Kreispokal Aachen: Eicherscheid eiskalt und Derby-Abreibung in Brand 0:8 und 6:0 im Viertelfinale des Aachener Kreispokals

Mit 6:0 entschied Raspo Brand die Viertelfinalpartie gegen Eintracht Verlautenheide für sich. – Foto: Elmar Cüpper

Als effektiver und eiskalter Favorit stellte sich Germania Eicherscheid beim FC Eschweiler am Mittwochabend vor und sicherte sich verdientermaßen das Halbfinalticket. Dass es für Eintracht Verlautenheide aufgrund der Personalsorgen schwer werden würde, war bereits im Vorfeld klar. Ein 6:0 für Raspo war am Ende doch überraschend deutlich.

Gestern, 19:30 Uhr FC Eschweiler 2020 Eschweiler Germania Eicherscheid Eicherscheid 0 8 Abpfiff

Der Bezirksliga-Spitzenreiter Germania Eicherscheid hat im Viertelfinale eindrucksvoll unter Beweis gestellt, warum er derzeit das Maß der Dinge ist. Beim ambitionierten A-Ligisten FC Eschweiler feierte die Elf von Sandro Bergs einen deutlichen 8:0-Sieg. Während Eschweiler im ersten Abschnitt noch ordentlich mitspielte, bestrafte Eicherscheid individuelle Fehler eiskalt. Nach dem Seitenwechsel verlor der Außenseiter beim Versuch, das Spiel offensiv noch einmal zu öffnen, die taktische Ordnung. Nico Wilden schraubte das Ergebnis per Doppelpack weiter in die Höhe, ehe Marcel Grugel den Schlusspunkt setzte. Am Ende ein verdientes, wenn auch aus Sicht der Gastgeber in der Höhe zu deutliches Ergebnis.

FC Eschweiler 2020 – Germania Eicherscheid 0:8

FC Eschweiler 2020: Marcel Jesse, Ole Pontzen (69. Michael Buchna), Madjid Seidou, Philemon Fanou, Dennis Graulich (61. Amer Sbihi), Elias Medina (69. Mehmet Aydin), Mohamed Mazouje (46. Orwa Makali), Mohamed Koubaa, Hassan Koubaa, Philipp Wahlen (46. Ali Farhat), Yunus Özsoy - Co-Trainer: Dominik Jantz - Trainer: Etienne Burlet

Germania Eicherscheid: Niklas Maubach, Louis Breuer, Luis Simon (67. Janis Weishaupt), Manuel Klöppel, Nils Henn (63. Lennart Breuer), Patrick Wirtz, Louis Voßen (75. Marcel Ferdinand Grugel), Noah Curkovic, Tim Wilden (60. Peter Heitzer), Maik Stollenwerk (60. Nico Wilden), Luca Jansen - Trainer: Sandro Bergs - Co-Trainer: Marco Kraß

Schiedsrichter: Rene Stoll (Eschweiler)

Tore: 0:1 Luca Jansen (8.), 0:2 Tim Wilden (21.), 0:3 Tim Wilden (38.), 0:4 Louis Voßen (55.), 0:5 Tim Wilden (57.), 0:6 Nico Wilden (66.), 0:7 Nico Wilden (71.), 0:8 Marcel Ferdinand Grugel (84.)

Gestern, 19:00 Uhr DJK Rasensport Brand DJK RS Brand Eintracht Verlautenheide Verlautenh. 6 0 Abpfiff

Das Landesliga-Derby zwischen Raspo Brand und Eintracht Verlautenheide entwickelte sich zu einer einseitigen Angelegenheit. Die personell extrem gebeutelte Eintracht, die zuletzt sogar Testspiele krankheitsbedingt absagen musste, konnte dem Offensivdrang der Gastgeber zu keiner Zeit Paroli bieten. Schon zur Pause führten die Brander durch Pintea und Graf mit 2:0, ehe die Partie im zweiten Abschnitt komplett zugunsten der Formberg-Elf kippte. Mit vier weiteren Treffern innerhalb von nur knapp zwanzig Minuten machte Raspo den 6:0-Erfolg perfekt und sicherte sich damit das Ticket für das Halbfinale. Für Verlautenheide war es ein bitterer Abend unter Flutlicht, der die aktuelle personelle Schieflage schmerzhaft verdeutlichte und die Revanche für die Hinspielniederlage in der Liga ermöglichte.

DJK Rasensport Brand – Eintracht Verlautenheide 6:0

DJK Rasensport Brand: Finn Albrecht, Albert Korotaev, Marlon Klose, Nils Küppers, Leo Kleiber (76. Moritz Uellendall), Patrick Mioska, Alan Graf (76. Christian Hesse), Yannick Pietrowski, Mika Frenzen (64. Felix Haupts), Delany Arigbe (81. Koray Kuruoglu), Catalin-Ionel Pintea (68. Tobias Achterberg) - Trainer: Daniel Formberg

Eintracht Verlautenheide: Maximilian Kirch (46. Manuel David Bouzas Spors), Jonathan Diki (46. David Schrack), Benedikt Roßmüller, Berdan Cetindag (82. Jonas Förch), Julian Braun, Marlon Kluth, Jonas Ruegenberg (79. Özgür Mahir Hatil), Andre Hemforth, Onur Baslanti, Nils Tangerding (61. Tristan Dominguez Gonzalez), Leandro Stollenwerk - Trainer: Dennis Buchholz

Schiedsrichter: Paul Schwering (Roetgen)

Tore: 1:0 Catalin-Ionel Pintea (11.), 2:0 Alan Graf (45.+1), 3:0 Delany Arigbe (63.), 4:0 Tobias Achterberg (74.), 5:0 Felix Haupts (75.), 6:0 Nils Küppers (82.) ______________________________ Pokalvorschau

Den Auftakt macht am morgigen Mittwoch das Landesliga-Derby zwischen dem DJK Rasensport Brand und Eintracht Verlautenheide. Beide Teams kennen sich bestens aus der Landesliga Mittelrhein Staffel 2, wo Verlautenheide das Ligaduell knapp mit 2:1 für sich entschied. Im Pokal jedoch gelten bekanntlich eigene Gesetze – und Raspo Brand will diese nutzen. Trainer Daniel Formberg spricht von besonderer Motivation: „Wir freuen uns auf ein Heimspiel unter Flutlicht im Derby gegen Verlautenheide um den Einzug in den Mittelrheinpokal. Nach der Niederlage in der Meisterschaft haben wir noch eine Rechnung offen und werden alles daransetzen, eine Runde weiterzukommen.“ Angespannte Personalsituation bei Verlautenheide Raspo Brand setzte bereits früh ein Ausrufezeichen, als man den Landesligisten SV Eilendorf deutlich mit 4:0 ausschaltete. Danach folgten ein Sieg gegen einen B-Ligisten sowie ein kampfloser Einzug ins Viertelfinale durch einen Nicht-Antritt im Achtelfinale. Verlautenheide hingegen musste mehr investieren und setzte sich gegen einen B-, einen A- sowie zuletzt gegen einen Bezirksligisten durch. Dennoch reist die Eintracht personell angeschlagen an. Trainer Dennis Buchholz sieht sein Team ungewohnt in der Außenseiterrolle: „Aufgrund unserer aktuellen Personalsituation und der Tatsache, dass wir auswärts antreten müssen, sind wir nach langer Zeit wieder einmal der Außenseiter. Wir wissen aktuell noch gar nicht genau, wer uns zur Verfügung steht. Wir werden sehr kreativ werden müssen, wenn wir eine Runde weiterkommen wollen.“