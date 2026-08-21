Kreispokal Aachen: Bezirksliga-Duell in Konzen Während der SC Setterich den Auftakt macht, stehen am Wochenende spannende Duelle für die Bezirks- und Kreisligisten an. von red · Heute, 09:45 Uhr · 0 Leser

Der TV Konzen empfängt am Sonntag den neuen Ligakonkurrenten FC Eschweiler. – Foto: Linus Noah Krieger

Weiter gehts im Kreispokal Aachen: Das erste Spiel der 1. Runde findet bereits am Freitag zwischen dem D-Ligisten SC Setterich (Kreisliga D2) und dem Bezirksligisten VfR Würselen (Bezirksliga 4) statt, ehe am Sonntag der Großteil des Teilnehmerfeldes eingreift. Acht weitere Begegnungen werden erst im September ausgetragen, da einige Teams am Wochenende im Mittelrheinpokal gefordert sind. Alle Klubs jagen den amtierenden Titelverteidiger DJK Rasensport Brand, der sich Mitte Juni im Finale deutlich mit 5:1 gegen den Landesliga-Aufsteiger Germania Eicherscheid durchgesetzt hatte.

VfL Eintracht Warden – FC Inde Hahn

Vorjahres-Viertelfinalist Eintracht Warden aus der Kreisliga B1 empfängt den B2-Konkurrenten FC Inde Hahn. Die Mannschaft von Trainer Willy Jung sorgte in der vergangenen Pokalsaison für Aufsehen. Jung erinnerte vor dem damaligen Viertelfinale an den Stellenwert des Wettbewerbs: „Das ist eine riesige Chance, auf uns als Verein aufmerksam zu machen und zu zeigen, was hier in den letzten beiden Jahren entstanden ist. Die Mannschaft hat in den letzten anderthalb Jahren Enormes geleistet.“ Nun will die Eintracht den Grundstein für eine erneut erfolgreiche Pokalsaison legen. TV Konzen – FC Eschweiler

Ein Bezirksliga-Topspiel steigt zwischen dem TV Konzen (Trainer Mathias Kaulartz) und dem Aufsteiger FC Eschweiler. Für die Gäste um Neu-Trainer Maik Engelhardt wartet nach dem Viertelfinal-Einzug der Vorsaison – wo man mit 0:8 deutlich an Germania Eicherscheid scheiterte – direkt zum Auftakt ein harter Brocken.