Die Bilanz gegen die SpVgg Kammerberg war zuletzt ausgeglichen. Beide Teams gewannen jeweils zweimal. Zudem gab es drei Remis. (Quelle: FuPa-Datenbank) – Foto: Valentin Hack
Kreispokal: 26:0 in München – Freising gewinnt Derby
Kreispokal-Duelle in Donau/Isar, München, Inn/Salzach
Am Dienstagabend standen zahlreiche Duelle im Kreispokal an. Elf Duelle in München, drei Spiele im Kreis Donau/Isar, darunter das Derby in Freising und ein Duell zweier gut Bekannter im Kreis Inn/Salzach. Die Spiele in der Übersicht.
Kreispokal Donau/Isar: Derby in Freising – Kreisligisten bei A-Klassist und Kreisklassist gefordert