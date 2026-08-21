Kreispokal Aachen: Bezirksliga-Duell in Konzen

Weiter gehts im Kreispokal Aachen: Das erste Spiel der 1. Runde findet bereits am Freitag zwischen dem D-Ligisten SC Setterich (Kreisliga D2) und dem Bezirksligisten VfR Würselen (Bezirksliga 4) statt, ehe am Sonntag der Großteil des Teilnehmerfeldes eingreift. Acht weitere Begegnungen werden erst im September ausgetragen, da einige Teams am Wochenende im Mittelrheinpokal gefordert sind.
Alle Klubs jagen den amtierenden Titelverteidiger DJK Rasensport Brand, der sich Mitte Juni im Finale deutlich mit 5:1 gegen den Landesliga-Aufsteiger Germania Eicherscheid durchgesetzt hatte.
VfL Eintracht Warden – FC Inde Hahn
Vorjahres-Viertelfinalist Eintracht Warden aus der Kreisliga B1 empfängt den B2-Konkurrenten FC Inde Hahn. Die Mannschaft von Trainer Willy Jung sorgte in der vergangenen Pokalsaison für Aufsehen. Jung erinnerte vor dem damaligen Viertelfinale an den Stellenwert des Wettbewerbs: „Das ist eine riesige Chance, auf uns als Verein aufmerksam zu machen und zu zeigen, was hier in den letzten beiden Jahren entstanden ist. Die Mannschaft hat in den letzten anderthalb Jahren Enormes geleistet.“ Nun will die Eintracht den Grundstein für eine erneut erfolgreiche Pokalsaison legen.
TV Konzen – FC Eschweiler
Ein Bezirksliga-Topspiel steigt zwischen dem TV Konzen (Trainer Mathias Kaulartz) und dem Aufsteiger FC Eschweiler. Für die Gäste um Neu-Trainer Maik Engelhardt wartet nach dem Viertelfinal-Einzug der Vorsaison – wo man mit 0:8 deutlich an Germania Eicherscheid scheiterte – direkt zum Auftakt ein harter Brocken.
Rhenania Würselen/Euchen – Kohlscheider BC
A-Ligist Rhenania Würselen/Euchen um Trainer Bastian Beus empfängt mit dem Kohlscheider BC einen etablierten Gegner, der seit der Spielzeit 2013/14 durchgängig auf Bezirks- und Landesliga-Ebene unterwegs ist. Die Gäste um ihren 28-jährigen Trainer Jonas Schäfer gehen leicht favorisiert in die Begegnung.
Freitag, 21.08. um 19:30 Uhr: SC Setterich - VfR Würselen
Sonntag, 23.08. um 11:00 Uhr: Rhenania Würselen/Euchen - Kohlscheider BC
Sonntag, 23.08. um 11:00 Uhr: SV Union Ritzerfeld - DJK FV Haaren
Sonntag, 23.08. um 13:00 Uhr: VfB 08 Aachen - VfR Linden-Neusen
Sonntag, 23.08. um 13:30 Uhr: Sportfreunde Hehlrath - Sportfreunde Hörn
Sonntag, 23.08. um 13:30 Uhr: FC Germania Freund - TuS Lammersdorf
Sonntag, 23.08. um 15:00 Uhr: Glück-Auf Ofden - FC Roetgen
Sonntag, 23.08. um 15:00 Uhr: SG Monschauer Land - SV Breinig
Sonntag, 23.08. um 15:00 Uhr: FV Vaalserquartier - SV Rott (abg.)
Sonntag, 23.08. um 15:00 Uhr: VfJ Laurensberg - SC Berger Preuß
Sonntag, 23.08. um 15:00 Uhr: FSV Columbia Donnerberg - SV Alemannia Mariadorf
Sonntag, 23.08. um 15:00 Uhr: Sportvereinigung Straß - FC Stolberg
Sonntag, 23.08. um 15:00 Uhr: SV Blau-Weiß Alsdorf - Schwarz-Rot Aachen
Sonntag, 23.08. um 15:00 Uhr: BSC Schevenhütte - Grenzwacht Pannesheide
Sonntag, 23.08. um 15:00 Uhr: FC Adler Büsbach - FC Rhenania Eschweiler
Sonntag, 23.08. um 15:00 Uhr: Emir Sultan Spor Merkstein - JSV Baesweiler
Sonntag, 23.08. um 15:00 Uhr: JSC Blau-Weiss Aachen - SC Sparta Bardenberg
Sonntag, 23.08. um 15:00 Uhr: TV Konzen - FC Eschweiler 2020
Sonntag, 23.08. um 15:00 Uhr: VfL Eintracht Warden - FC Inde Hahn
Sonntag, 23.08. um 15:00 Uhr: SV Nordeifel - Burtscheider TV
Sonntag, 23.08. um 15:00 Uhr: DJK Arminia Eilendorf - VfR Venwegen
Sonntag, 23.08. um 15:00 Uhr: Medimeister Aachen - Munzurspor SV
Sonntag, 23.08. um 17:00 Uhr: SuS Herzogenrath - DJK Westwacht Aachen
Montag, 24.08. um 20:00 Uhr: VfL 05 Aachen - SV St. Jöris
Donnerstag, 03.09. um 18:30 Uhr: Fortuna Beggendorf - FC Teutonia Weiden (abg.)
Donnerstag, 03.09. um 18:30 Uhr: SG Stolberg - DJK Rasensport Brand
Donnerstag, 03.09. um 18:30 Uhr: FC Eintracht Kornelimünster - Germania Eicherscheid
Donnerstag, 03.09. um 18:30 Uhr: FSG Merkstein - Eintracht Verlautenheide
Donnerstag, 03.09. um 18:30 Uhr: VfR Forst - SV Eilendorf
Donnerstag, 03.09. um 18:30 Uhr: FC Walheim 2018 - SC Kellersberg
Donnerstag, 03.09. um 19:30 Uhr: Grün-Weiß Broicher Siedlung - Rhenania Richterich
Donnerstag, 03.09. um 20:00 Uhr: Falke Bergrath - FC Concordia Oidtweiler