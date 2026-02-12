Kreispokal Aachen: Eicherscheid eiskalt und Derby-Abreibung in Brand

Als effektiver und eiskalter Favorit stellte sich Germania Eicherscheid beim FC Eschweiler am Mittwochabend vor und sicherte sich verdientermaßen das Halbfinalticket. Dass es für Eintracht Verlautenheide aufgrund der Personalsorgen schwer werden würde, war bereits im Vorfeld klar. Ein 6:0 für Raspo war am Ende doch überraschend deutlich.
FC Eschweiler 2020 – Germania Eicherscheid 0:8
FC Eschweiler 2020: Marcel Jesse, Ole Pontzen (69. Michael Buchna), Madjid Seidou, Philemon Fanou, Dennis Graulich (61. Amer Sbihi), Elias Medina (69. Mehmet Aydin), Mohamed Mazouje (46. Orwa Makali), Mohamed Koubaa, Hassan Koubaa, Philipp Wahlen (46. Ali Farhat), Yunus Özsoy - Co-Trainer: Dominik Jantz - Trainer: Etienne Burlet
Germania Eicherscheid: Niklas Maubach, Louis Breuer, Luis Simon (67. Janis Weishaupt), Manuel Klöppel, Nils Henn (63. Lennart Breuer), Patrick Wirtz, Louis Voßen (75. Marcel Ferdinand Grugel), Noah Curkovic, Tim Wilden (60. Peter Heitzer), Maik Stollenwerk (60. Nico Wilden), Luca Jansen - Trainer: Sandro Bergs - Co-Trainer: Marco Kraß
Schiedsrichter: Rene Stoll (Eschweiler)
Tore: 0:1 Luca Jansen (8.), 0:2 Tim Wilden (21.), 0:3 Tim Wilden (38.), 0:4 Louis Voßen (55.), 0:5 Tim Wilden (57.), 0:6 Nico Wilden (66.), 0:7 Nico Wilden (71.), 0:8 Marcel Ferdinand Grugel (84.)
DJK Rasensport Brand – Eintracht Verlautenheide 6:0
DJK Rasensport Brand: Finn Albrecht, Albert Korotaev, Marlon Klose, Nils Küppers, Leo Kleiber (76. Moritz Uellendall), Patrick Mioska, Alan Graf (76. Christian Hesse), Yannick Pietrowski, Mika Frenzen (64. Felix Haupts), Delany Arigbe (81. Koray Kuruoglu), Catalin-Ionel Pintea (68. Tobias Achterberg) - Trainer: Daniel Formberg
Eintracht Verlautenheide: Maximilian Kirch (46. Manuel David Bouzas Spors), Jonathan Diki (46. David Schrack), Benedikt Roßmüller, Berdan Cetindag (82. Jonas Förch), Julian Braun, Marlon Kluth, Jonas Ruegenberg (79. Özgür Mahir Hatil), Andre Hemforth, Onur Baslanti, Nils Tangerding (61. Tristan Dominguez Gonzalez), Leandro Stollenwerk - Trainer: Dennis Buchholz
Schiedsrichter: Paul Schwering (Roetgen)
Tore: 1:0 Catalin-Ionel Pintea (11.), 2:0 Alan Graf (45.+1), 3:0 Delany Arigbe (63.), 4:0 Tobias Achterberg (74.), 5:0 Felix Haupts (75.), 6:0 Nils Küppers (82.)
______________________________
Den Auftakt macht am morgigen Mittwoch das Landesliga-Derby zwischen dem DJK Rasensport Brand und Eintracht Verlautenheide. Beide Teams kennen sich bestens aus der Landesliga Mittelrhein Staffel 2, wo Verlautenheide das Ligaduell knapp mit 2:1 für sich entschied. Im Pokal jedoch gelten bekanntlich eigene Gesetze – und Raspo Brand will diese nutzen. Trainer Daniel Formberg spricht von besonderer Motivation: „Wir freuen uns auf ein Heimspiel unter Flutlicht im Derby gegen Verlautenheide um den Einzug in den Mittelrheinpokal. Nach der Niederlage in der Meisterschaft haben wir noch eine Rechnung offen und werden alles daransetzen, eine Runde weiterzukommen.“
Raspo Brand setzte bereits früh ein Ausrufezeichen, als man den Landesligisten SV Eilendorf deutlich mit 4:0 ausschaltete. Danach folgten ein Sieg gegen einen B-Ligisten sowie ein kampfloser Einzug ins Viertelfinale durch einen Nicht-Antritt im Achtelfinale. Verlautenheide hingegen musste mehr investieren und setzte sich gegen einen B-, einen A- sowie zuletzt gegen einen Bezirksligisten durch. Dennoch reist die Eintracht personell angeschlagen an. Trainer Dennis Buchholz sieht sein Team ungewohnt in der Außenseiterrolle: „Aufgrund unserer aktuellen Personalsituation und der Tatsache, dass wir auswärts antreten müssen, sind wir nach langer Zeit wieder einmal der Außenseiter. Wir wissen aktuell noch gar nicht genau, wer uns zur Verfügung steht. Wir werden sehr kreativ werden müssen, wenn wir eine Runde weiterkommen wollen.“
Ebenfalls am Mittwoch steigt um 19:30 Uhr das Duell zwischen dem FC Eschweiler und Germania Eicherscheid. Während Eschweiler als Tabellendritter der Kreisliga A eine starke Saison spielt, reist mit Eicherscheid der starke Tabellenführer der Bezirksliga an. Beide Teams haben auf dem Weg ins Viertelfinale jeweils einen Bezirksligisten aus dem Wettbewerb geworfen, dennoch ist die Rollenverteilung klar. Eschweilers Trainer Etienne Burlet ordnet die Ausgangslage realistisch ein: „Mit Eicherscheid erwartet uns eine individuell sehr starke Mannschaft mit vielen Spielern, die bereits höher gespielt haben. Sie stehen völlig verdient an der Spitze der Bezirksliga. Wir gehen als Außenseiter in die Partie, aber ein Pokalspiel ist immer etwas Besonderes – und wir wollen unsere Chance nutzen.“
Eicherscheid-Coach Sandro Bergs warnt trotz Favoritenstatus vor Nachlässigkeit: „Wir spielen gegen einen sehr guten A-Ligisten, der in der Vorbereitung gute Ergebnisse erzielt hat. Das dürfen wir definitiv nicht unterschätzen. Unsere Vorbereitung war witterungsbedingt holprig, aber das interessiert Mittwoch keinen – wir wollen eine Runde weiterkommen.“