SV Viktoria Oldendorf II – Foto: Thies Meyer

Kreispokal 2: SV Viktoria Oldendorf II feiert Pokalsieg in Byhusen Der SV Viktoria Oldendorf II hat das Finale des Kreispokals Rotenburg 2 für sich entschieden. Mit einem 2:1-Erfolg gegen den FSV Hesedorf/Nartum II sicherte sich die Mannschaft in Byhusen den Titel.

Der SV Viktoria Oldendorf II hat sich den Kreispokal Rotenburg 2 gesichert. Im Endspiel, das am Samstag in Byhusen ausgetragen wurde, setzte sich das Team von Trainer Dennis Murken mit 2:1 gegen den FSV Hesedorf/Nartum II durch. Die Entscheidung fiel bereits in der ersten Stunde des Spiels.

Sa., 14.06.2025, 13:00 Uhr SV Viktoria Oldendorf Vikt. Oldend II FSV Hesedorf/Nartum Hesedorf/Na. II 2 1 Die Begegnung wurde von intensiven Temperaturen und hoher Einsatzbereitschaft auf beiden Seiten geprägt. Nach einer starken ersten Hälfte gingen die Oldendorfer kurz vor der Pause in Führung: Isa Haliti verwandelte in der 42. Minute einen Foulelfmeter zur verdienten 1:0-Führung. Zuvor hatte Hannes Beißenhirtz bereits mit einem Freistoß den Innenpfosten getroffen. „Wir waren in den ersten 45 Minuten überlegen, hatten mehr Ballbesitz und die größeren Chancen“, so Murken. Auch ein verletzungsbedingter Wechsel brachte das Team nicht aus dem Konzept.

Nach dem Seitenwechsel entschärfte der Oldendorfer Schlussmann direkt nach Wiederanpfiff eine Großchance – ein starker Reflex, der in dieser Phase besonders wichtig war. In der 52. Minute erhöhte Hannes Beißenhirtz auf 2:0 nach einem Pass in die Tiefe von Tim Rosebrock. Wenig später musste Abwehrchef Tobias Fahjen verletzt vom Platz. Oldendorf geriet zunehmend unter Druck, der FSV drängte auf den Anschluss und wurde in der 73. Minute belohnt: Jens van Santen traf zum 2:1. Murken lobte die Reaktion seiner Mannschaft: „Mein Team hat sehr diszipliniert gespielt und gut verteidigt, es war ein kräfteraubendes Spiel begleitet von Krämpfen und Wechseln.“ Auch der lautstarke Anhang habe zur Energieleistung beigetragen. „Ein wunderschöner Tag mit einem unvergesslichen Abschluss: Pokalsieger 2025“, so der Trainer.

Beim unterlegenen Finalisten überwog trotz guter Leistung die Enttäuschung. FSV-Coach Jannek Riegel sprach von einem „bitteren Nachmittag“. Nach eigener Einschätzung sei das Spiel „durch einige Entscheidungen des Schiedsrichters entschieden worden“. Vor allem der Elfmeter zum 0:1 wurde kritisch gesehen: „Bei so einem Zweikampf in einem Finale auf den Punkt zu zeigen, ist aus meiner Sicht sehr fragwürdig. Der Linienrichter hatte es richtig gesehen, der Schiedsrichter ließ sich jedoch nicht umstimmen.“ Riegel betonte jedoch auch die Moral seiner Mannschaft: „Die Jungs haben bis zum Ende gekämpft und wir können stolz auf unsere Leistung sein. Es war das knappe Spiel, das wir im Vorfeld erwartet haben.“