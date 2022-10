Kreispokal 2022/23 - ein Überblick aller Wettbewerbe Die Pokalwettbewerbe sind in vollem Gange. Ein Kreispokalsieger steht mit dem TuS Tengern sogar bereits fest.

Die Landesligsten RW Erlinghausen, FC Arpe/Wormbach und SV Schmallenberg/Fredeburg (nahm Ligarivale SV Brilon raus) stehen im Viertelfinale, das am 21. Oktober ansteht.

Favoriten sind die Oberligisten TSG Sprockhövel und TuS Ennepetal. Außerdem dabei Westfalenliga-Aufsteiger SC Obersprockhövel und das neue Landesliga 3-Trio SC Berchum/Garenfeld, SV Hohenlimburg und SpVg Hagen 11. Alle starten nach einem Freilos erst in der 3. Runde mit 32 Teams, die Mitte Oktober ausgetragen wird.

Favoriten sind die Oberligisten FC Gütersloh und Victoria Clarholz. Außerdem noch im Viertelfinale am 19. Oktober vertreten sind die Landesligisten FC Kaunitz und VfB Schloß Holte. Alle vier könnten zusammen das Halbfinale erreichen.

Wie gewohnt geht Titelverteidiger YEG Hassel (WL) als klarer Favorit ins Rennen, gefolgt von den Landesligisten SSV Buer und SV Horst-Emscher. Die 2. Runde steht am 19. Oktober auf dem Programm.

Im Kreispokal Dortmund läuft seit Mitte September der erstmalig im westfälischen Amateurfußball durchgeführte Gruppenmodus. Die Kreisligisten sind zunächst unter sich und ermitteln die Teilnehmer für das "64er-Hauptfeld" mit den überkreislichen Mannschaften. Alle Infos dazu lest ihr hier.

Im Finale am 17. Mai 2023 erwartet der Blomberger SV (BL) den Post TSV Detmold (LL).

Der ambitionierte Staffel 7-Bezirksligist ASK Ahlen nahm den Landesligisten Beckumer SpVg aus dem Wettbewerb und ist im Halbfinale unter A-Kreisligisten im April 2023 der klare Favorit.

Favoriten sind der SC Neheim (WL) und der TuS Langenholthausen (LL) als klassenhöchste Vereine. Beide stehen aktuell im Viertelfinale, das am 18. November ausgetragen wird. Auch der ambitionierte Staffel 4-Bezirksligist TuS Sundern wird sich als Außenseiter etwas ausrechnen.

Das Achtelfinale steht Anfang Oktober auf dem Programm. Die klassenhöchsten Vereine SpVgg Vreden (OL) und GW Nottuln (WL) sind in unterschiedlichen Tableau-Hälften gelandet und können daher erst im Finale aufeinander treffen. Während Vreden eine Pflichtaufgabe gegen einen A-Kreisligisten vor der Brust hat, muss Nottuln zum Bezirksligisten Vorwärts Epe reisen.

Die klassenhöchsten Vereine FC Iserlohn (WL), Borussia Dröschede und BSV Menden (beide LL) steigen im Achtelfinale ein, das erst im November geplant ist. Bis Ende Oktober muss erst noch die 2. Runde ausgetragen werden.

Der A-Kreisligist TuS Helpup empfängt im Halbfinale (27. April 2023) den TSV Oerlinghausen (BL), der TuS Lipperreihe (BL) den Ligarivalen TBV Lemgo (BL).

Favorit ist Landesligist SuS Bad Westernkotten, der im Viertelfinale zum zur DJK SpVg Mellrich (KLA) reist. Im Viertelfinale, das am 3. November stattfindet, spielt ansonsten nur noch der SV 03 Geseke (BL) überkreislich. Einen Finalisten werden die Kreisligisten SV GW Benninghausen (KLB)/SuS Störmede (KLA) und SV Bad Waldliesborn (KLB)/TuS Lipperode (KLA) unter sich ausmachen.

Der TuS Tengern schaltete überraschend Titelverteidiger FC Preußen Espelkamp (WL) aus, behielt auch im Finalkrimi bei Bezirksligist TuS Dielingen die Nerven und ist seit dem 3. Oktober 2022 der erste Kreispokalsieger der Saison 2022/23.

Favorit ist Westfalenligist RSV Meinerzhagen, der im Viertelfinale auf Landesligist RW Lüdenscheid trifft. Landesligist Kiersper SC muss noch sein Achtelfinale austragen und könnte sich gegen klassenniedrigere Gegner bis in das Finale spielen.

Titelverteidiger und Oberliga-Aufsteiger 1. FC Gievenbeck muss sich am 19. Oktober bei Landesligist Concordia Albachten noch sein Ticket für das Viertelfinale verdienen. Dort stehen bereits die Ligarivalen Westfalia Kinderhaus (WL) und TuS Hiltrup (WL), die am 20. Oktober ihr Viertelfinale austragen.

Der FC Bad Oeynhausen (LL) trifft im Halbfinale auf A-Kreisligist Union Minden. Auf Landesligist SC RW Maaslingen, der Ligarivale TuS Lohe ausgeschaltet hat, wartet der Sieger der Partie SV Kutenhausen-Todenhausen (BL)/SV Eidinghausen-Werste (BL).

Klarer Favorit ist Oberligist SG Finnentrop/Bamenohl, der im Viertelfinale bei Bezirksligist VSV Wenden zu Gast ist. . Außerdem sind noch die stark in die Saison gestarteten Landesligisten SV 04 Attendorn und SC Drolshagen im Wettbewerb.

Klarer Topfavorit ist Oberliga-Aufsteiger Delbrücker SC. Im Viertelfinale stehen außerdem die Landesligisten SV Heide Paderborn sowie SF DJK Mastbruch und SCV Neuenbeken, die direkt aufeinandertreffen.

Nach dem Ausscheiden des Oberligisten SV Schermbeck sind die Westfalenligisten SpVgg Erkenschwick, TuS 05 Sinsen und TuS Haltern die Favoriten im Achtelfinale, das Ende Oktober ausgetragen wird. Aber auch die aktuell gut platzierten Landesligisten SV Dorsten-Hardt und BW Westfalia Langenbochum dürften sich etwas ausrechnen. Eine Analyse des Turnierbaums vor der Saison lest ihr hier.

Das Achtelfinale steht am 19. Oktober auf dem Programm. Favoriten sind die Oberligisten Sportfreunde Siegen und TuS Erndtebrück. Außenseiterchancen haben die Landesligisten TSV Weißtal und Germania Salchendorf.

Der SV Westfalia Soest ist das kreishöchste Team und klarer Favorit im Viertelfinale, das am 19. November ausgetragen wird. Außerdem noch im Rennen die Bezirksligisten RW Westönnen und TuS SG Oestinghausen.

Oberligist FC Eintracht Rheine ist bei Westfalenligist SV Mesum ausgeschieden, der am 18. November sein Viertelfinale austrägt. Ligarivale Borussia Emsdetten steht bereits im Halbfinale.

In Tecklenburg ist nach langer Zeit wieder Ex-Regionalligist Sportfreunde Lotte am Start, der im Viertelfinale beim SV Büren (KLA) antreten wird. Nach Lotte sind der TuS Recke (BL) und die Ibbenbürener SpVg (BL), die bereits im Halbfinale steht, die klassenhöchste Vereine im Wettbewerb.

Auf Favorit Westfalia Rhynern (OL) wartet im Viertelfinale am 19. Oktober das Topspiel beim Holzwickeder SC (WL). Landesliga 4-Tabellenführer SG Bockum-Hövel steht bereits im Halbfinale. Außerdem noch im Viertelfinale vertreten ist der SuS Kaiserau (LL), der sich gegen klassenniedrigere Gegner in das Finale spielen könnte. Den kompletten Turnierbaum lest ihr hier.