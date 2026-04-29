Kreispokal Aachen: Brand und Eicherscheid wollen das Final-Ticket

Ein Landesligist, zwei Bezirksligisten und A-Ligist kämpfen am Mittwoch und Donnerstag um den Einzug ins Pokalfinale im Kreis Aachen.
FC Concordia Oidtweiler – DJK Rasensport Brand
Bezirksligist Concordia Oidtweiler bittet am Mittwochabend den Landesligisten Rasensport Brand zum Duell um das Endspiel. Während Oidtweiler im Viertelfinale beim C-Ligisten Warden (4:1) souverän blieb, demonstrierte Brand beim 6:0 gegen Verlautenheide seine Klasse. Da beide Teams in ihren Ligen jenseits von Gut und Böse rangieren – Brand hat satte 13 Punkte Vorsprung auf die Abstiegszone –, liegt der volle Fokus auf dem Einzug in das Aachener Pokalfinale.
SC Kellersberg – Germania Eicherscheid
Im zweiten Halbfinale am Donnerstagabend hängen die Trauben für den A-Ligisten SC Kellersberg extrem hoch. Mit Germania Eicherscheid gastiert der souveräne Spitzenreiter der Bezirksliga 4, der zuletzt mit einem 8:0 im Pokal in Eschweiler ein echtes Ausrufezeichen setzte. Kellersberg bezwang beim 5:1-Pokalerfolg den Ligakonkurrenten SV Rott, doch in der Liga setzte es gegen den Abstiegskandidaten DJK Eilendorf zuletzt mit 1:2.