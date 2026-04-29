Kreispokal Aachen: Brand und Eicherscheid wollen das Final-Ticket Rasensport Brand und Germania Eicherscheid favorisiert. von red · Heute, 12:42 Uhr · 0 Leser

Rasensport Brand will das Final-Ticket lösen. – Foto: Elmar Cüpper

Ein Landesligist, zwei Bezirksligisten und A-Ligist kämpfen am Mittwoch und Donnerstag um den Einzug ins Pokalfinale im Kreis Aachen.

Heute, 19:30 Uhr FC Concordia Oidtweiler Oidtweiler DJK Rasensport Brand DJK RS Brand 19:30 PUSH

FC Concordia Oidtweiler – DJK Rasensport Brand

Bezirksligist Concordia Oidtweiler bittet am Mittwochabend den Landesligisten Rasensport Brand zum Duell um das Endspiel. Während Oidtweiler im Viertelfinale beim C-Ligisten Warden (4:1) souverän blieb, demonstrierte Brand beim 6:0 gegen Verlautenheide seine Klasse. Da beide Teams in ihren Ligen jenseits von Gut und Böse rangieren – Brand hat satte 13 Punkte Vorsprung auf die Abstiegszone –, liegt der volle Fokus auf dem Einzug in das Aachener Pokalfinale.