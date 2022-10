Kreispokal: 1862 dank Elferkiller Förster im Viertelfinale Keeper der Spielgemeinschaft Gundheim/Westhofen bringt Flonheim/Lonsheim mit zahlreichen Glanzparaden und vier parierten Elfmetern zur Verzweiflung

Alzey-Worms. Die erste Hälfte der Achtelfinalspiele im Kreispokal Alzey-Worms ist absolviert. Dabei hielten die Partien am Mittwochabend einen echten Krimi bereit. Die SG 1862 setzte sich in einem denkwürdigen Elfmeterschießen beim FV Flonheim/TV Lonsheim durch.

Pascal Förster heißt der gefeierte Held des Abends bei der SG. In der regulären Spielzeit bewahrte er seine Mannschaft mit zahlreichen Glanzparaden vor der Niederlage. "Die Flonheimer waren klar besser, hätten nach 30 Minuten schon mit vier, fünf Toren führen können", erinnert sich SG-Trainer Andreas Elbert zurück. Es sprang "nur" ein Treffer für die Gastgeber durch Nico Müller heraus. Nach einem Freistoß gelang Lars Schmitt gar der glückliche Ausgleich zur Pause.

Fünf Minuten nach der Pause brachte Müller das klassentiefere Team wieder in Front, blieb danach nach Kontern brandgefährlich. Doch erneut hielt Förster mit mehreren Paraden sein Team im Spiel. Daniel Hoeflich glich eine Viertelstunde vor dem Ende aus - 2:2, Verlängerung. Hier hatten die Gäste nun zunächst Oberwasser, Lars Schmitt brachte die SG erstmals in Front. Doch in der zweiten Hälfte der Verlängerung besorgte Julian Simon den 3:3-Ausgleich. Es ging ins Elfmeterschießen.

Flonheim vergibt zwei Matchbälle

Die SG legte jeweils vor, die Gastgeber mussten nachziehen. Die ersten Elfmeter parierten sowohl Flonheims Keeper Becker und Förster. Die nächsten drei Elfer verwandelten beide Teams. Nun wurde Förster endgültig zum Helden. Weil die SG einen Elfer drüber schoss und einmal am Pfosten scheiterte, hatte Flonheim jeweils zwei Matchbälle. Doch beide entscheidenden Elfmeter hielt Förster. Als die Gastgeber dann auch zum dritten Mal in Folge an Förster scheiterten, war das Weiterkommen des Teams aus der A-Klasse perfekt.

Und Trainer Elbert erleichtert: "Ich komme aus Flonheim, da habe ich die Kiste Bier für die Jungs gerne übernommen. Eine Niederlage bei einem klassentieferen Gegner, da hätte ich mir hier einiges anhören können", sagt er lachend. Fürs Viertelfinale hat er keinen Wunschgegner. "Alles außer Nibelungen wäre schön", sagt er.