbadener Kreispokals: Der Türkische SV (letztmals ohne Ilias Amallah, dessen Sperre auf zwei Pflichtspiele reduziert wurde) empfängt am Mittwochabend (19.30 Uhr) den FV Biebrich 02. Zuletzt kreuzten sich die Wege im Pokal am 6. März 2024 – damals jedoch unter völlig anderen Vorzeichen. Der TSV war als Kreisoberligist klarer Außenseiter, Biebrich als Titelverteidiger Favorit. Auch deshalb konnte das 3:0 des TSV als Sensation eingestuft werden. Jetzt hat sich das Bild gewandelt: Der Türkische SV ist nach seinem Durchmarsch in die Verbandsliga kein Underdog mehr und steht aktuell vor den 02ern.

Die Protagonisten sind längst andere. Ein Blick auf die damaligen Aufstellungen zeigt, wie viel sich verändert hat: Bei Biebrich sind mit Derrick Amoako, Maurice Pinger, David Schug und Paul Reichold nur vier Spieler übrig geblieben, beim TSV etwas mehr als eine Handvoll. Einer davon: Abdullah Tasdelen, für den das Aufeinandertreffen eine besondere Bedeutung hat. Immerhin verbrachte er fast seine gesamte Fußball-Laufbahn in Biebrich, ehe er sich 2023 dem TSV anschloss. „Damals verletzte ich mich zum zweiten Mal am Kreuzband, habe geheiratet und wollte etwas kürzertreten. Deshalb bin ich in die Kreisoberliga zum Türkischen SV gewechselt“, erzählt er. Dass er zwei Jahre später wieder in der Verbandsliga aufläuft und regelmäßig auf seinen Ex-Verein trifft, hätte er selbst womöglich nicht erwartet – und das in neuer Rolle als Innenverteidiger.

„So ungewöhnlich ist das für mich aber nicht, da ich die Position früher mal gespielt habe“, sagt Tasdelen, der im TSV-Defensivverbund ohnehin eine Allzweckwaffe ist. Spiele gegen Biebrich seien für ihn immer noch speziell: „Biebrich ist mein Jugendverein, da kenne ich gefühlt jeden. Ich war bis vor drei Jahren fast jede Woche fünfmal auf dem Sportplatz.“ Eine Rückkehr schließt er aber zunächst aus: „Ich bin momentan glücklich beim TSV.“

Tim Emmel sieht seine Tore als Teamprodukt

So wichtig Tasdelen für den Türkischen SV ist, so essenziell ist Tim Emmel für die 02er. Ähnlich steil verlief sein Aufstieg, wie der des TSV: In seiner ersten Saison überzeugte der Mittelfeldmann mit 22 Torbeteiligungen, aktuell steht er nach 16 Spielen schon bei zehn Treffern. Beim 2:1 gegen Dietkirchen traf er doppelt, ist Biebrichs torgefährlichster Spieler. Das hat Gründe: Emmel spielte in der Jugend des TuS Nordenstadt lange im Sturm, ehe er in der C-Jugend nach Biebrich wechselte und dort auf die Sechs gezogen wurde. Fortan durchlief er dort alle weiteren Jugendmannschaften. „Ich wusste, dass ich ein bisschen torgefährlich bin, aber dass es in den letzten beiden Jahren so gut läuft, hätte ich nicht erwartet. Das hat aber auch etwas mit der Mannschaft zu tun – ich weiß nicht, ob ich in einer anderen Mannschaft so erfolgreich gewesen wäre“, sagt der 20-Jährige, der in Mainz Sportwissenschaften studiert.

Schon in der B-Jugend wurde Trainer Nazir Saridogan auf ihn aufmerksam: „Damals habe ich ihm bereits gesagt, dass ich mich auf ihn freue.“ Dieses Vertrauen spürt Emmel auch heute – nicht zuletzt, weil er vor der Saison zum dritten Kapitän ernannt wurde. Zu seiner Zukunft sagt er: „Für nächstes Jahr habe ich mir noch keine Gedanken gemacht. Klar schielt man nach oben, aber ich fühle mich in einem familiären Umfeld wie in Biebrich sehr wohl.“

Weitere Achtelfinalspiele: SG Germania – SC Gräselberg (Do., 19.45), SC Klarenthal – FC Naurod (Do., 20).





