Kreispokal: 500 Zuschauer im Derby Concordia Gernsheim bezwingt Biebesheim vor 500 Zuschauern im Kreispokal

Vor allem in der Anfangsphase dominierte Gernsheim und kam in den ersten zehn Minuten zu drei Topchancen. Danach übernahmen die Gäste die Initiative, wobei Gernsheim mit Kontern immer gefährlich blieb. Die Concordia belohnte sich für den leidenschaftlichen Kampf mit dem Siegtor in der 84. Minute durch Jan Kleinjohann.

Dagegen hatte Eintracht Rüsselsheim im A-Liga-Duell gegen die SKG Walldorf klar mit 1:4 (0:0) das Nachsehen und kassierte die erste Pflichtspielniederlage der Saison auf eigenem Platz. „Wir hatten nach der Pause einen Blackout, den die Walldorfer ausnutzten“, sagte Eintracht-Pressesprecher Herbert Schuster. Mit vier Treffern binnen acht Minuten sorgten die Gäste für die Vorentscheidung, dabei war ein Hattrick von Angelo Bartolomeo.

B-Liga-Primus SV 07 Bischofsheim hatte beim 0:4 (0:2) gegen Gruppenligist SKV Büttelborn keine Chance. „Wir haben aus unseren drei Mannschaften heute ein Team gebildet, unser Schwerpunkt liegt auf der Liga“, erklärte Bischofsheims Teammanager Tobias Schweitzer, der von einem verdienten Büttelborner Sieg sprach, die kämpferische und läuferische Leistung seines Teams aber lobte.

Für ein Schützenfest sorgte Hessenligist SV RW Walldorf bei A-Ligist SV 07 Raunheim, der nur in der ersten halben Stunde auf Augenhöhe agierte. „Walldorf kam mit einer gemischten Mannschaft, die hatten Speed ohne Ende“, sagte Momo Kacem, Sportlicher Leiter der Nullsiebener, nach dem 1:8.

Der FV Hellas Rüsselsheim kassierte im Stadtderby gegen Türk Gücü eine ärgerlich 2:3-Heimniederlage. Hellas sei über die gesamten 90 Minuten die bessere Mannschaft gewesen, sagte Coach Hüseyin Top, dem krankheitsbedingt nur eine gemischte Mannschaft zur Verfügung gestanden hatte. Vor allem die fehlende Konsequenz im Abschluss machte er für das Scheitern verantwortlich.

SV Concordia Gernsheim – SV Olympia Biebesheim 3:2 (2:1). Tore: 1:0 Erkink (2.), 1:1 Kabey (20.), 2:1 Sattler (25.), 2:2 Frisch (61.), 3:2 Kleinjohann (84.).