Kreispokal Aachen: Nachholtermine stehen fest

Nur drei Partien des Achtelfinals konnten am Wochenende über die Buhne gehen. Unter anderem die beiden Bezirksligaduelle mussten aufgrund von Platzsperren bzw. den Witterungsverhältnissen abgesagt werden.

Während die Partie zwischen dem TuS Lammersdorf und dem FC Eschweiler ohnehin für den 25. November (20:00 Uhr) angesetzt war, wird auch die Partie zwischen Germania Eicherscheid und der SG Stolberg in dieser Woche nachgeholt. Anpfiff ist am Donnerstag um 19:30 Uhr.

Die Partie zwischen dem VfR Würselen und dem FC Concordia Oidtweiler wird am 4. Dezember nachgeholt. Das Spiel zwischen dem SV Rott und dem TV Konzen soll ebenfalls noch in diesem Jahr stattfinden und ist für den 11. Dezember (19:00 Uhr) geplant.